El municipio declarado Conjunto Histórico: villa medieval, muralla de más de 3 km y un castillo del siglo XII

Sobre una colina que se asoma al río, la piedra dibuja un perfil antiguo que se recorta contra el horizonte. Puentes, murallas y torres componen una silueta firme, donde la historia se percibe antes incluso de cruzar sus puertas.

Dentro, las calles se abren entre plazas sobrias y edificios que conservan el peso de los siglos. El silencio acompaña el paseo, que solo se interrumpe por el murmullo del agua a lo lejos.

Se trata de Ledesma, una villa donde la herencia medieval y la calma del entorno se funden en un conjunto sólido, auténtico y profundamente evocador.

Situada en Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, está considerada uno de los mejores conjuntos históricos del norte de la provincia. Se alza sobre un cerro granítico a unos 780 metros de altitud, junto al río Tormes.

Cuenta con alrededor de 1.500 habitantes y destaca por su recinto amurallado de gran belleza, un castillo señorial y un entorno natural de dehesas y afloramientos rocosos.

Los orígenes de Ledesma se remontan a un antiguo castro prehistórico, aunque fueron los romanos quienes la bautizaron como Bletisa, integrada en la Lusitania.

Tras el paso de visigodos y musulmanes, fue en el siglo XII cuando, gracias a Fernando II de León, la villa se repobló, se amuralló y comenzó su gran desarrollo. Su época dorada llegó entre los siglos XV y XVI, cuando se llenó de palacetes góticos y renacentistas que aún hoy conservan su esencia.

Su núcleo urbano se articula en torno a un casco histórico de trazado irregular, adaptado a la ladera del cerro y rodeado por una muralla de más de 3 kilómetros. Esta fortificación conserva restos de épocas preromanas, romanas y medievales, pero la mayor parte de lo que se ve hoy corresponde a la Ledesma medieval.

Entre las puertas destacadas está la Puerta de San Nicolás, la única que se conserva en pie, construida en el último tercio del siglo XII y articulada como acceso principal al casco.

Qué ver

Ledesma ha sabido mantener intacto su encanto, siendo hoy un espectacular Conjunto Histórico-Artístico. Dentro de su casco histórico no te puedes perder:

-Castillo de Ledesma: Construido originalmente en el siglo XII, esta fortaleza adopta una planta trapezoidal irregular con dos grandes torreones. Hoy se percibe como una construcción señorial, más que como un recinto militar puro.

-Iglesia de Santa Maria la Mayor: Esta edificación de origen románico, erigida en el siglo XIII, se alza como el templo principal de la localidad. Declarada Bien de Interés Cultural, es uno de los grandes ejes del casco histórico.

- Centro de Interpretación BLETISA: Instalado en la antigua Iglesia de San Miguel, este espacio combina visita patrimonial y contenidos audiovisuales para explicar la evolución de este lugar.

-Plaza Mayor: Concentra joyas como la Iglesia de Santa María la Mayor y la Casa Consistorial, comenzada en el siglo XV.

-Alhóndiga: Este edificio del siglo XVI permitía almacenar trigo y destinar parte de los ingresos procedentes de los diezmos e impuestos a la ayuda a los pobres.

También puedes disfrutar de sus festivales veraniegos. Este pueblo ha contado en los últimos años con la visita de grandes figuras de la música española, que han llenado el escenario de su castillo y su plaza de toros. Entre ellos, el grupo de rock Mägo de Oz o el cantaor flamenco Diego El Cigala.

En resumen, Ledesma es una villa que enamora por su coherencia visual con su cerro amurallado, su castillo y el río Tormes discurriendo a la vez que se disfruta de un paisaje con gran unidad histórica.