Ni Logroño ni Zaragoza: el pueblo de 4.000 habitantes donde creció Javier Cámara, ideal para amantes de las rutas y el vino

Albelda de Iregua, el pueblo riojano de Javier Cámara, es una villa agrícola y vinícola situada a apenas 13 kilómetros de Logroño, en pleno valle del río Iregua. Con cerca de 4.000 habitantes, el municipio ha crecido en las últimas décadas.

Eso sí, sin perder su carácter rural y su ambiente de comunidad pequeña. En ese contexto se desarrolló la infancia del actor, que esta semana ha visitado El Hormiguero junto a Alexandra Jiménez para promocionar 53 Domingos. La película de Cesc Gay se estrena en Netflix el 27 de marzo.

Javier Cámara nació en esta localidad próxima a la capital de La Rioja el 19 de enero de 1967, en una familia ligada a las labores agrícolas y a la vida del pueblo.

Según ha reconocido en varias entrevistas, esa juventud sencilla, pegada a la realidad cotidiana, le ha ayudado a entender cada matiz de los personajes que ha interpretado.

"Allí soy el hijo del labrador", señalaba Cámara en declaraciones a la AISGE en 2021, añadiendo, orgulloso, que entonces había tres chicos de Albelda que estaban estudiando Arte Dramático en Madrid. Algo impensable cuando él era niño.

Javier Cámara en 'El Hormiguero'.

Un profesor de la Universidad Laboral de Lardero fue quien animó a Javier a salir del pueblo y formarse para ser actor en Madrid. Pese a estar arraigado a sus orígenes rurales, Cámara asegura en la misma entrevista que fue “un pez sin agua” hasta que llegó a la capital.

“Yo era un adolescente que no respiraba en su pueblo [...] En Madrid me liberé, descubrí mi forma de ser, mi condición sexual y mi alegría vital”, reflexiona el intérprete de ficciones como Vota Juan, The Pope o Rapa.

Paraíso de la enología

Para los visitantes, Albelda de Iregua ofrece un casco urbano repleto de iglesias, ermitas y calles por las que pasear tranquilamente. Destaca el gran emblema histórico del sitio, el Monasterio de San Martín de Albelda, con origen en el siglo X y de carácter rupestre.

También su magnífica Plaza Mayor, el centro de la vida social del pueblo, punto de encuentro y de celebración de fiestas y actos populares. O la ermita de Nuestra Señora de Bueyo, un santuario declarado Bien de Interés Cultural junto a la de Santa Fe de Palazuelos.

Su entorno natural es ideal para rutas suaves y escapadas de un día, combinando el pueblo con visitas a localidades cercanas. Conviene no perderse las vistas desde los miradores del pueblo, como el de San Martín o el de la Peña.

Además, se trata de un lugar realmente agradecido para los amantes del enoturismo. Las bodegas y los calados subterráneos de Albelda ofrecen catas y recorridos bajo tierra para explicar la historia del vino en la zona.

Una de las bodegas de Albeda de Iregua, en La Rioja. Civitatis

La gastronomía completa la experiencia con cocina riojana, en la que abundan las carnes a la brasa, las verduras de la huerta y esos vinos de proximidad.