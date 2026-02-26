El dardo de Ana Rosa a Yolanda Díaz: "La mujer más feminista del Gobierno se vio salpicada por silenciar el caso Errejón"

Los documentos desclasificados del 23-F y la renuncia de Yolanda Díaz a liderar la candidatura de Sumar para las próximas elecciones han sido los dos temas sobre los que ha hablado Ana Rosa Quintana este jueves, día 26 de febrero, en el editorial con el que cada día abre su programa en Telecinco.

La presentadora ha comenzado hablando sobre el fallido Golpe de Estado: "La desgracia del rey Juan Carlos comenzó por culpa de un elefante, el de Botsuana, pero le perseguía otro desde hace años: el elefante blanco".

"La desclasificación de los papeles del 23-F ha confirmado que el elefante blanco no era el rey, era Alfonso Armada", ha dicho Quintana.

"El monarca dijo durante la intentona del 23-F que cualquier golpe militar era 'contra el Rey' y juró que no pensaba 'abandonar España ni abdicar la Corona porque su intención era defender la Constitución y la democracia".

Por lo tanto, Ana Rosa ha confirmado que "los documentos desmontan la fábula del elefante blanco y demuestran que en realidad fue un bulo lanzado por la verdadera extrema derecha".

"Un bulo del que alertó a Moncloa el Partido Comunista dirigido por Santiago Carrillo, señalando que la ultraderecha estaba difundiendo informaciones falsas para 'implicar a la monarquía', 'destrozarla' y 'batir y anular al Borbón', como queda reflejado en los papeles", ha seguido.

Y ha añadido: "En febrero de 1981, ETA asesinaba a una persona cada 5 días. 45 años después, Bildu pide que se desclasifiquen todos los documentos de una democracia que ETA intentó destruir".

Ana Rosa Quintana habla de Yolanda Díaz en el editorial.

A colación de esto, Ana Rosa ha dicho que Pedro Sánchez "debería pedir a sus socios de Bildu que para empezar a defender la libertad, desclasifiquen los 300 asesinatos que aún hay sin resolver".

Después, la presentadora de Telecinco ha enlazado el 23-F con el anuncio de Yolanda Díaz. "Con la muerte de Tejero muere una época, pero 45 años después tenemos otro elefante en la habitación. El elefante de la ultraizquierda".

"Yolanda Díaz fue ungida a dedo por las testosterona del macho alfa de la manada de elefantes

Ana Rosa ha sido durísima en las palabras que ha empleado sobre la vicepresidenta del Gobierno. "Yolanda Díaz fue ungida a dedo por la testosterona del macho alfa de la manada de elefantes y cancelada cuando ese mismo dedo la señaló con un piolet", ha dicho.

La presentadora ha subrayado también que "la mujer más feminista del Gobierno también se vio salpicada por silenciar el caso Errejón".

"Díaz se va con el ticket electoral de Sánchez bajo el brazo", ha añadido Ana Rosa sobre su futuro. "Sin Yolanda, el PSOE podría recuperar ahora el apoyo de Podemos y volver a convertirlos en casta con algún ministerio.

"La exlíder de la llamada izquierda caviar se une a Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pablo Casado y tantos otros camino del cementerio de elefantes político".

"Pero, como dijo Yolanda en el Congreso, queda Gobierno de corrupción para rato", ha terminado.