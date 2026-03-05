Juanma Moreno debuta el lunes en 'El Hormiguero' a 3 meses de sus elecciones y con el runrún de que Sánchez adelante

El presidente andaluz, Juanma Moreno, durante su intervención en la presentación de Andalucía 27, en el Ateneo de Madrid. JA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será el invitado de 'El Hormiguero' el próximo lunes 9 de marzo.

Pablo Motos contará esta semana con un reclamo en su particular batalla por la audiencia contra La Revuelta de Broncano.

La visita supone el debut del político andaluz en el programa líder de Antena 3, siendo el único presidente del PP autonómico que acudirá al espacio televisivo con la excepción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La entrevista abordará la actualidad política a tres meses de unas elecciones autonómicas que aún están sin fechar, pero que con probabilidad se celebrarán entre mediados de mayo y junio, con la mirada puesta en el runrún de que pudieran coincidir con unas nacionales si Pedro Sánchez decidiera adelantarlas.

A su vez, se espera que Juanma Moreno hable de su gestión en estos siete años de Presidencia de la Junta y de los últimos episodios a los que ha tenido que hacer frente.

Entre ellos, el accidente de Adamuz o las riadas que obligaron a desalojar varias partes de Andalucía y la localidad de Grazalema.

También Juanma Moreno compartirá su visión sobre los retos políticos del país, así como anécdotas y detalles menos conocidos de su vida pública y personal.

La aparición del líder andaluz en el programa de máxima audiencia de Antena 3 llega pocos días después de la entrega de las Medallas de Andalucía en las que no pudo contener las lágrimas durante su discurso.

Especialmente cuando le tocó hablar de Adamuz. Unos minutos antes, el alcalde de la localidad, Rafael Moreno, y una representación de todos los que colaboraron para paliar la catastrófica situación que provocó el accidente ferroviario.

Con este telón de fondo, la conversación con Pablo Motos, que tendrá lugar a las 21,45 horas, promete generar un intenso debate y dejar titulares relevantes sobre el futuro político de Andalucía y su papel en el panorama nacional.