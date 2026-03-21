El negocio de Pedro Almodóvar más allá del cine: la marca de vinos que tiene con su hermano Agustín y se vende en Alemania

Pedro Almodóvar, en la presentación de 'Amarga Navidad', el pasado 17 de marzo. Gtres

Pedro Almodóvar (76 años) no solo acumula premios y alfombras rojas: también firma, junto a su hermano Agustín, un discreto negocio vinícola en Castilla-La Mancha que ha convertido su apellido en marca de vino y que se vende, entre otros mercados, en Alemania.

El director manchego, muy ligado a su tierra, colabora desde hace años con Bodegas Más Que Vinos, en Cabañas de Yepes (Toledo), donde nace la gama Almodóvar, una pequeña colección de vinos de edición limitada que amplía su universo creativo más allá del cine.

El realizador estrena el próximo viernes, 20 de marzo, su nueva película, Amarga Navidad. Un proyecto que apunta a ser una de las historias más oscuras dentro de su filmografía.

Pedro Almodóvar, en la presentación de 'Amarga Navidad', el pasado 17 de marzo. Gtres

Los tres vinos de los hermanos Almodóvar

La colección de vinos Almodóvar nace como un proyecto homenaje a la familia Almodóvar a través de la citada bodega toledana.

Es a comienzos de la década de 2000 cuando los hermanos deciden poner su apellido a una pequeña serie de vinos blancos y, posteriormente, tintos y rosados ​​elaborados por dicha bodega.

La línea está compuesta por tres referencias: un blanco, un rosado y un tinto. Todos ellos bajo la indicación geográfica protegida Vino de la Tierra de Castilla.

El Almodóvar blanco es un vino elaborado con uva Airén, procedente de viñedos seleccionados y con una producción limitada que la propia bodega subraya en sus fichas técnicas.

El rosado, por su parte, se elabora a partir de tempranillo (Cencibel) y se presenta como un rosado joven, fresco y frutal, también en tiradas reducidas.

Completa la trilogía el Almodóvar tinto, un vino joven de garnacha y tempranillo procedente de viñas de entre 30 y 50 años en la finca El Horcajo, siempre bajo el mismo sello territorial castellano-manchego.

El negocio, lejos de ser una simple licencia de nombre, está planteado como una colección cuidada. Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar están muy involucrados con este proyecto, que por ser pequeño no les hace menos ilusión.

Vinos Almodóvar, de las bodegas Más que vinos. Bodegas Más que vinos.

Pedro ha diseñado las etiquetas

Así, se implican en la selección de las uvas ("los vinos se elaboran con uvas de viñas seleccionadas personalmente por Pedro y Agustín", recalcan) y en la imagen de la marca.

Prueba de ello es que el cineasta ha sido el encargado del diseño de las etiquetas, un elemento visual donde traslada parte de su sensibilidad estética.

Las referencias se presentan como 'edición limitada de tres vinos', sin que hayan trascendido cifras de producción ni número de botellas por añada, lo que refuerza la idea de un proyecto más ligado al prestigio y al territorio que a un volumen masivo.

Se comercializa en Alemania

La distribución se apoya en varios canales. La propia Bodegas Más Que Vinos comercializa los vinos Almodóvar a través de su tienda online, donde siguen apareciendo añadas recientes de blanco y rosado, además de puntos de venta físicos vinculados a la bodega.

A estos se suman comercios especializados y plataformas de vino que ofrecen las distintas referencias —blanco, tinto y rosado— con envío a domicilio, consolidando su presencia en el mercado español.

Más allá de España, el apellido Almodóvar actúa como un imán en los mercados europeos, especialmente en Alemania. El país germano es uno de los destinos naturales para estos caldos, aprovechando el enorme prestigio del cineasta entre el público alemán y su fuerte vínculo con la cinematografía europea.

Pedro Almodóvar y su hermano Agustín llevan décadas trabajando juntos. Ambos controlan la sociedad matriz de El Deseo SA. Gtres

De este modo, los vinos Almodóvar se han abierto un hueco en un mercado donde el director lleva décadas siendo un referente cultural.

La falta de cifras oficiales lleva a la bodega a hablar de 'edición limitada' y 'producción reducida', sin concretar cuántas botellas salen cada año.

Los documentos técnicos y las descripciones comerciales se centran en el origen de las uvas, las características organolépticas y el carácter singular del proyecto, pero optan por no desvelar volúmenes.

En realidad, no es necesario hacerlo. Porque el fin último de esta línea de vinos no es hacer caja, sino conseguir que la marca funcione como una extensión más del 'universo Almodóvar': una mezcla de raíz manchega, cuidado por el detalle y proyección internacional, que en este caso se sirve en copa y se brinda lejos de la gran pantalla.