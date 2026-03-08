Natalia Sánchez, actriz, 35: "Me levanto a las 5, repaso guiones y luego trabajo hasta las 6 o las 7. Estiro el día como un chicle"

La actriz Natalia Sánchez en una visita reciente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

"Todos los personajes te van consolidando porque cada uno te va haciendo un huequecito". Son palabras de Natalia Sánchez, la actriz que se cuela cada tarde en los hogares españoles con Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión.

La ficción diaria de Antena 3 acaba de celebrar 500 episodios y 2 años en emisión en la sobremesa. Un éxito que es fruto de un trabajo constante del equipo, y que a veces pasa desapercibido.

Así lo asegura a EL ESPAÑOL Natalia Sánchez, quien ha tenido que construir una férrea rutina diaria para compaginar su trabajo con su vida personal. Y es que, la actriz que dio vida a la mítica Teté en Los Serrano, es madre de dos niños, Lía y Neo, de 7 y 5 años, fruto de su relación con Marc Clotet.

La intérprete, que cumplirá 36 años el próximo 27 de marzo, confiesa que el despertador le suena cuando la mayoría de españoles dormimos.

"Me levanto a las 5 de la mañana. Algún sábado 5 y media", dice. "A esa hora, hago un pequeño repaso de las secuencias que me toquen ese día, mientras que el estudio lo dejo para los gines de semana".

Natalia explica que, al tener hijos, no se puede permitir ir al día como otros compañeros que se ponen a estudiar los guiones por la tarde.

"Después de repasar, hago lo que tenga que hacer de la vida en general: colegios, médicos... Lo que es organizar la intendencia familiar", admite. "Luego me voy a trabajar hasta las 5 y media, 6 o 7 de la tarde. Depende".

A su regreso a casa, Natalia Sánchez intenta no tocar el guion hasta el día siguiente para aprovechar el tiempo con sus pequeños. "Intento que el trabajo no me quite más tiempo de la vida familiar".

Aunque pudiera parecer extraño, la protagonista de Sueños de libertad no necesita de muchas dosis de café para sobrevivir a su apretada agenda. "Me suelo levantar con las pilas ya puestas. Este ritmo no te permite dormite en ningún momento", dice.

Natalia Sánchez da vida a Begoña en 'Sueños de libertad'. Atresmedia

Además, en otra entrevista concedida a Hola, Natalia Sánchez cuenta que aprovecha los madrugones para hacer galletas para sus dos pequeños.

"No siempre puedo, pero sí estiro los días todo lo que puedo como si fueran chicles. Igual no he podido verles por la mañana, pero cuando vean la galleta saben que la he hecho yo", declara a la revista.

Lo cierto es que, tal y como reconocía a EL ESPAÑOL, a la actriz le cuesta mucho "desconectar" de su papel en la ficción que produce Diagonal. "Porque trabajo con la máxima verdad, y el cuerpo no sabe distinguir entre la verdad y la ficción".

Y es que, Begoña, a quien da vida, es un personaje sufridor porque vive atrapada en matrimonios tóxicos, engaños y violencia, se sacrifica constantemente los demás, y encadena traiciones, desengaños amorosos y amenazas que la dejan en un estado emocional crítico y de culpa permanente.