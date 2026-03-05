Carlos Lozano desvela en qué se gastará los 50.000 euros del premio de 'GH DÚO' tras hacer historia en Telecinco

Carlos Lozano ha cumplido los pronósticos y se alzó el pasado martes, 3 de marzo, con la victoria de GH DÚO 4. Tanto es así, que ha hecho historia en el formato: es la primera vez que un hombre gana una edición de famosos en Gran Hermano.

Después de semanas figurando como favorito en todas las quinielas, el presentador ha terminado imponiéndose con claridad en una final muy reñida, logrando el 65,1% de los votos frente al 34,9 % obtenido por Anita Williams, segunda clasificada.

La gala fue una montaña rusa emocional para Lozano. A lo largo de la velada recibió varios mensajes que le tocaron especialmente el corazón. El primero, el de su madre, Manoli, que quiso mostrarle públicamente su apoyo incondicional y el orgullo que siente por el concurso que ha realizado, defendiendo sus valores y mostrándose tal y como es.

También intervino el alcalde de El Berrueco, el municipio de la Sierra de Madrid en el que reside desde 2022, para anunciar su intención de proponerle como hijo predilecto en el próximo pleno municipal, destacando su defensa de los valores de la gente sencilla del medio rural. Un reconocimiento que emocionó profundamente al concursante.

Carlos Lozano, entre lágrimas en 'GH DÚO'. Telecinco

Pero si hubo un momento verdaderamente especial fue el reencuentro con su hija Luna, de 21 años. La joven, que estudia Políticas en el extranjero, regresó a España para acompañarle en la gran final y no dudó en hacer con él el trayecto desde Tres Cantos hasta el plató de Mediaset. Una sorpresa que puso el broche sentimental a su paso por el reality.

Con su inseparable manta marrón -la misma que le ha acompañado durante los dos meses de encierro-, Carlos escuchaba de boca de Jorge Javier Vázquez que la audiencia le había convertido en el ganador de la edición.

La reacción fue inmediata: euforia, abrazos y lágrimas. Se fundió en un abrazo con su ex, Mónica Hoyos, y con su hija, mientras Carmen Borrego y Belén Rodríguez, dos de sus grandes apoyos dentro de la casa, celebraban dando saltos. A pocos metros, Anita Williams asumía deportivamente la derrota.

Qué hará con el premio

Ya con el maletín de 50.000 euros en la mano, Lozano se mostraba exhausto pero satisfecho: "Me siento feliz. Estoy dolido por dentro, destrozado, sin fuerzas, he perdido dos tallas, pero ha merecido la pena. Se lo quiero dedicar a Cristina, a Belén, a Carmen, a los que he tenido en todo el concurso. Ha sido muy duro, he estado nominado del principio hasta el final, he ido a por todas y a por todos", confesaba visiblemente emocionado.

Carlos Lozano gana 'GH DÚO 4'. Mediaset España

Nada más terminar la gala, en declaraciones a Mediaset Infinity, el flamante ganador también protagonizaba un pequeño rifirrafe con Cristina Piaget, que le reprochó entre risas que se hubiera olvidado de ella en la celebración.

Fiel a su sentido del humor, y preguntado por qué hará con el premio, Carlos respondía con ironía: "Primero voy a ver si hay pasta, porque esa casa estaba llena de ratones y puede que haya garbanzos, pero si hay pasta pues gastármela".

De momento, lo que sí es seguro es que el maletín ya tiene dueño y que Carlos Lozano vuelve a casa con el respaldo mayoritario del público y una victoria que, visto lo visto, llevaba semanas escribiéndose.