'Patas Arriba' cumple 100 programas: todas las novedades que llegan al espacio sobre bienestar animal de Canal Sur

El nuevo logo de 'Patas Arriba', el programa de bienestar animal de Canal Sur. Lapa Creativa

Patas Arriba está de celebración este sábado, 14 de marzo. El programa de Canal Sur cumple 100 emisiones.

Se consolida así como una ventana televisiva dedicada al bienestar animal, a la convivencia responsable y a la visibilización del profundo vínculo entre humanos y animales.

A partir de las 11:30 horas, Mar Vega, la presentadora del formato, se reencontrará con Balú, el Golden Retriever andaluz con más seguidores en redes sociales.

El can se ha convertido en el ‘padrino’ de una iniciativa solidaria en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva llamada El Patio del Amor.

Además, el espacio de la autonómica andaluza estrena sección, Se busca, el Quién sabe dónde de los animales. El nuevo bloque nace a raíz de la búsqueda de Boro, el perrito que fue rescatado en la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Mar Vega es la presentadora de 'Patas Arriba' en Canal Sur. Lapa Creativa

No faltarán a la cita de este sábado rostros conocidos, como Manuel Carrasco o Eugenia Martínez de Irujo, que han enviado sus felicitaciones por la efeméride.

Y se sumará a la familia de Patas Arriba Mango, un podenco de poco más de un año que necesita un hogar.

Asimismo, por la celebración de sus 100 programas en Canal Sur, Patas Arriba renueva por completo su imagen y sintonía. El rapero Cristian Tekila pone voz al nuevo tema original de la cabecera del formato.

2 años de éxitos

Desde su estreno en septiembre de 2023, Patas Arriba ha destacado por poner el foco en contenidos con un fuerte componente social y humano. Según datos del Ministerio del Interior, Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de maltrato animal.

A lo largo de este centenar de entregas, el espacio ha subrayado cuestiones como la labor de las protectoras animales o historias de personas que han encontrado apoyo, motivación o resiliencia gracias a la compañía de animales.

Rostros conocidos de la talla de Vicente del Bosque, Alejandro Amenábar, Ainhoa Arteta, Serafín Zubiri, Máximo Huerta, Susanna Griso, Mercedes Milá, Santiago Segura o Carlos Latre han aparecido en estos 100 programas para lanzar un mensaje de compromiso y respeto hacia los animales.

Un formato pionero de la televisión pública de Andalucía que ya ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Publifestival a Mejor ejecución en creación de contenido social o al Premio Kid Festival al programa con mejor mensaje para el compromiso y el respeto a los animales. En abril, recibirá el Premio a la Excelencia Educativa 2026 en la Gala Acción Social.