Los usos sorprendentes del horno que casi seguro que desconoces

El horno es uno de los electrodomésticos más usados en España y es que es la forma en la que podemos cocinar paltos riquísimos y de lo más saludables. Sin embargo, hay recetas que también podemos cocinar en el horno que, casi seguro, no conocías.

Los usos del horno que (casi) seguro que desconoces

Como os hemos comentado, hay una gran cantidad de recetas que podemos preparar en el horno con la que las haremos mucho más saludables y, posiblemente, mucho más gustosas.

Croquetas, Nuggets y fingers mucho más saludables

Las croquetas, los Nuggets y los fingers son platos que gustan a los más pequeños de la familia. Sin embargo, sabemos que los que podemos comprar en los supermercados no son del todo saludables, como tampoco lo es el hecho de que debamos freírlos durante un buen rato. Por ello, prepararlos en casa es la mejor manera de disfrutar de ellos más saludablemente.

En el caso de las croquetas, una vez tengamos las croquetas preparadas con la pasta que más nos guste, solo deberemos meterlas en el horno en vez de freírlas en aceite. Para que nos queden bien, debemos precalentar el horno a 200º y luego introducir las croquetas en una bandeja durante unos 15 o 20 minutos. Eso sí, debemos darles la vuelta a la mitad del proceso para que se doren correctamente por ambos lados.

Por otro lado, si lo queremos es cocinar los Nuggets o los fingers, simplemente deberemos repetir el proceso que os hemos detallado con las coquetas, pero introduciéndolos en el horno sin descongelar. En este caso, deberemos bajar la temperatura hasta los 100° y dejarlos un poquito más de tiempo.

Papillote al horno

El papillote es una forma de cocinar los alimentos en la que se cuecen con su propio jugo. Esto hace que sean platos de lo más sabrosos y, además, con muy poca grasa.

Para preparar nuestros papillotes al horno, solo deberemos envolver los alimentos que queremos cocinar en papel de aluminio y meterlos al horno a una temperatura de 100° más o menos. A cada 10 minutos, será necesario abrir un poco el papel de aluminio para ver si se han cocido y si debemos dejarlos un poquito más de tiempo: en el caso del pescado siempre se necesita menos tiempo que si queremos cocinar algún tipo de carne.

Pan casero

No hay nada mejor, o casi nada, que el pan casero. Sabemos que puede ser un poco engorro, ya que debemos dejar reposar la masa durante un día. Pero, lo bueno es que está libre de productos químicos y, además, podemos prepararlo como más nos guste: con semillas, sin sal, con harinas variadas, etc. Además, si lo cocemos en el horno, le daremos este gusto casero que ya no encontramos en el pan que podemos comprar.

Para preparar el pan casero con el horno, solo deberemos preparar la masa, dejarla reposar y luego introducirla en el horno a 230º durante unos 45 minutos. Así de rápido y simple, podremos degustar este pan que tanto nos gusta.

Verduras asadas crujientes

Las verduras también son alimentos que podemos cocinar en el horno, sobre todo si queremos que queden crujientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este alimento necesita muy poco tiempo de cocción, ya que si no perderemos muchos de sus nutrientes. En este caso, solo deberemos meter las verduras al horno con aquellos complementos que queramos y dejarlas cocinar durante 20 minutos a 180º. ¿El resultado? Unas verduritas de lo más deliciosas y crujientes.

Ahumados

El horno también es un gran aliado si nos gustan los alimentos ahumados. Tanto los pescados como los quesos y las verduras saben diferente cuando los preparamos ahumados. Para ello, solo deberemos meter unos trozos de madera en el horno y cerrar la puerta para que el humo se acumule en su interior. Luego, solo debemos introducir el pescado o la carne con su adobo en su interior y dejar que se vaya cocinando. La temperatura de cocción dependerá de la carne o del pescado.

Huevos poché

Si te encantan los huevos, seguro que conoces una gran cantidad de maneras en las que los puede preparar para no aburrirte de ellos. En este caso, puedes usar el horno para prepararlos al estilo poché. Para ello, únicamente debes introducir los huevos en moldes con un poco de agua en la base. Luego, debemos meter la bandeja con los huevos en el horno a 180º. Ten en cuenta que, el tiempo de cocción es bastante corto en este caso: unos 10 minutos son suficientes.

Sal cítrica

Por último, debes saber que también puedes cocinar sal cítrica en el horno. Para ello, solamente debes meter sal con pieles de limón o naranja en una bandeja e introducirla en el horno. Una vez las pieles estén secas, ya podrás sacarlas del horno y triturarlo todo junto. Tendrás el complemento indicado para dar un toque personal a todos tus platos.

El horno es uno de los electrodomésticos al que más usos podemos dar. Podemos preparar una gran cantidad de recetas en él. No solamente serán más saludables que los fritos, sino que también sabrán diferente. Los ahumados y los papillotes, sobre todo, son cocciones de lo más saludables y que puedes usar con una gran cantidad de alimentos. No lo dudes y usa tu horno: un toque especial y de lo más saludable para todos tus platos.

