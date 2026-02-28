Antonio Banderas, 65 años, sobre la receta de su madre: "La paella lleva 400 g de gambas y el secreto está en el caldo"

0 votos

Antonio Banderas (65 años) tiene una debilidad que va mucho más allá de Hollywood, la paella de su madre.

No es un plato cualquiera, es el sabor que lo conecta con su infancia en Málaga, con su casa y con esa cocina sencilla que huele a domingo y familia reunida alrededor de la mesa.

En entrevistas, el actor ha confesado que su plato favorito es la paella, hasta el punto de decir que le gustaría que fuera su "última cena".

Pero no habla de una paella cualquiera, sino de la que hacía su madre, con ingredientes básicos, producto de mercado y ese punto de mimo que no viene en ningún libro de recetas.

La escena es fácil de imaginar: una cocina modesta en Málaga, sofrito al fuego lento y el sonido del caldo hirviendo mientras el arroz empieza a absorber todos los sabores.

"Cuando era niño, mi hogar olía a los guisos de mi madre. A gazpachuelo y ensaladas malagueñas con naranja, bacalao y aceituna negra. También a ajo blanco y filetes de hígado, que ahora casi nadie come", explicó en una entrevista en Elle.

El actor también recordó: "Cocinaba sesadas y arroces. Platos humildes pero llenos de sabor y cariño. La receta de la paella de mi madre es sencilla: tomate, pimiento verde y rojo, ajo, perejil, un buen caldo de pescado, gambas y un poco de pollo. Me conecta con mis raíces".

Banderas recuerda esa paella como un símbolo de hogar, mucho más que como un simple plato de arroz.

Esa conexión emocional es precisamente lo que hoy engancha tanto a sus fans como a los amantes de la gastronomía tradicional.

La receta de la paella de su madre se basa en la esencia de la cocina andaluza: sencillez, producto fresco y sabor intenso.

Nada de florituras ni técnicas imposibles. Tomate, pimiento verde y rojo, ajo y perejil forman la base del sofrito que lo sostiene todo. A partir de ahí, el secreto está en el caldo y en respetar los tiempos.

Las recetas de Banderas

Uno de los puntos clave de esa paella es el caldo de pescado, potente y casero, que aporta ese sabor profundo que Banderas asocia directamente a su niñez.

A ese caldo se suman gambas o gambones, que le dan el toque marinero, y un poco de pollo, como se hacía en muchas casas españolas donde se mezclaba mar y tierra sin complejos.

El resultado es un arroz jugoso, con carácter, alejado de las versiones turísticas que tanto enfadan a los amantes del plato.

Con los años, el actor no solo ha seguido disfrutando de esa paella, sino que ha aprendido a prepararla él mismo.

En más de una ocasión ha reconocido que le gusta ponerse delante de los fogones y hacer paella para su gente, replicando la receta materna con alguna pequeña adaptación personal.

Esa imagen de Banderas, delantal puesto, removiendo el arroz y probando el punto de sal, rompe con el estereotipo de estrella distante y lo acerca al público como alguien que sigue anclado a sus raíces.

Para el malagueño, la paella no es una moda ni una estética "muy española" para vender al mundo. Es memoria, es identidad y es también una forma de decir que, pese a los años en Estados Unidos y el éxito internacional, sigue siendo el niño que se sentaba a la mesa esperando a que su madre anunciara que el arroz estaba en su punto.

Quizá ahí esté el verdadero magnetismo de esta historia: detrás de un actor de fama mundial hay un hombre que, como tantos otros, vuelve siempre al sabor de la cocina de su madre. Y en su caso, ese sabor tiene nombre propio: la paella que le enseñó qué significa sentirse en casa.