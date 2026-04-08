El pueblo español donde creció Salva Reina: 9.000 habitantes, una necrópolis Bien de Interés Cultural y a 30 km de Málaga

En pleno corazón del Valle del Guadalhorce, a medio camino entre Málaga y las sierras del interior, se encuentra un municipio tranquilo que vive muy pegado al campo y al río.

Sus calles estrechas, las casas encaladas y la sensación de que todos se conocen marcan el ritmo de un día a día sin grandes prisas, reconocible para cualquiera que haya crecido en un pueblo andaluz. De ello puede presumir Salva Reina.

Ese pueblo es Pizarra, a unos 30 kilómetros de la capital. Una localidad malagueña de poco más de 9.000 habitantes, con una economía tradicionalmente ligada a la agricultura de regadío y a la huerta.

Su origen como núcleo estable se sitúa a finales del siglo XV y, con el tiempo, ha ido consolidando una identidad propia dentro del Valle del Guadalhorce.

En su término municipal se han documentado además restos arqueológicos como una antigua necrópolis, que apuntan a ocupaciones anteriores y refuerzan la idea de un territorio habitado desde mucho antes de la configuración del pueblo actual.

La Necrópolis Prehistórica del Hacho, en Pizarra (Málaga).

Descubierta en 1981, la Necrópolis Prehistórica del Hacho fue declarada Bien de Interés Cultural en 2011 y se encuentra a las afueras del municipio.

La figura de Reina ha contribuido a que el nombre de Pizarra aparezca con frecuencia en entrevistas y perfiles del actor. Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria al igual que su novia, la actriz Kira Miró, siempre ha señalado el pueblo malagueño como lugar de sus raíces familiares y referencia afectiva.

Para el visitante, Pizarra ofrece un casco urbano ordenado, con la iglesia de San Pedro, el antiguo palacio de los Condes de Puerto Hermoso y diversas plazas que conforman un lugar de reunión.

Salva Reina en su nueva serie. Cedida

En el entorno, el paraje del Santo en la Sierra de Gibralmora funciona como mirador y zona de senderismo, con buenas vistas al valle y a los cultivos de cítricos.

A lo largo del año se celebran ferias, fiestas patronales y distintas actividades culturales que mantienen la vida social del pueblo continuamente en ebullición.

La gastronomía local comparte rasgos con otros municipios de interior malagueño: platos de cuchara, ajoblanco, elaboraciones con productos de la huerta, embutidos y dulces caseros.

Bares y ventas funcionan como puntos de encuentro habituales, donde la tapa acompaña a la conversación y al ambiente cercano propio de un pueblo pequeño.

En ese contexto cotidiano se entiende bien el tono costumbrista y cercano que Salva incorpora a muchos de sus trabajos interpretativos.