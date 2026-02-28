👇 NO TE LO PIERDAS LOS GANADORES
Mejor actriz de reparto
🏆 Nagore Aranburu por Los domingos
Mejor actor de reparto
🏆Álvaro Cervantes por Sorda
Mejores efectos especiales
🏆 Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio por Los Tigres
Mejor película documental
🏆Tardes de soledad
Mejor música original
🏆 Kangding Ray por Sirât
Mejor montaje
🏆 Cristóbal Fernández por Sirát
Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Carla Simón por Romería
Oliver Laxe por Sirât
Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actriz protagonista
Ángela Cervantes por La furia
Patricia López Arnaiz por Los domingos
Antonia Zegers por Los Tortuga
Nora Navas por Mi amiga Eva
Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor actor protagonista
Alberto San Juan por La cena
Miguel Garcés por Los domingos
Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
Mario Casas por Muy lejos
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor guion original
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirât
Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla
Avelina Prat por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena
Carla Simón por Romería
Eva Libertad por Sorda
Mejor dirección novel
Ion de Sosa por Balearic
Jaume Claret Muxart por Estrany riu
Gemma Blaco por La furia
Gerard Oms por Muy lejos
Eva Libertad por Sorda
Mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
Julio Peña por El cautivo
Hugo Welzel por Enemigos
Jan Monter Palau por Estrany Riu
Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
Nora Hernández por La cena
Blanca Soroa por Los domingos
Elvira Lara por Los Tortuga
Llúcia García por Romería
Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de arte
Juan Pedro de Gaspar por El cautivo
Koldo Vallés por La cena
Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres
Mikel Serrano por Maspalomas
Laia Ateca Font por Sirât
Mejor dirección de fotografía
Rui Poças por Ciudad sin sueño
Bet Rourich por Los domingos
Pau Esteve Birba por Los Tigres
Javier Agirre Erauso por Maspalomas
Mauro Herce por Sirât
Mejor sonido
Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por El cautivo
Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera por Los Domingos
Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por Los Tigres
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirát
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo por Sorda
Mejor película europea
Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger
La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus von Horn
On Falling (Portugal), de Laura Carreira
Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi
Valor Sentimental (Noruega), de Joachim Trier
Mejor película iberoamericana
Belén (Argentina), de Dolores Fonzi
La misteriosa mirada del flamenco (Chile), de Diego Céspedes
La piel del agua (Costa Rica), de Patricia Velásquez
Manas (Brasil), de Marianna Brennand
Un poeta (Colombia), de Simón Mesa Soto
Mejor película de animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible
Mejor canción original
"La Arepera" de Paloma Peñarrubia Ruiz por ¡Caigan
"Flores para Antonio" de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio
"Hasta que me quede sin voz" de Leiva por Hasta que me quede sin voz
"Y mientras tanto, canto" de Víctor Manuel por La Cena
"Caminar el tiempo" de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars por Parecido a un asesinato
Mejor dirección de producción
Antonello Novellino por Ciudad sin sueño
Sergio Díaz Bermejo por El cautivo
Itziar García Zubiri por Los domingos
Begoña Muñoz Corcuera por Los tigres
Oriol Maymó por Sirât
Mejor maquillaje y peluquería
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por El cautivo
Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz por Gaua
Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte por La tregua
Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel por Maspalomas
Zaira Eva Adén por Sirát
Mejor diseño de vestuario
Nicoletta Taranta por El cautivo
Nerea Torrijos por Gaua
Helena Sanchis por La cena
Ana Martínez Fesser por Los domingos
Anna Águila por Romería
Mejor cortometraje documental
Disonancia, de Raquel Larrosa
El santo, de de Carlo D'Ursi
La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel
The painter's room, de María Colomer Canyelles
Zona Wao, de Nagore Eceiza Mugica
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor actor de reparto es para Álvaro Cervantes por su interpretación en 'Sorda'
Álvaro Cervantes logra el Goya a mejor actor de reparto por su papel en Sorda. Disputaba el galardón con Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas y Tamar Novas por Rondallas.
Premios Goya | El Goya a mejor montaje es para Cristóbal Fernández, por su trabajo en 'Sirát'
En el apartado de Mejor montaje, se lleva el gato al agua Cristóbal Fernández por Sirát. Competía con Victoria Lammers por Ciudad sin sueño, José M. G. Moyano por Los tigres, Andrés Gil por Los domingos y Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla.
Premios Goya 2026 | El Goya a mejor música original es para Kanding Ray, por su trabajo en 'Sirát'
Kanding Ray se alza con el Goya a Mejor música original por su formidable trabajo en Sirát. Aspiraban a este galardón Carla F. Benedicto por El talento, Iván Palomares de la Encina por Leo y Lou, Julio de la Rosa por Los tigres y Aránzazu Calleja por Maspalomas.
Goya 2026 | El Goya a mejor película documental es para 'Tardes de soledad', de Albert Serra
Tardes de Soledad, el documental de Albert Serra, se impone en la categoría de Mejor película documental. Competía con Todos somos Gaza, Eloy de la Iglesia. Adicto al cine, The Sleeper. El Caravaggio perdido y Flores para Antonio.
