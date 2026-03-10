Entramos en la casa de Luis Fonsi (47) en Miami: una lujosa mansión con piscina, bodega particular y cuadros abstractos

Luis Fonsi y la urbanización en la que vive en un montaje de BLUPER Gtres

Luis Fonsi vive junto a su familia en una impresionante mansión situada en Coral Gables, concretamente en la exclusiva zona residencial de Cocoplum, una de las áreas más lujosas de Miami.

La vivienda, de dos plantas, destaca por su diseño moderno y luminoso, donde predominan los tonos blancos y negros, además de una decoración elegante con obras de arte y cuadros abstractos repartidos por toda la casa.

Uno de los espacios más llamativos del exterior es su enorme piscina cristalina, acompañada por una zona chill-out con tumbonas y palmeras.

Desde allí, unas escaleras conducen a una amplia explanada que funciona como terraza, equipada con sofás y una mesa de gran tamaño donde la familia suele reunirse para comidas especiales, como el Día de Acción de Gracias. En esta misma zona también cuentan con una barbacoa.

La terraza conecta directamente con el interior de la casa a través de una gran cristalera que da paso al salón principal. Este espacio es tan amplio que está dividido en dos ambientes: una zona de descanso con sofás blancos que combinan con las paredes y otra destinada al comedor. En esta parte destaca una gran televisión integrada en la pared, decorada con elegantes listones de madera.

En el salón también hay un elemento muy especial para el artista: un gran piano de cola negro. Cerca de él se encuentra una pequeña bodega con botellas de vino expuestas, además de algunas piezas decorativas como una escultura de un perro blanco.

Como no podía ser de otra manera, la casa cuenta con su propio estudio de música, totalmente equipado con ordenadores, guitarras y sintetizadores.

El espacio está preparado para aislar el sonido y tiene un detalle muy original: un techo negro con pequeños puntos blancos que, cuando se apagan las luces, simulan un cielo lleno de estrellas. Además, el estudio tiene acceso a una terraza privada a través de una gran cristalera.

La vivienda dispone también de amplias habitaciones decoradas con tonos de madera y luz ambiental LED en el techo. En el dormitorio principal hay una gran televisión frente a la cama, vestida con sábanas blancas, y un vestidor de gran tamaño.

En el exterior, además de la piscina y las zonas de descanso, la familia disfruta de una pista de baloncesto. Además, la pareja comparte su rutina de deporte en el gimnasio.

Tanto el cantante como su mujer, la modelo española Águeda López, son muy aficionados al deporte y suelen compartir en redes sociales vídeos entrenando. Él mantiene su forma física para los exigentes conciertos de sus giras, mientras que ella lo hace por su trabajo como modelo.

La entrada a la mansión tampoco pasa desapercibida: una gran puerta de madera da acceso a la vivienda a través de una espectacular escalinata que marca el carácter señorial de la casa.

Entre los vehículos que forman parte del garaje del artista destaca el Ford Bronco Raptor, la versión más potente y agresiva de este todoterreno modular con techo descapotable.

A pesar de vivir en Estados Unidos, el cantante mantiene una fuerte conexión con España gracias a su esposa cordobesa. De hecho, uno de sus platos favoritos es la fideuá, que él mismo prepara en casa en numerosas ocasiones.