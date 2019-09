Al final de esta semana, tu bebé tendrá un tamaño aproximado de un grano de pimienta y eso, aunque sea poco en cuanto a dimensiones, es una noticia muy pero que muy grande para ti. Has sufrido de amenorrea o lo que es lo mismo ausencia de menstruación, te has hecho el test de embarazo y ha dado positivo. Ahora es cuando vienen los miedos, los temores y sobre todo las dudas.

La inquietud no es nada buena en tu estado, por lo que voy a resolver todas tus cuestiones y así estar preparada para lo que viene.

¿Qué se siente en la semana quinta de embarazo?

Sé que quieres que tu vientre crezca y empezar a tener cambios notables como las emocionantes pataditas, pero debes tener paciencia, todo llega.

En el embarazo, la semana quinta algo se mueve por dentro, tu útero se dilata y presiona tu vejiga, por lo que, si te entran ganas de orinar en todo momento, no es por que tengas incontinencia, está totalmente justificado porque estás en estado. El cansancio y el sueño también llegarán a tu vida, si no escuchas el despertador a las 8 de la mañana o quieres matar a alguien cuando suena el timbre e interrumpe una buena cabezada, es debido a toda la actividad que está desarrollándose dentro de ti.

Cuales son los síntomas de esta semana

Los síntomas no varían mucho de la cuarta a la quinta semana. Lo que sí vas a notar es que se van a incrementar tus ganas de vomitar. Por lo demás tus senos seguirán creciendo y volviéndose cada día más sensibles, te volverás receptiva a ciertos olores, además habrá alimentos que no toleres de la misma manera que lo hacías antes, el abdomen se hinchará y siento decirte que, aunque en muchas ocasiones algunos síntomas desaparecen en el tercer trimestre, otros te acompañaran por lo menos hasta la semana 35 de las, 40 totales que dura la gestación.

Pero desde luego lo más desagradable son las náuseas, para combatirlas voy a darte algunos consejos rápidos que te ayudarán a hacer ameno tu día a día.

Come constantemente: no se trata de comer más, pero pica entre horas un poco de pan, galletitas saladas, cacahuetes o las famosas galletas de jengibre que reducen la sensación de náuseas. Sobre todo, viene bien hacerlo antes de incorporarse por las mañanas.

no se trata de comer más, pero pica entre horas un poco de pan, galletitas saladas, cacahuetes o las famosas galletas de jengibre que reducen la sensación de náuseas. Sobre todo, viene bien hacerlo antes de incorporarse por las mañanas. Bebe a sorbitos: un trago de zumo de limón o naranja y lo que también va muy bien son las infusiones de jengibre, tenlo preparado y cada media hora le das un sorbo. Cómo ves, el jengibre será tu mejor aliado para esta desagradable sensación. Además ya te enseñamos cómo hacer el té Kombucha, uno de los remedios caseros repleto de vitaminas para que te sientas con más la energía.

Qué se ve en la semana 5 de embarazo

El embrión en esta semana, mide aproximadamente 1,25 milímetros, redondeando a 2 al final de ella. El esqueleto se está empezando a formar y gracias a la división de las células madre creando el disco trilaminar, también están cogiendo forma los músculos, huesos, corazón, sistema nervioso. Este cambio, es imperceptible en cualquier método diagnóstico, por lo que, en nuestras próximas ecografías, tan solo veremos el saco vitelino, dentro de un saco gestacional de 5 semanas. Este se ve en color negro, tiene forma circular y los bordes más claros.

Aunque en nuestra visita al ginecólogo no veremos ninguno de los cambios de nuestro embrión, lo que sí se puede determinar es si se trata de un embarazo múltiple, teniendo en cuenta el número de vesículas que aparezcan. En esta semana también comienza a formarse el tubo neuronal, donde un poco más tarde empezará a construirse el cerebro y la columna vertebral.

Cómo cuidarse en la semana 5 de embarazo

A estas alturas, ya deberíamos tener una rutina de alimentación y hábitos saludables bien establecidos. Es serio, hay una vida dentro de ti y no deberías perjudicar su salud con tus malas costumbres. Por otra parte, sé que estás nerviosa y es que las emociones ahora están a flor de piel, pero te recuerdo que la ansiedad y los nervios no son nada buenos para tu estado, así que relájate, respira hondo y pide ayuda a tu pareja si lo necesitas.

Si tu trabajo conlleva cargar bastante peso, no te va a quedar otra opción que hablar con tu jefe y comentarle tu estado desde un primer momento, porque no puedes saturarte con mucha carga. Hay que mantenerse activa durante todo el embarazo, no se trata de realizar más deporte que nunca, de hecho, no es recomendable hacer movimientos bruscos, por lo que plantéate actividades como pasear un par de horas al día, practicar yoga, nadar o practicar un footing moderado. Y no te olvides de beber agua antes y después de todas estas actividades.

En cuanto a la alimentación, durante el embarazo, se recomienda la ingesta de algunos suplementos vitamínicos como el ácido fólico para el buen desarrollo del embrión. Lo de comer por dos, no hay que tomárselo al pie de la letra, de hecho, no abuses de las calorías en las primeras semanas, se trata de consumir más nutrientes para combatir el cansancio dándote de energía.

Sobre todo, ten en cuenta que queda terminantemente prohibido, el consumo de carnes crudas o embutidos que pueden transmitir infecciones.