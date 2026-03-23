Marc Giró, sobre la bebida: "Nunca he trabajado borracho, pero sí alcoholizado, pasé el mono en el hospital"

Marc Giró, en su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'. laSexta.

Marc Giró ha conversado con Jordi Évole sobre su trayectoria personal y profesional en una doble entrega en laSexta que firmó un buen 10,1% de cuota de pantalla en la noche del derbi entre el Real Madrid y el Atlético.

A través de dos episodios, el presentador y el periodista comparten toda una jornada en Barcelona. Ambos recorren distintos escenarios que reflejan las múltiples facetas del presentador: desde un club de lectura, un sastre donde Giró se prueba un traje a medida, pasando por la cafetería del Hotel Palace o recorriendo el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà.

El presentador, que acaba de fichar en laSexta, donde se pondrá al frente de Cara al show, ha hablado a corazón abierto de algunos asuntos del pasado. Uno de ellos, el consumo de alcohol.

Marc Giró. laSexta.

"Yo era un alcohólico funcional"

Giró está convencido de que acabó recurriendo de manera frecuente a la bebida porque "estaba en todas partes". Fue una época en la que trabajaba como editor de moda en la revista Marie Claire.

Entonces, tenía una intensa agenda de compromisos de trabajo. Lo invitaban a fiestas, desayunos, cócteles, cenas de prensa: "En la revista donde trabajé tantísimo tiempo, en Marie Claire, a lo mejor desayunaba tres veces, luego comía dos".

"No sabes si estás bien o si estás mal. Yo era un alcohólico funcional. Una copita, una cena... Comes sin tener hambre, porque lo que quieres es beber", ha relatado.

Fue un tiempo en que, en ocasiones, llegaba a su casa bastante perjudicado: "Cuando llegué a Madrid... de intentar entrar en casa y estar pedo".

En su caso, dejó el consumo durante la pandemia. No fue una decisión voluntaria. Más bien fue accidental, tras contraer el coronavirus.

Marc Giró, en su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'. laSexta.

"El alcohol me alejaba de la alegría"

"Pillé el Covid cuando todo el mundo en los chats decía 'me voy a vacunar'. Me quedé 20 días hospitalizado. El mono me lo pasé allí, intubada", dice, hablando de sí mismo en femenino, y en alusión a su ingreso hospitalario".

"No era mono, era Covid. La sensación era de resaca", ha matizado. "Y ahí dije: 'Esto no lo voy a volver a pasar jamás'. Ahí descubrí que el alcohol me alejaba, tanto de la alegría como del dolor".

Marc Giró se alegra de no haber llegado a determinados límites cuando consumía: "Soy un alcohólico que, afortunadamente, no he estampado un coche. No he tenido grandes accidentes, aunque sí tropiezos. No era agresivo".

El presentador, nacido en Barcelona, asegura que actualmente su vida es más sosegada: "Yo ahora estoy más aburrido. No hago nada. Es más, creo que estoy en laSexta porque he dejado de beber".

Por último, ha aclarado hasta qué punto llegaba su afición a la bebida: "He trabajado alcoholizado. Nunca he trabajado borracho, pero sí alcoholizado".

Marc Giró. laSexta.

Un Louis Vuitton "de 2.000 pavos"

En su charla Giró recuerda su experiencia trabajando en revistas de moda, así como el día que lo invitaron a una de las citas más emblemáticas de la realeza y la alta aristocracia en el Reino Unido: las carreras de Ascot.

"Pero en el cogollo, ¿eh? Te pasaban por aquí Camilla Parker, la reina", ha rememorado. "Fue un viaje increíble. Luego he descubierto que se puede ir, que es una cosa popular. Teníamos que ir de frac. Eso era mondante".

"En las altas esferas los códigos van cambiando todo el rato. Es para pillar al intruso", apuntaba. Así, ha pasado a compartir su visión del clasismo.

"No tengo odio de clase, creo. Quizás he transitado por el odio de clase y por la envidia. Yo he sido víctima de mis propios artículos", ha reflexionado.

"Yo decía: 'Cómprese una bolsa de Louis Vuitton, porque es una maravilla. Valía 2.000 pavos. Yo mismo me lo creí tanto, lo vi todo tan perfecto, que fui a la tienda y me compré la bolsa de Louis Vuitton", proseguía.

"Cuando llegué (a casa) pensé: Voy a estar tres meses sin comer. No puedo pagar nada... Estaba yo y una bolsa, que olía fenomenal, además. Todavía la tengo. La sugestión puede pasar, es verdad. Yo quería eso", ha zanjado.

Giró ha tenido la suerte de codearse con la alta sociedad. Y de pasar a ser uno de los presentadores favoritos de la pequeña pantalla. Pero la idea del éxito aún no termina de asimilarla: "Todo esto no me lo acabo de creer".

A veces piensa, incluso, que lo de ser famoso y triunfar en los medios de comunicación es absolutamente irreal: "Menuda patraña".