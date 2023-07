Tortilla de patatas: el sorprendente ingrediente que le da mucha chispa

La tortilla es uno de los platos más famosos dentro de la gastronomía española. ¿Sabías que hay más de 1000 maneras diferentes de preparar una tortilla? Pues sí, y es que cada uno puede darle su toque personal y cocinarla según más le guste. Sin embargo, hay un ingrediente que hará que tu tortilla sea especial y, con ella, seguro que triunfarás cada vez que tengas invitados en casa.

Tortilla de patatas: cebolla caramelizada

Cuando pensamos en hacer una tortilla de patatas, lo primero que nos viene a la mente es si debemos añadirle cebolla o no. Pese a que no es necesario añadir cebolla en todas tus tortillas, si quieres que esta sea especial, así te lo recomendamos. Pero, no hablamos de dorar la cebolla simplemente, sino que se le debe añadir un ingrediente secreto que le dará un toque muy personal: vino. Sí, has leído bien. Te contamos cómo hacer una tortilla de patatas con cebolla caramelizada con vino.

Receta de tortilla de patatas con cebolla caramelizada

Los ingredientes que vas a necesitar para preparar una riquísima tortilla de patatas con cebolla para 4 personas son los siguientes:

4 patatas medianas

10 huevos

1 cebolla

1 vasito de vino blanco

Aceite de oliva

Como ves, son ingredientes muy básicos y esenciales que casi siempre tenemos en casa.

Paso a paso para preparar la tortilla de patatas

Para preparar tu tortilla de patatas, lo primero que debes hacer es pelar y cortar las patatas. Tanto da si las quieres cortar a lo largo, a dados o en rodajas. Simplemente, debes tener en cuenta que, en función de la forma que elijas, estas tardarán más o menos tiempo a hacerse.

Cuando hayas pelado y lavado las patatas, debes ponerlas a freír. Te aconsejamos que uses una freidora, pero si no la tienes, puedes hacerlo con una sartén. Pon el aceite en la sartén y deja que se caliente. Añade las patatas y deja que se frían hasta que estén doraditas. Cuando las tengas al punto, sepáralas y ponlas en un plato sobre papel absorbente. De este modo, sacaremos el exceso de aceite que se acumula al freír.

Ahora, es momento de cortar la cebolla y ponerla a dorar en una sartén. Puedes utilizar el mismo aceite que has usado para freír las patatas. Cuando empiece a dorarse, añade el vasito de vino blanco y deja que se vaya cociendo a fuego lento hasta que la cebolla se vea tierna y bien doradita. Sepárala y deja que repose unos minutos.

Seguidamente, vamos a batir los huevos y poner una sartén con un poco de aceite a calentar. Añade la cebolla y las patatas a los huevos y remueve bien. Pon la mezcla en la sartén a fuego muy lento y deja que se vaya cociendo entre 5 y 10 minutos.

Cuando veas que el huevo va cuajando, es momento de darle la vuelta y volver a dejarla cocer unos 5 o 10 minutos más. Y ya tienes lista tu tortilla de patatas con cebolla. ¡Vas a triunfar seguro!

Caramelizar la cebolla con azúcar

Seguro que te ha encantado la receta anterior, pero es posible que algún día te encuentres sin vino blanco en casa y, aun así, quieras que tu tortilla de patatas sea especial. Pues no pasa nada, puedes conseguir darle chispa a tu tortilla caramelizando la cebolla con azúcar.

Para preparar esta tortilla, debes seguir los mismos pasos que te hemos indicado en los apartados anteriores. Sin embargo, cuando llegue el momento de añadir el vino a la cebolla, esta vez añadiremos una cucharadita pequeña de azúcar. En este caso, es importante que vayas removiendo para evitar que el azúcar se pegue en la sartén. Verás que es un proceso muy rápido y que no vas a necesitar más que unos minutos para que la cebolla se caramelice con el azúcar.

Cuando ya tengas la cebolla caramelizada, es momento de seguir con los pasos que te hemos descrito. Añádela al bol con los huevos batidos y las patatas, mezcla bien y ponla en la sartén con un poco de aceite para que se vaya cociendo.

Otras recetas originales de tortilla: tortilla de manzana

Hemos visto cómo podemos hacer una tortilla de patatas con cebolla con la que triunfaremos seguro. Sin embargo, como hemos apuntado, hay una gran cantidad de tortillas que puedes preparar en cualquier momento. Puedes hacer una tortilla de chorizo con cebolla, de verduras variadas, de gambas, incluso de calabacín. Sin embargo, también puedes usar ingredientes menos convencionales como la manzana.

Si quieres preparar una tortilla de manzana para sorprender a tus invitados, lo tienes muy fácil. La receta sigue siendo la misma que hemos detallado anteriormente, a diferencia de que vamos a necesitar manzana en vez de patatas.

Para hacerla, solo deberás cortar la manzana a rodajas muy finas y pasarla por el sartén medio minuto para que se dore. Luego, retírala y añádela a los huevos batidos, y deja que se cueza a fuego lento unos minutos. Y ya tienes lista tu tortilla de manzana, una receta de lo más original donde las haya.

Como ves, a la hora de preparar unas tortillas, tienes una gran cantidad de opciones a tu alcance. Se trata de un plato muy versátil que puedes preparar en cualquier momento y en cuestión de minutos.

