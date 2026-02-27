Así es Ángeles Toledano, la cantante jienense que actúa en los Goya: de su nominación en los Latin Grammy a sus inicios

En cuestión de 24 horas, este sábado, 28 de febrero, se celebrarán en Barcelona los Premios Goya 2026. En concreto, será el Auditorio Forum CCIB el encargado de acoger la gala más importante del cine español.

Los encargados de conducir el esperado evento serán Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Además de los galardonados, por el escenario de la Ciudad Condal desfilarán artistas que pondrán la nota musical.

Entre ellos se encuentran rostros tan conocidos como Ana Mena o Dani Fernández. También personalidades emergentes como Ángeles Toledano, quien aportará su toque flamenco al evento aclamado para el séptimo arte.

La intérprete llegó al mundo en Villanueva de la Reina, un municipio de Jaén, en el año 1995. Su pasión por la música comenzó desde bien pequeña. De hecho, con apenas siete años su abuelo empezó a enseñarle los primeros cantes, granaína y tangos, entre otros.

A los ocho años cantó por primera vez en público y tiempo después continuó su formación asistiendo a clases de flamenco en la peña de su pueblo, El olivo del cante.

Uno de los primeros logros en su carrera profesional sucedió en el año 2010. Cuanto tenía tan solo 14 años, se alzó con el primer premio en el concurso de jóvenes flamencos organizado por la Federación Andaluza de Peñas Flamencas y que la convirtió en la mejor cantaora menor de 25 años de la provincia de Jaén.

El año 2011 fue especialmente importante para Ángeles. Ese año consiguió el primer premio en el Concurso Nacional de Écija, en Sevilla, haciéndose con la prestigiosa Sartén de Oro y también con el primer premio a los mejores fandangos.

Además, obtuvo el primer galardón en los cantes derivados del fandango en Murcia y el Premio Joven en el reconocido certamen de Sevilla. Ese mismo año recibió el Premio al Arte otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud.

Continuó su formación y, con tan solo 18 años, fue becada para ingresar en la prestigiosa Escuela de Flamenco de Sevilla, la Fundación Cristina Heeren, donde estudió junto a maestros como José de la Tomasa o Julián Estrada, entre otros.

En 2015, con solo 19 años, realizó su primera gira por Estados Unidos, actuando en ciudades como San Francisco, Houston, San Diego y también en la ciudad mexicana Tijuana.

Un año después, en 2016, fue seleccionada como protagonista del espectáculo La Sirenita Flamenca, organizado por Flamencos por el Mundo, que debutó en la reconocida Bienal de Flamenco de Sevilla. Ese mismo año actuó por primera vez en el Instituto Cervantes de París y en la ciudad de Múnich, Alemania.

En 2017 llevó su arte a la ciudad italiana de Milán y a Francia, además de realizar una gira por los Países Bajos con la compañía del célebre guitarrista Paco Peña en el espectáculo Patrias.

Ya en 2018, Ángeles sumó un nuevo reconocimiento a su carrera al ganar el Concurso Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos.

Fue en 2025 cuando Toledano encaró el mayor hito de su trayectoria. De hecho, el pasado mes de noviembre su canción Sangre sucia fue nominada a Mejor Álbum Flamenco en los Latin Grammy.