Premios Goya| ¿Qué películas compiten por el Goya a mejor película?
El Goya a mejor película se lo disputan varios títulos que ya han generado conversación crítica y de público durante el año. Entre ellas se encuentran Los domingos, Sirat, Maspalomas, La cena y Sorda, que suman gran parte de las nominaciones en distintas categorías.
Este grupo de películas combina historias íntimas con relatos más abiertamente políticos, paisajes muy diversos y un abanico amplio de estilos, desde el realismo hasta una puesta en escena más experimental. El resultado es una categoría muy equilibrada, sin un único favorito indiscutible, lo que hace el suspense aún mayor.
Premios Goya 2026 | El Goya a mejores efectos especiales es para Paula Gallifa y Ana Rubio por 'Los tigres'
Paula Gallifa y Ana Rubio se llevan el Goya a mejores efectos especiales por su trabajo en Los tigres. Se imponen así a César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales (Enemigos), Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil “Ketxu” (Gaua), , y Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro (Un fantasma en la batalla) y Pep Claret y Benjamín Ageorges (Sirat).
-
Premios Goya | El Goya a mejor actriz de reparto es para Nagore Aranburu, por su interpretación en 'Los domingos'
Nagore Aranburu gana el Goya a mejor actriz de reparto por su papel como madre priora en Los domingos. Competían en la misma categoría Elvira Mínguez (La cena), Miryam Gallego (Romería), Elena Irureta (Sorda) y María de Medeiros (Una quinta portuguesa).
Premios Goya |¿Cuál es la película más nominada de los Goya 2026?
La película más nominada de los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera la lista con trece nominaciones. Esto significa que compite en prácticamente todas las categorías clave: mejor película, dirección, guion, apartados interpretativos e incluso áreas técnicas.
Su presencia tan fuerte demuestra que la Academia ha apostado por una propuesta que combina un sello autoral muy marcado con una mirada cercana a la realidad social y emocional de la España contemporánea. Ese liderazgo en nominaciones hace que muchos la vean como una de las grandes favoritas de la noche.
Premios Goya 2026 |Arranque musical en la gala
La gala comienza con música. 'Hoy puede ser un gran día', de Joan Manuel Serrat, interpretada por Rigoberta y Luis Tosar. En la actuación, también tuvo un cameo Karla Sofía Gascón o Silvia Abril
Premios Goya 2026 | Miguel Rellán, nominado en la primera y en la cuadragésima edición de los Goya
Cuarenta años tienen los Goya y cuarenta años han pasado desde la última nominación de Miguel Rellán. La primera vez, ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en Tata mía (1986) (José Luis Borau, 1986). Ahora, aspira a repetir su logro en la misma categoría.
En esta ocasión, lo vemos nominado por su participación en El cautivo, de Alejandro Amenábar. Compite con Álvaro Cervantes por Sorda, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas y Tamar Novas por Rondallas.
Premios Goya 2026 | Rosanna Zanetti reaparece en los Goya
El padre de David Bisbal (46 años), José 'Pepe' Bisbal Carrillo, falleció el pasado 10 de febrero en Almería a los 84 años, después de años luchando contra el alzhéimer.
El cantante, muy unido a él, se volcó en el último adiós acompañado de toda su familia, que arropó al veterano campeón de boxeo hasta el final.
Ahora, semanas después de este duro golpe, ha sido su mujer, Rosanna Zanetti (37), quien ha reaparecido en los Premios Goya 2026 y ha contado cómo se encuentra el cantante, 18 días después de la muerte de su padre.
Premios Goya 2026 | Comienza la gala de los Premios Goya
Como estaba previsto, a las 22.00 horas, arranca la 40ª edición de los Premios Goya 2026 en Barcelona. Sigue toda la información de los nominados y premiados de la gran gala del cine español.
La gala de los Goya 2026 está conducida por un tándem muy llamativo: el actor Luis Tosar y la cantante y creadora Rigoberta Bandini.
La película más nominada de los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera la lista con trece nominaciones. Esto significa que compite en prácticamente todas las categorías clave: mejor película, dirección, guion, apartados interpretativos e incluso áreas técnicas.
Premios Goya 2026 | Alba Flores, un homenaje a su padre para ganar dos Goyas
Alba Flores aspira a alzar el Goya en dos categorías. Por un lado, es una de las favoritas para hacerse con el cabezudo a mejor película documental con Flores para Antonio, donde honra el recuerdo de su padre, Antonio Flores, hijo de Lola Flores, fallecido a los 33 años.
También puede alzar el Goya a mejor canción original con el tema Flores para Antonio, presente en el mismo filme, que también firma Silvia Pérez CruzSería el estreno en los premios del cine español para la actriz.
Premios Goya 2026 |¿Qué tipo de cine domina las nominaciones de 2026: autor, comedia, social…?
El panorama de nominaciones de 2026 muestra una mezcla bastante equilibrada de tendencias: hay cine de autor muy marcado, películas que abordan conflictos sociales contemporáneos, comedias con trasfondo crítico y propuestas visualmente arriesgadas.
