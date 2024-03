La pasión y el lujo se unen en la serie de Disney + sobre la vida de Karl Lagerfeld

Por parte de Disney +, el mundo de la moda y el lujo se fusionan en una serie que explora la vida y el ascenso del legendario diseñador alemán, Karl Lagerfeld. Bajo el título "Becoming Karl Lagerfeld", la serie se adentra en la historia de un joven Lagerfeld en el París de 1972, donde se enamora profundamente de Jacques de Bascher mientras compite con su amigo y rival Yves Saint Laurent en una lucha por el reconocimiento en la industria de la moda.

El diseñador, conocido como "El Kaiser", pasó de la oscuridad para transformarse en una figura icónica del mundo de la moda del siglo XX y comienzos del XXI. Desde sus humildes comienzos hasta su impactante nombramiento como director creativo de Chanel, Lagerfeld dejó rastro y exclusividad en la historia de la moda.

La serie, que constará de 6 capítulos emocionantes, presenta al talentoso actor Daniel Brühl en el papel principal, personificando magistralmente a Lagerfeld en su ascenso hacia la cima del mundo de la moda. Acompañando a Brühl, una serie de actores interpretan a figuras emblemáticas de la época, como Paloma Picasso, Loulou de la Falaise, Marlene Dietrich y Andy Warhol, entre otros.

Los escenarios de la serie abarcan desde las calles de París hasta los lujosos salones de Mónaco y Roma, creando una atmósfera que transporta al espectador a la época dorada de la moda. Basada en el éxito literario de Raphaëlle Bacqué, "Kaiser Karl", la serie ofrece una mirada a los sueños y ambiciones de Lagerfeld antes de alcanzar la fama mundial, explorando los entresijos del mundo de la moda, marcados por el lujo, los egos y las pasiones.

"Becoming Karl Lagerfeld" se estrenará en Disney + a partir del 7 de junio, consolidando así la tendencia de las plataformas de streaming de producir biopics sobre los maestros de la moda. Este año, el éxito internacional de "Cristóbal Balenciaga" con una producción de primer nivel ha demostrado el apetito del público por historias inspiradoras sobre los íconos del diseño.

El fenómeno de los biopics de moda no se detiene ahí; recientemente, Apple TV+ estrenó "The New Look", explorando la relación entre Christian Dior y Coco Chanel, lo que demuestra el continuo interés del público en las vidas fascinantes detrás de los diseñadores más influyentes del mundo.

Con "Becoming Karl Lagerfeld", Disney + promete una experiencia visualmente impresionante y emocionalmente resonante que capturará la imaginación de los espectadores mientras conocen la vida extraordinaria de uno de los más grandes innovadores de la moda del siglo pasado.

¿Quién era realmente Karl Lagerfield? El icono de la moda y la creatividad

Conocido mundialmente como "El Kaiser de la moda", fue un diseñador y creador multidisciplinario cuya influencia trascendió generaciones y fronteras. Nacido en 1933 en una familia noble alemana, Lagerfeld comenzó su carrera como diseñador a una edad temprana, mostrando un talento innato y una pasión por la moda que lo llevaría a convertirse en una leyenda del mundo del diseño.

Desde su adolescencia, Lagerfeld demostró una determinación profesional en su búsqueda por formar parte del mundo de la moda. A los 16 años, abandonó la escuela para comenzar a trabajar para el renombrado diseñador Pierre Balmain, marcando así el inicio de una trayectoria que lo llevaría a trabajar con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo.

A lo largo de su vida, Lagerfeld desempeñó roles clave en casas de moda emblemáticas como Fendi y Chanel, donde luego pasó a director creativo de la firma parisina. Su estilo único y su visión innovadora ayudaron a reavivar la legendaria casa de moda Chanel, transformándola en una marca que continúa siendo sinónimo de elegancia y sofisticación.

Pero la influencia de Lagerfeld no se limitó solo al diseño de moda. Apasionado por la fotografía, el diseño gráfico y la ilustración, Lagerfeld demostró ser un talento versátil y multifacético. Su habilidad para capturar la belleza a través de la lente lo convirtió en un fotógrafo aclamado, y sus obras se exhibieron en prestigiosas galerías de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Lagerfeld, también mantuvo una estrecha relación con España, expresando su profundo amor por la cultura española y su arte. Admirador del Museo del Prado y de obras maestras como "Las Meninas", Lagerfeld encontró inspiración en la rica historia y el arte de España.

Karl Lagerfield esbozando un cuadro. GTRES

Su legado sigue formando parte en la industria de la moda y más allá, recordándonos la importancia de la creatividad, la innovación y el compromiso con la excelencia. A pesar de su partida en 2019, el espíritu visionario y la influencia duradera de Karl Lagerfeld continúan inspirando a diseñadores, artistas y amantes de la moda en todo el mundo.