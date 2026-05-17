El pueblo medieval perfecto para una escapada: 15 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico e iglesia del siglo X

Escondido en el corazón del Valle del Silencio, rodeado por la imponente majestuosidad de los Montes Aquilanos, existe un rincón en la provincia de León donde el reloj decidió detenerse hace mucho tiempo.

Hablamos de Peñalba de Santiago, una auténtica joya medieval situada en la comarca de El Bierzo que, con apenas entre 15 y 20 habitantes censados, se ha consagrado como el destino perfecto para quienes buscan una escapada puramente rural.

Recorrer a pie sus calles empinadas y empedradas es lo más parecido a sumergirse de lleno en las páginas de una novela histórica, lejos del ruido, el tráfico y las prisas de las grandes ciudades.

Al adentrarse en esta pequeña pedanía, que administrativamente pertenece al municipio de Ponferrada, el viajero se topa de frente con uno de los ejemplos más soberbios y mejor conservados de la arquitectura tradicional berciana.

Las viviendas, que conforman un entramado declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969 y Bien de Interés Cultural, destacan por sus robustos muros de piedra caliza, sus inconfundibles tejados de pizarra negra y los encantadores corredores de madera en voladizo.

Este urbanismo orgánico invita a caminar despacio, obligando al visitante a dejar el vehículo a la entrada para dejarse abrazar por la autenticidad y el silencio sepulcral que reina entre sus casitas rústicas.

Sin embargo, el tesoro que justifica por sí solo recorrer los kilómetros de sinuosa carretera de montaña hasta llegar allí es la iglesia de Santiago de Peñalba. Levantada en pleno siglo X, concretamente entre los años 931 y 937, esta edificación es una maravilla indiscutible del arte mozárabe prerrománico y una rareza arquitectónica en la península ibérica.

Peñalba de Santiago

Atravesar su puerta principal, flanqueada por dos espectaculares arcos de herradura, es sentir el peso de más de mil años de historia. Sus muros aún conservan intrigantes grafitos medievales y restos de estucos originales, erigiéndose como el último gran testigo del desaparecido monasterio fundado por San Genadio, un monje que encontró en este aislamiento geográfico el retiro espiritual definitivo.

La imagen intacta y sobrecogedora de este micropueblo leonés no ha pasado desapercibida para figuras de gran renombre a nivel nacional. Personalidades muy queridas de la televisión y grandes embajadores del medio rural, como el carismático aventurero leonés Jesús Calleja, se han dejado ver caminando por sus callejuelas y senderos.

Iglesia de Santiago de Peñalba

El presentador, un apasionado confeso de su tierra, ha acudido en diversas ocasiones a esta zona, ensalzando la belleza inigualable de la llamada "Tebaida berciana" y el magnetismo de un valle que parece diseñado expresamente para curar el estrés de la vida moderna.

Visitar Peñalba de Santiago es mucho más que hacer turismo; es una experiencia inmersiva que reconecta con los orígenes.

Peñalba de Santiago

Alrededor del pueblo, los más aventureros pueden emprender espectaculares rutas de senderismo entre robles y castaños centenarios que conducen hasta la mítica cueva donde meditaba el santo.

Ya sea para admirar la perfección geométrica de su herencia prerrománica, para maravillarse con los colores del valle en primavera y otoño, o simplemente para volver a escuchar el sonido del viento, este enclave nos demuestra que los destinos más fascinantes a veces están muy cerca de casa.

Una escapada absolutamente imprescindible que, sin lugar a dudas, se quedará grabada en tu memoria.