Ni Pozuelo, ni Las Rozas: así es la espectacular casa de Raphael (82) en Madrid de 2.400 metros cuadrados con jardín y piscina

Raphael (82 años) ha convertido su casa de Madrid en algo más que una simple mansión de lujo: es su refugio emocional, su cuartel general artístico y el escenario silencioso de su recuperación tras uno de los años más duros de su vida.

La vivienda familiar del cantante se llama 'Los Martos' y está en la exclusiva urbanización Montepríncipe, en Boadilla del Monte, una de las zonas residenciales más cotizadas y discretas de la Comunidad de Madrid.

La parcela ronda los 2.400 metros cuadrados, con una mansión diseñada para ofrecer máxima privacidad, seguridad y comodidad, algo clave para una figura tan reconocida como Raphael.

Tras su hospitalización por un linfoma cerebral primario y un fallo cerebrovascular durante la grabación de un especial de Navidad, esta casa se ha convertido en el epicentro de su vida y de su recuperación.

En este entorno blindado a miradas curiosos, Raphael se mueve con la tranquilidad de quien sabe que, al menos puertas adentro, el ruido de la fama se queda fuera.

Es aquí donde se reúne con su mujer, Natalia Figueroa, sus hijos y sus nietos, y donde ha encontrado la calma necesaria antes de su esperado regreso a los escenarios.

'Los Martos' también cuenta la historia del propio Rapahel a través de su decoración. En sus primeros años, la casa apostaba por un estilo más recargado, con colores vivos y elementos llamativos, muy en línea con el brillo del artista en plena explosión de popularidad.

Hoy, sin embargo, predominan los tonos neutros (blancos, beige, una paleta mucho más seren) que contrastan con muebles de madera maciza y detalles clásicos.

En el salón, amplio y luminoso, destacan un piano de cola y fotografías familiares, una combinación perfecta entre el mito y el abuelo que mira orgulloso a los suyos.

Raphael en el interior de su casa en Boadilla

La casa lleva más de cuarenta años acompañando al artista, y cada estancia acumula capas de recuerdos: entrevistas, reuniones, celebraciones y momento íntimos que el público nunca verá.

Si hay un lugar que define mejor que ninguno quién es Raphael hoy, es su despacho. Esta estancia, copada de portadas de discos, premios y fotografías, funciona como una especie de santuario profesional desde el que "revoluciona todo lo que ocurre a su alrededor", tal y como describen quienes han podido verlo de cerca.

Allí atiende gestiones de su carrera, prepara proyectos y realiza videollamadas con medios extranjeros y familiares, mezclando trabaja y vida personal en un mismo espacio.

El contraste es potente: fuera, un jardín con piscina pensado para reuniones familiares y tardes de verano; dentro, la concentración absoluta de un artista que, a pesar de la enfermedad, no concibe su vida lejos de los escenarios.

La zona exterior de 'Los Martos' está diseñada para disfrutar en grupo. Un gran jardín con piscina sirve de escenario para encuentros familiares, comidas con amigos y momentos de desconexión, especialmente importantes después de un año marcado por el hospital y los tratamientos médicos.

No es difícil imaginar a Raphael observando a sus nietos correr por el césped mientras el eco de sus grandes éxitos queda reducido a un simple recuerdo doméstico.

El hogar de Raphael

Mientras los focos vuelven a encenderse tras recibir el alta y recuperar el alta y recuperar fuerzas, la casa Raphael sigue cumpliendo su papel más discreto y esencial: el de hogar.

Un lugar donde el artista se permite ser simplemente Miguel Rafael, rodeado de los suyos, en la mansión que lleva décadas sosteniendo su vida lejos del escenario.