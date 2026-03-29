Pedro Almodóvar, sin filtros, reivindica la memoria histórica y alaba la transición: "Echo de menos la libertad de los 80"

Pedro Almodóvar está de estreno. El viernes, 20 de marzo, el cineasta presenta su su nueva película: Amarga Navidad, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Con motivo de la promoción, el director visitó La Revuelta, donde fue recibido con entusiasmo. "Más que un director de cine es una institución, una religión. Me arrodillo ante él, si quiere", bromeó David Broncano al presentarle en una entrega especial que finalmente no fue tan larga como se anunció en un principio.

Un cariño que el propio Almodóvar reconoció: "He estado en varias televisiones de mi vida y nunca he encontrado un público así".

Pedro Almodóvar y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

Durante la entrevista, el cineasta mostró su preocupación por la actualidad: "Tengo la conciencia natural de alguien que vive en esta época y está aterrorizado. Cuando llego a casa y veo la televisión me preocupo mucho", confesó al ser preguntado por la situación política y posibles crisis globales.

En paralelo, el manchego recordó sus orígenes con un firme alegato a favor de la memoria histórica. Nacido y criado en Calzada de Calatrava, evocó su infancia en la casa familiar.

Hijo de un arriero —"mi padre llevaba el vino en animales"—, rememoró cómo de niño escuchaba historias sobre supuestos bandoleros que en realidad eran maquis, grupos de resistencia que actuaron tras la Guerra Civil Española.

“Durante la posguerra no se mencionó que aquí hubo una Guerra Civil. Murió mucha gente”, recordó.

¿Entonces qué edad tiene Pedro Almodóvar?



Esta historia es pura Españita, qué maravilla #LaRevuelta pic.twitter.com/kfmwNk9s7j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2026

Conocido por su posicionamiento político y su defensa de valores progresistas, también reflexionó sobre la evolución del país: "Hemos tenido unas pandemias políticas".

Al mismo tiempo, evocó su juventud en los años 80: "Yo soy de los 80: drogas, sexo, alcohol. Mi vida era muy coral en ese momento, salía todas las noches. Desde Rock-Ola me iba a trabajar a Telefónica".

El director reivindicó aquella etapa como un momento de liberación: "Echo de menos los 80 por la enorme libertad que había. No te puedes imaginar lo que significa vivir bajo una dictadura y, de la noche a la mañana, tener acceso a todo tipo de libertades. Todo lo que habías soñado. Es indescriptible".

Pedro Almodóvar: "Vivo bastante aislado. Echo de menos los 80 por la enorme libertad que había" #LaRevuelta pic.twitter.com/3EiiwpuMcQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2026

Esa experiencia marcó profundamente su cine: "Aquello lo convertí en el tema de mis primeras películas. Era mi venganza personal, como si Francisco Franco no hubiera existido. El país que me interesaba era el Madrid que yo veía en la calle".

No obstante, subrayó que esa mirada pertenece a la ficción, insistiendo en la importancia de la memoria histórica para no repetir errores: "Hay que tener cuidado".