No se puede hablar de un único “tipo” de cine dominante, sino de una convivencia entre proyectos pequeños, muy personales, y producciones con mayor vocación comercial. Esta diversidad demuestra que el cine español ha dejado atrás ciertos complejos y se atreve a abarcar desde el drama más íntimo hasta historias con ambición internacional, sin renunciar a un sello propio reconocible.
Premios Goya 2026 | ¿Qué curiosidad histórica se recuerda en estos Goya 2026?
Una de las curiosidades que más se recuerdan es cómo han cambiado los Goya desde su primera edición hasta ahora, tanto en formato como en repercusión mediática. Se suele destacar que la gala comenzó siendo un evento más reducido, muy centrado en la profesión, y que con los años se ha transformado en un gran espectáculo televisivo seguido por millones de personas.
También se subraya la evolución geográfica de los premios, que en las últimas décadas han abandonado la idea de celebrarse siempre en Madrid para viajar a ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid, Granada y, ahora de nuevo, Barcelona.
Premios Goya 2026 | ¿Por qué se dice que el cine catalán está especialmente presente en estos Goya?
El cine catalán vive un momento de gran visibilidad, tanto por la cantidad de rodajes y coproducciones que se generan en Cataluña como por el reconocimiento en festivales y premios.
La celebración de los Goya en Barcelona se interpreta como una manera de subrayar ese dinamismo y de tejer complicidades entre la Academia y las instituciones catalanas. Además, muchos profesionales del equipo técnico y artístico de las películas nominadas tienen una vinculación directa con el tejido audiovisual catalán, lo que refuerza esa sensación de que la ciudad no solo acoge la gala, sino que también es uno de sus motores creativos.
Premios Goya 2026 | ¿Qué tipo de actuaciones musicales habrá durante la ceremonia?
La gala de los Goya 2026 se celebra en estos momentos en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, consolidándose como una gran fiesta que fusiona el cine con el pop más actual. Bajo la dirección de los presentadores Luis Tosar y Rigoberta Bandini, el escenario recibe a estrellas internacionales como Bad Gyal y Ana Mena, quienes aportan una energía urbana y comercial que conecta directamente con el público joven. Este despliegue musical dinamiza la ceremonia, convirtiendo la entrega de premios en un espectáculo total donde el ritmo no decae y la música actúa como el hilo conductor de la noche.
La diversidad sonora marca el pulso de esta cuadragésima edición, donde el flamenco de Alba Molina y Ángeles Toledano convive con la electrónica sofisticada de La Casa Azul. Mientras Belén Aguilera deslumbra con su propuesta de pop vanguardista, la propia Rigoberta Bandini compagina su labor de presentadora con intervenciones musicales que subrayan el carácter innovador de la velada. En este aniversario tan especial, las actuaciones no solo acompañan a los premiados, sino que reivindican la vitalidad de la industria cultural española a través de una mezcla de géneros sin precedentes.
Premios Goya 2026 | Pedro Almodóvar no asistirá: los motivos de su ausencia
Pedro Almodóvar (76 años), uno de los cineastas más reconocidos de España, no estará presente en la gala de los Premios Goya 2026, que se celebrará este inminente sábado, 28 de febrero, en Barcelona.
EL ESPAÑOL ha podido conocer la noticia en exclusiva tras hablar con el entorno cercano del director de Volver. De esta manera, se confirma la ausencia de uno de los grandes protagonistas del cine español en la noche más importante de la industria.
La ausencia de Almodóvar supone un cambio significativo en la gala, que este año contará con novedades en su formato y programación, y pone de relieve la apretada agenda del cineasta, centrado en sus proyectos cinematográficos más recientes.
Premios Goya 2026 | Antonia San Juan rechaza hablar de su cáncer en los Goya
Fue el pasado 2 de enero cuando Antonia San Juan (64) anunció que estaba curada del cáncer. Emocionada y aliviada, comunicó en las redes sociales que los médicos le habían dado la mejor de las noticias: su tumor había remitido.
"Hoy he hecho la última quimio, todavía tengo el apósito de la vía, me dejaron la huellita. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya ha remitido, no tengo metástasis y ya estoy curada", detallaba en su cuenta de Instagram.
Premios Goya 2026 | Paula Vázquez atiende a EL ESPAÑOL
Paula Vázquez, sobre el Goya Internacional a Susan Sarandon: “Ese testimonio que ha dado emocionándose, hablando de la situación de Estados Unidos comparándola con como es en España me ha emocionado. La quiero y la admiro. Es un referente como mujer. Me alegro de que este año este ella”.
Además, ha hablado de su regreso a televisión española: “No lo vi venir este ritmo de trabajo. Estoy contentísima sobre todo en TVE siento que estamos haciendo entre todos equipo. Me inspira, me motiva y hace que quiera trabajar mucho más contenta. Me siento muy respaldada”.
Y ha querido comentar el paso de Belén Esteban en ‘’Top Chef: Dulces y Famosos: “Belén te amo. Es una compañera súper generosa, qué bien se lo está pasando. Lo está dando todo. Te amo Belén”.