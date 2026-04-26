El pueblo español ideal para recorrer a pie: muralla del siglo XIII, 13.500 habitantes y Conjunto Histórico-Artístico

El centro histórico de Betanzos alberga un conjunto excepcional de iglesias góticas. Turismo de Betanzos.

En un mundo que se mueve a golpe de clic y prisas, existe un rincón en las Rías Altas donde el tiempo parece haberse detenido para ser recorrido exclusivamente a pie.

Betanzos, con una población que ronda los 13.500 habitantes, se ha posicionado en este 2026 como el "pueblo perfecto" para los amantes del senderismo urbano y la historia viva, ostentando con orgullo su título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1970.

Entrar en el casco antiguo de Betanzos es cruzar una frontera invisible. La ciudad, que fue una de las siete capitales del Reino de Galicia, conserva tres de las antiguas puertas de su muralla medieval: la Porta da Ponte Vella, la da Ponte Nova y la do Cristo.

Estas entradas actúan como filtros que dejan fuera el ruido del tráfico, invitando al visitante a perderse por sus calles empinadas y estrechas, flanqueadas por casas con balconadas de madera y galerías de cristal.

La muralla fue construida originalmente entre los siglos XIII y XV para proteger la ciudad, que era una de las plazas más importantes de la época.

Iglesia de Betanzos. Turismo de Betanzos.

El epicentro del gótico gallego

Cualquier caminata por Betanzos tiene como paradas obligatorias sus templos. Y es que esta localidad se consolida como la auténtica capital del gótico gallego gracias a un tríptico monumental de templos que definen el perfil de su casco histórico.

La joya de la corona es la iglesia de San Francisco, una imponente estructura del siglo XIV. En su interior, el silencio sepulcral envuelve el sarcófago de Fernán Pérez de Andrade "O Boo", una pieza maestra de la escultura funeraria sostenida por un oso y un jabalí, símbolos del linaje más poderoso de la zona.

A escasos metros, la iglesia de Santa María del Azogue, también del siglo XIV, completa este binomio gótico, ofreciendo al peatón una fachada que es un libro de historia tallado en granito.

Esta última, declarada Monumento Nacional, es conocida por albergar el único calendario agrícola de Galicia tallado en sus capiteles, una pieza de incalculable valor histórico y artístico.

Betanzos. Turismo de Betanzos.

El conjunto se completa con la iglesia de Santiago, un templo parroquial del siglo XV que luce en su fachada la figura de Santiago Matamoros y cuenta con la emblemática Torre del Reloj del siglo XVI.

Aunque la ciudad ofrece otros templos de relevancia posterior, como Santo Domingo o el Santuario de los Remedios, es este eje gótico el que otorga a Betanzos su estatus de referencia medieval.

La cercanía entre estos monumentos permite que la visita sea un flujo constante de descubrimientos sin necesidad de transporte motorizado.

Así, el recorrido a pie se convierte en un viaje estético por el esplendor del linaje de los Andrade y la arquitectura religiosa de la Baja Edad Media.

Betanzos cuenta con una población de 13.500 habitantes. Turismo de Betanzos.

Del Parque del Pasatiempo a la mejor tortilla

El recorrido peatonal no se limita al medievo. Betanzos ofrece un contraste fascinante con el Parque del Pasatiempo, un espacio "enciclopédico" creado por los hermanos García Naveira a finales del XIX.

Aunque el parque invita a la exploración entre cuevas y relieves exóticos, el camino siempre suele terminar en los alrededores de la Plaza de la Constitución o la de los Hermanos García Naveira.

Allí, el caminante encuentra la recompensa definitiva: la Tortilla de Betanzos. El aroma de este plato, famoso por su punto de cocción casi líquido, impregna las plazas donde los locales comparten tertulias.

Un pulmón verde a la orilla del Mandeo

Para quienes buscan extender la caminata más allá de las piedras históricas, el Paseo Fluvial de los Caneiros ofrece una ruta natural a orillas del río Mandeo.

Es el broche de oro para un municipio que ha sabido conservar su escala humana, demostrando que 13.500 habitantes son el tamaño justo para ofrecer cultura, gastronomía y naturaleza en un radio que solo requiere un buen par de zapatos y ganas de dejarse sorprender.