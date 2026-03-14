Si te gustó 'A tres metros sobre el cielo' tienes que ver esta película del mismo director, producida por Los Javis, que llega a Netflix

Si fuiste de los que vibraron con A tres metros sobre el cielo, la historia de amor juvenil que marcó a toda una generación, presta atención: Fernando González Molina, el director detrás de aquel fenómeno cinematográfico, regresa con una nueva propuesta que promete volver a poner a prueba tu corazón y tu mirada sobre la diversidad.

Mi querida señorita, que se presentó recientemente en el Festival de Málaga, llegará primero a los cines y más adelante a Netflix, bajo la producción de Los Javis, que una vez más apuestan por historias con voz propia y sensibilidad contemporánea.

La nueva película no es simplemente un regreso al universo emocional que González Molina supo construir hace más de una década; es, sobre todo, una revisión valiente de una narrativa que necesita actualizarse para los tiempos actuales.

En conversación con EL ESPAÑOL, el director explica que la película original "es maravillosa, rompedora y trasgresora en su momento", pero que después de tantos años era posible ofrecer una nueva mirada.

"Me doy cuenta de que la primera película permite una revisión porque han pasado muchos años de ella y yo creo que podíamos dar luz sobre algunas cosas que en la película estaban en sombra, en concreto la idea, el carácter intersexual de la protagonista", comenta González Molina.

Ese enfoque es el eje central de Mi querida señorita. Mientras que la versión anterior dejaba entrever la identidad intersexual de la protagonista, ahora se ha decidido nombrarla y mostrarla sin tapujos.

"Un personaje intersex que se intuye, pero ni se dice ni se explica porque al final la peli original es hija de su tiempo y bastante conserva la censura (...) era el momento de volver a contar esa historia, pero contarla bien, decir en alto que era el personaje", añade el cineasta.

La película, además, hace un esfuerzo consciente por ser inclusiva en su representación. González Molina subraya la importancia de que el papel principal esté interpretado por una actriz intersexual real.

"Me parecía que era importante hacerlo con una actriz intersexual, o sea, no un señor con peluca, creo que se lo debíamos al colectivo Intersex, ¿no? Que es un colectivo invisibilizado...".

Clip de 'Mi querida señorita' de Netflix. Cedida a EL ESPAÑOL

Esta elección no solo aporta autenticidad a la historia, sino que también envía un mensaje claro sobre la visibilidad y el respeto hacia identidades históricamente marginalizadas en el cine.

El proyecto también refleja la capacidad de Los Javis para detectar historias necesarias y convertirlas en productos culturales de gran alcance.

Su sello como productores garantiza un equilibrio entre calidad narrativa y sensibilidad social, algo que los espectadores de Netflix valorarán especialmente cuando la película llegue a la plataforma tras su paso por la gran pantalla.

El estreno en cines, seguido de su llegada a Netflix, permitirá a un público amplio redescubrir la obra del director, esta vez con una mirada más inclusiva y actualizada.

Para los fans de González Molina, para quienes disfrutaron de aquella historia juvenil que conquistó corazones, y para quienes buscan cine con sensibilidad y mensaje, Mi querida señorita se perfila como una cita ineludible en la cartelera y en la pantalla de tu casa.

Clip de 'Mi querida señorita' de Netflix. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Qué pasó con la tercera parte de 'A3MSEC?

Fernando González Molina había trabajado en un guion para lo que sería la tercera entrega de A tres metros sobre el cielo.

"Llegamos a trabajar en un guion de la película precioso (...) en realidad, aunque mantiene el título de la novela, la historia es completamente distinta y era una historia sobre el paso del tiempo, sobre hacerte mayor, sobre las segundas oportunidades”, explica el director.

A pesar de tener el guion terminado, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que llegue a rodarse, reconoce que “ahora mismo lo veo complicado”. Sin embargo, deja una pequeña puerta abierta para el futuro: "El guion está y es precioso, algún día".

Sería un auténtico placer para los fans de la película protagonizada por Mario Casas y María Valverde, un film perfecto para reconciliar la nostalgia del fenómeno, que parece nunca se hará realidad.