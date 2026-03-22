Donald Trump reacciona a la muerte de Chuck Norris: "Era un gran tipo, un hueso duro de roer, no querías pelear con él"

Donald Trump, al enterarse de la muerte de Chuck Norris: "Era un gran tipo".

La muerte de Chuck Norris ha caído como un jarro de agua fría en Estados Unidos. Y es que el actor, que ha perdido la vida a los 86 años en un hospital de Hawái, era un auténtico ídolo en su país. Alguien venerado más allá de su labor en el cine de acción y de su faceta como especialista en artes marciales.

Sus extraordinarias capacidades físicas, su talante conservador y sus firmes convicciones religiosas hicieron de él un auténtico héroe para el público de masas norteamericano.

Además, un detalle que marcó de forma indeleble su biografía: antes de triunfar en la industria cinematográfica, Norris fue militar. Para sus congéneres, no solo fue una estrella de Hollywood: también un símbolo de lealtad a la patria.

Esto explica que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79 años), haya reaccionado a la noticia de su muerte dedicándole unas palabras.

"No querías pelear con él"

"Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro de pelar", ha dicho Trump al enterarse por la prensa del fallecimiento del actor en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington.

El líder del Partido Republicano se ha referido a Norris como una tough cookie, que se utiliza para describir a una persona con carácter fuerte y decidido. Un término cuya traducción más común al castellano sería "un hueso duro de roer" o "un tipo de armas tomar".

"Era un gran seguidor mío... No querías pelear con él", añadía, minutos antes de embarcar en el Marine One.

A continuación, ha enviado un mensaje de condolencias a sus seres queridos: "Hagan llegar a su familia mi mayor respeto".

Cabe recordar que Chuck Norris apoyó públicamente a Donald Trump en varias ocasiones. En 2016 lo respaldó de forma expresa como candidato.

Donald Trump, en la Casa Blanca, antes de tomar rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Gtres

El apoyo de Norris a Trump

Y posteriormente, en dos campañas más (2020 y 2024). Incluso escribió textos públicos apoyando sus políticas y su reelección.

Hace 10 años hizo un endorsement directo de Trump para la Casa Blanca, alineándose con su candidatura presidencial.

De cara a las elecciones de 2020 y 2024 no emitió un respaldo formal tan explícito, pero sí publicó columnas de opinión y tribunas elogiosas en las que defendía su gestión, ensalzaba su figura y pedía apoyo para que continuara en el cargo.

El paso de Chuck Norris en el ejército

Con tan solo 18 años, un tímido y desconocido joven natural de Ryan, una pequeña localidad de Oklahoma, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Corría entonces el año 1958. Había terminado sus estudios en el instituto cuando se animó a servir a su país. Pronto lo destinaron a Corea del Sur.

Durante el tiempo que formó parte de la milicia estadounidense, Chuck Norris prestó servicio como air policeman (policía aérea) en la base aérea de Osan, dentro del 6314th Air Police Squadron.

Su trabajo consistía en tareas de seguridad y orden público en la base y sus alrededores (control de accesos, protección de instalaciones y de personal, y lidiar con militares ebrios en los bares de la zona), no en misiones de combate concretas.

En Corea no participó en ninguna operación militar específica. Lo que verdaderamente marcó su paso por el país del sudeste asiático es que allí empezó a practicar judo dentro de la base y Tang Soo Do en un dojo de la ciudad de Osan.

Sus entrenamientos en el sudeste asiático lo llevaron a conseguir cinturón negro y a iniciar el camino que más tarde lo convertiría en campeón de artes marciales y estrella del cine de acción

Norris fue campeón mundial de kárate dentro del circuito profesional. Entre 1968 y 1974 mantuvo el título de World Professional Middleweight Karate Champion (campeón mundial profesional del peso medio) de forma ininterrumpida. Defendió el cinturón durante seis años consecutivos hasta su retirada de la competición, en 1974.