Lola Índigo: "Gracias a Dios tengo dinero para vivir tranquila lo que me queda porque lo tengo bien invertido"

El éxito de Lola Índigo no solo se mide en reproducciones, conciertos multitudinarios o números uno. En apenas unos años, la artista granadina ha conseguido consolidarse como una de las figuras más potentes de la música española actual.

Aunque hoy llena estadios y encadena éxitos musicales, la cantante nunca ha escondido que el camino hasta alcanzar esta estabilidad estuvo marcado por años de esfuerzo e incertidumbre.

Antes de convertirse en una de las artistas más escuchadas del país, Lola Índigo pasó mucho tiempo trabajando como bailarina, participando en castings y tratando de abrirse camino dentro de una industria especialmente competitiva.

Lola Índigo durante una actuación. Gtres

Precisamente esa experiencia previa parece haber influido directamente en la manera en la que hoy gestiona el dinero y su patrimonio.

"Gracias a Dios tengo dinero para vivir tranquila lo que me queda porque lo tengo bien invertido", confesó en el programa de La Revuelta de David Broncano.

Sus palabras reflejan una mentalidad muy enfocada en el largo plazo y en la importancia de construir estabilidad más allá del momento de mayor popularidad.

Lola Índigo lo sabe bien, en sus viajes a China como bailarina el dinero escaseaba: "Como solo tenía dinero para el billete de avión, hacía escala en Rusia y tenía que dormir en el suelo", declaró en una entrevista de Cadena 100.

En varias ocasiones, la artista ha explicado que buena parte de sus ingresos vuelven a invertirse directamente en su proyecto artístico. Escenografías, bailarines, producción, vestuario y puestas en escena forman parte de un espectáculo extremadamente cuidado.

La artista se ha convertido en una de las cantantes españolas que más apuesta por el componente visual y coreográfico en sus conciertos, algo que también supone un enorme esfuerzo financiero.

Una de sus primeras inversiones fuera de la música fue invertir en 'La poética del horror AIE', una empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de eventos artísticos y culturales, exposiciones y espectáculos.

La cantante Lola índigo durante un concierto. Gtres

A diferencia de otras figuras del panorama musical que hacen del lujo parte de su imagen pública, Lola Índigo suele proyectar una visión mucho más pragmática sobre el éxito económico.

Para ella, la verdadera tranquilidad parece estar relacionada con saber que ha construido una base sólida que le permita vivir sin angustia incluso cuando el ritmo de trabajo disminuya.

Esa mentalidad empresarial también ha sido clave en la evolución de su carrera. Más allá de la música, la cantante ha sabido convertir su imagen en una marca potente, participando en campañas, colaboraciones y diferentes proyectos que han multiplicado su crecimiento profesional en los últimos años.