La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es del siglo 29 a. C. y conserva su impresionante estadio

Hay lugares donde la historia no se esconde bajo tierra, sino que se despliega a cielo abierto, entre piedras que aún conservan la huella de lo que fueron.

Columnas dispersas, caminos antiguos y estructuras que resisten al tiempo dibujan un paisaje sobrio, casi infinito. Aquí, la grandeza no se muestra intacta, sino fragmentada, dejando espacio a la imaginación.

El lugar que descubriremos hoy será Nicópolis, un enclave donde la historia clásica se funde con el entorno natural, ofreciendo una experiencia serena y profunda, en la que el pasado sigue presente entre ruinas y horizonte.

Conocida como la "Ciudad de la Victoria", este enclave es un impresionante sitio arqueológico situado en el noroeste de Grecia, concretamente en la región de Epiro.

Fue fundada en el 29 a. C. por Octavio Augusto para conmemorar su triunfo contra Marco Antonio y Cleopatra en la Batalla de Accio.

El emperador impulsó la creación de esta ciudad obligando a varias poblaciones de ciudades vecinas a unificarse para formar una única ciudad-estado.

Con esto, erigió un santuario dedicado a Apolo, adornado con trofeos monumentales que hoy siguen visibles y simbolizan la perpetuidad de su triunfo.

También concedió independencia administrativa, enormes extensiones de tierra y exenciones de impuestos. Además, elevó los antiguos juegos, que se celebraban en la época helenística, a la categoría de juegos "olímpicos" realizados cada cinco años. Así, esto atrajo a atletas y deportistas de todo el Mediterráneo.

Estos eventos impulsaron la construcción de un estadio de 5.000 espectadores, un gimnasio y un odeón. Hoy todo esto puede visitarse.

A lo largo de los siglos, Nicópolis floreció. Se construyeron murallas de 5km de perímetro, puertas monumentales, un acueducto de 50 km, termas, una necrópolis, villas lujosas...

Sin embargo, la última etapa del Imperio romano trajo saqueos y las invasiones búlgaras y árabes aceleraron su abandono.

Monumentos principales

Nicópolis impresiona por la monumental escala de sus construcciones romanas, muchas de las cuales se conservan en diversos grados gracias a distintas excavaciones del siglo XX.

-Odeón: Construido en la primera mitad del siglo II d. C., este auditorio semicircular es el mejor conservado del sitio. Cuenta con 22 filas de gradas de piedra tallada en hilera, con capacidad para aproximadamente 1.600 espectadores.

Su escenario aún muestra restos de columnas y nichos decorativos. Hoy en día se utiliza para conciertos, representaciones teatrales y eventos culturales al aire libre.

-Teatro romano: Ubicado cerca del Odeón, este teatro del siglo I d. C. sigue un modelo helenístico-romano con gradas escalonadas y orchestra semicircular. Aunque no está tan intacto como el auditorio, sus dimensiones para unas 5.000 y 7.000 personas y su acústica lo convierten en una joya.

El Teatro Romano De Nicópolis iStock

-Estadio: Este estadio del siglo I d. C. albergaba los prestigiosos juegos con capacidad para 5.000 espectadores y atletas. Sus gradas, su pista recta de 200 metros y extremos curvos están parcialmente excavados y visibles desde senderos peatonales, pero permanece cerrado por razones de seguridad y restauración en curso.

-Mosaicos y Ninfeo: Las villas suburbanas preservan suelos mosaicos excepcionales con teselas diminutas, motivos solares y representaciones mitológicas.

-Basílicas Paleocristianas y Murallas: Seis basílicas del siglo V y VI d. C. marcan la transición cristiana. Por otra parte, las murallas conservan tramos altos, de 8 metros, con torres y puertas monumentales, visibles junto a la carretera moderna.

Nicópolis no es solo un yacimiento, sino una cápsula del tiempo que narra el nacimiento del Imperio Romano, su esplendor y ocaso, con monumentos que aún susurran victorias épicas.