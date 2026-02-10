Bad Bunny (31) sobre su transformación física: "Después de la llamada, hice unas 100 dominadas"

Bad Bunny, que acaba de arrasar en los Grammy y en la Super Bowl 2026 con un espectáculo histórico que no ha dejado indiferente a nadie, desvela su increíble preparación física para el evento deportivo más importante de EE.UU.

El compositor y cantante, que participó en la WWE y siempre ha intentado mantenerse en buena forma, tuvo un colosal entrenamiento para su reciente show, manteniendo una alimentación estricta y saludable y entrenando varias veces a la semana para mantenerse fuerte y ágil.

El también conocido como Benito Antonio Martínez Ocasio hizo una operación similar a la de Calvin Klein en 2025, cuando tuvo que ponerse fuerte para la marca.

"Tenía una rutina completa enfocada en mi físico y en ponerme en la mejor forma para esta campaña", comentaba a GQ, tal y como recogen desde Men's Health. "Estaba comiendo de forma súper sana y entrenando al máximo."

Bad Bunny ya no se separa del gimnasio.

"Hice unas 100 dominadas"

A través de una charla con Zane Lowe en Apple Music, Bad Bunny asegura que no descuidó en ningún momento su actividad deportiva para Super Bowl. Es más: hasta se puso más en serio cuando se enteró de que podría hacer un show en el acontecimiento.

"Es una locura porque estaba en medio de un entrenamiento. Así que recuerdo que después de la llamada, hice unas 100 dominadas. No necesitaba más preentrenamiento ni nada. Fue muy especial", comentaba el cantante.

Aunque esta vez no fue su fase de preparación más dura, Bad Bunny ha pasado verdaderos infiernos para lucirse ante las cámaras. Más allá de los escenarios, el artista también ha desfilado por largometrajes como 'Bullet Train' junto a Brad Pitt.

Para ese filme en concreto, por ejemplo, el joven de 31 años no tuvo más remedio que realizar extensas clases de coreografía, con armas falsas, para recrear las secuencias de combate, sorprendiendo a los profesionales y expertos gracias a su agilidad y buena memoria muscular.

Sin olvidar por supuesto su paso por la WWE, que marcó un antes y un después en su trayectoria entrenando hasta dos veces al día: "Dejó todo lo demás. Siempre está haciendo música, pero lo dejó. Dejó todo para dedicarse a esto al 100%", declaró Janthony Olivares, su director creativo, a GQ.

"Entrenaba dos veces al día, trabajando su técnica, su cuerpo. Desde que despegó y empezó a hacer giras, fue el cambio más grande que he visto."