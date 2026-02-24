Paula Vázquez: "Tras presentar el Benidorm Fest, me di cuenta de que tengo 50 palos y hay chavalas que vienen fuertes"

Paula Vázquez vive un envidiable momento profesional de la mano de Televisión Española. La presentadora no ha parado de encadenar proyectos en la pública desde 2023. Ahora, cada miércoles, ejerce de maestra de ceremonias en Top Chef: dulces y famosos.

En el formato heredero de Bake Off; Vázquez 'supervisa' a conocidos tan dispares como Belén Esteban, Marina Castaño o Luis Merlo. "No estoy probando los postres, que encima soy la única que viene de un programa de aventura y engorda. Los alfajores de Argentina...", bromea con BLUPER, tras su experiencia al frente de Hasta el fin del mundo.

Al preguntarle por los perfiles concretos que se la juegan cada semana entre fogones, Vázquez se deshace en halagos hacia la de Paracuellos: "De ella puedo decir que tiene mucha tele encima, muchos años en plató. Se ve en cómo colaboradora con el equipo".

Asegura que no tiene ideas preconcebidas sobre Esteban, pese a que hace un tiempo Paula opinó abiertamente en contra de Sálvame. Eso sí, luego fue madrina del desfile inaugural de La familia de la tele. "Los que hacemos tele nos mezclamos con equipos y estos van girando. Nunca he oído a nadie hablar mal de Belén Esteban".

"Belén Esteban es el contrapunto que ha venido a poner un poquito de sal, de pimienta. Siempre consigue llevárselo a su terreno", aplaude la conductora gallega, añadiendo las curiosas "sinergias" que se generan entre concursantes tan variopintos como la 'Patrona' o Ivana Rodríguez, hermana de Georgina.

Paula Vázquez, presentadora de 'Top Chef: dulces y famosos'. RTVE

En este momento, más allá del formato de Boxfish TV, la conductora ni confirma ni desmiente que la Corporación la esté tanteando para más programas: "De verdad, ahora necesito parar. Tengo un neuroma de Morton en el pie, problemas dermatológicos, se me está cayendo el pelo... El cuerpo te dice: '¿Con que 50, no? Anda, recógete un poquito".

"Ahora mismo, me dejo llevar, estoy en un momento vital diferente. No por nada en concreto, sino porque tengo 50 años. Y lo vivo todo con más calma", revela Vázquez, explicando que si Hasta el fin del mundo renovase por una segunda temporada y le propusiesen repetir "analizaría" la situación.

Para quien tampoco parece que pase el tiempo es para un paisano de Paula, compañero de cadena y hasta de apellido. Se trata de Jesús Vázquez, que precisamente le ha tomado el relevo este 2026 como presentador del Benidorm Fest.

"Acabé un poco con sobredosis de Benidorm Fest. Es un ritmo 'heavy'. Me gustó presentarlo, pero también me di cuenta de que ya tengo 50 palos y que hay chavalas jóvenes que vienen pisando fuerte", acepta.

Paula Vázquez, en la segunda entrega de 'Top Chef: dulces y famosos'. RTVE

"Hacía años que no hablaba con Jesús y, cuando me enteré [de su fichaje], le envié un audio. Llevo toda la vida recibiendo besos para mi 'hermano'. ¡Mi hermano es cámara! Claro, los dos somos de Ferrol, pero él es hijo de militares y yo de obreros, así que no íbamos a los mismos colegios".

Paula afirma con total seguridad que "Jesús Vázquez es el mejor presentador masculino de la historia de la televisión" y que lleva "30 años soñando con trabajar con él". "Me haría ilusión hasta grabar una entradilla con él [...] Hace un tipo de tele que cree en el entretenimiento", comenta.

"Cuando crees en el entretenimiento, no tienes que ir a lo fácil. Y todo sabemos lo que funciona: sexo, sangre y bebés"

Y es que, en base a su propia experiencia (y a las lecciones que le dio Chicho Ibáñez-Serrador), Vázquez expone: "Cuando crees en el entretenimiento, no necesitas ir a por lo barato, a por lo fácil. Porque todos sabemos lo que funciona: sexo, sangre y bebés".

"Jesús coge un formato y lo hace grande. Y luego su actitud ante la vida. Como con Belén Esteban, nunca he escuchado hablar mal de él y eso es muy difícil", concluye la comunicadora.