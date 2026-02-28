👇 NO TE LO PIERDAS LOS GANADORES

Mejor actriz de reparto



🏆 Nagore Aranburu por Los domingos

Mejor actor de reparto



🏆Álvaro Cervantes por Sorda

Mejores efectos especiales



🏆 Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio por Los Tigres

Mejor película documental

🏆Tardes de soledad





Mejor música original



🏆 Kangding Ray por Sirât

Mejor montaje



🏆 Cristóbal Fernández por Sirát

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirât

Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por La furia

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Antonia Zegers por Los Tortuga

Nora Navas por Mi amiga Eva

Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirât

Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena

Carla Simón por Romería

Eva Libertad por Sorda

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blaco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva Libertad por Sorda

Mejor actor revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany Riu

Mitch por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena

Blanca Soroa por Los domingos

Elvira Lara por Los Tortuga

Llúcia García por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección de arte

Juan Pedro de Gaspar por El cautivo

Koldo Vallés por La cena

Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres

Mikel Serrano por Maspalomas

Laia Ateca Font por Sirât





Mejor dirección de fotografía

Rui Poças por Ciudad sin sueño

Bet Rourich por Los domingos

Pau Esteve Birba por Los Tigres

Javier Agirre Erauso por Maspalomas

Mauro Herce por Sirât

Mejor sonido

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por El cautivo

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera por Los Domingos

Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por Los Tigres

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirát

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo por Sorda

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger

La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus von Horn

On Falling (Portugal), de Laura Carreira

Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi

Valor Sentimental (Noruega), de Joachim Trier

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina), de Dolores Fonzi

La misteriosa mirada del flamenco (Chile), de Diego Céspedes

La piel del agua (Costa Rica), de Patricia Velásquez

Manas (Brasil), de Marianna Brennand

Un poeta (Colombia), de Simón Mesa Soto

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor canción original

"La Arepera" de Paloma Peñarrubia Ruiz por ¡Caigan

"Flores para Antonio" de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio

"Hasta que me quede sin voz" de Leiva por Hasta que me quede sin voz

"Y mientras tanto, canto" de Víctor Manuel por La Cena

"Caminar el tiempo" de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars por Parecido a un asesinato





Mejor dirección de producción

Antonello Novellino por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo por El cautivo

Itziar García Zubiri por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera por Los tigres

Oriol Maymó por Sirât

Mejor maquillaje y peluquería

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por El cautivo

Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz por Gaua

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte por La tregua

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel por Maspalomas

Zaira Eva Adén por Sirát

Mejor diseño de vestuario

Nicoletta Taranta por El cautivo

Nerea Torrijos por Gaua

Helena Sanchis por La cena

Ana Martínez Fesser por Los domingos

Anna Águila por Romería

Mejor cortometraje documental

Disonancia, de Raquel Larrosa

El santo, de de Carlo D'Ursi

La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel

The painter's room, de María Colomer Canyelles

Zona Wao, de Nagore Eceiza Mugica