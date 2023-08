La receta facilísima de tortilla de berenjenas que está buenísima y no lleva patatas

En España existen muchas recetas deliciosas para degustar. Pero, la realidad es que, una de las mejores y más relevantes de la gastronomía española, es la tortilla de patatas. Todo por el simple hecho de que, además de proveerte de buenos nutrientes, tiene un sabor exquisito que, al comer, tu paladar nunca olvidará. De hecho, nos emociona tanto, que hoy hemos decidido compartirte la receta de tortilla de berenjenas, que está buenísima y no lleva patatas.

Lo primero que debes saber es que, la receta de tortilla de berenjenas, la cual te mostraremos, es ideal para cualquier cena en familia o, para degustar como entrante. Es bastante sencilla de hacer y, gracias a que no lleva patata, es muy ligera. Suele llegar a tener entre 150 y 200 calorías por porción (como máximo).

Ingredientes para hacer tortilla de berenjenas

Si deseas realizar una tortilla de berenjenas, debes saber que, los ingredientes que necesitas para lograrlo son los siguientes:

4 huevos.

1 cebolla.

2 berenjenas.

30 ml de aceite de oliva.

Sal al gusto.

IMPORTANTE: La cantidad de los ingredientes anteriores está expresada para 4 personas. Si deseas realizar la receta para una familia más numerosa, deberás aumentar las cantidades en proporciones similares.

¿Cómo hacer tortilla de berenjenas paso a paso?

Después de tener los ingredientes, solo tienes que realizar los pasos (al pie de la letra) que te mostraremos a continuación para que puedas realizar la tortilla de berenjenas. Estos pasos son:

PASO 1: pon la cebolla y las berenjenas en una tabla para picarlas en trozos muy pequeños (se recomienda que sea en cuadrados).

pon la cebolla y las berenjenas en una tabla para picarlas en trozos muy pequeños (se recomienda que sea en cuadrados). PASO 2: deberás colocar un sartén con los 15 mililitros de aceite de oliva. Cuando ya esté caliente, solo se agregará la cebolla y la berenjena que previamente se ha cortado.

deberás colocar un sartén con los 15 mililitros de aceite de oliva. Cuando ya esté caliente, solo se agregará la cebolla y la berenjena que previamente se ha cortado. PASO 3: al añadir las verduras al sartén, deberás (con una cuchara de madera) mezclar suavemente para que ni la berenjena ni la cebolla se peguen al sartén. Además, esto ayudará a que las verduras compacten bien en cuanto a sabor.

al añadir las verduras al sartén, deberás (con una cuchara de madera) mezclar suavemente para que ni la berenjena ni la cebolla se peguen al sartén. Además, esto ayudará a que las verduras compacten bien en cuanto a sabor. PASO 4: busca una taza y añade los 4 huevos. Bate bien y agrega un poco de sal (al gusto). Posteriormente, agrega las berenjenas y continúa mezclando.

busca una taza y añade los 4 huevos. Bate bien y agrega un poco de sal (al gusto). Posteriormente, agrega las berenjenas y continúa mezclando. PASO 5: coloca un sartén a fuego lento con los 15 mililitros restantes del aceite de oliva. Cuando esté caliente, añades la mezcla de verduras con huevo.

coloca un sartén a fuego lento con los 15 mililitros restantes del aceite de oliva. Cuando esté caliente, añades la mezcla de verduras con huevo. PASO 6: deja que se cocine poco a poco. Pero, en caso de que las berenjenas hayan quedado en una sola posición, toma una cuchara de madera y esparce bien para que las verduras queden en toda la tortilla.

deja que se cocine poco a poco. Pero, en caso de que las berenjenas hayan quedado en una sola posición, toma una cuchara de madera y esparce bien para que las verduras queden en toda la tortilla. PASO 7: cuando ya veamos que está cocinada, por una parte, e incluso, pareciera que se estuviera despegando sola del sartén, colocas una espátula por debajo y la volteas para que se cocine correctamente por ambos lados.

cuando ya veamos que está cocinada, por una parte, e incluso, pareciera que se estuviera despegando sola del sartén, colocas una espátula por debajo y la volteas para que se cocine correctamente por ambos lados. PASO 8: sacas la tortilla del sartén y la colocas en una bandeja. Luego, con un cuchillo, haces una especie de cruz y cortas en 4 pedazos dicha tortilla para que los comensales puedan degustar de una manera similar.

Cebolla en tortilla de berenjena: ¿Es un ingrediente realmente imprescindible?

La mayor batalla que existe a la hora de realizar la receta de tortilla de berenjenas, que está buenísima y no lleva patatas, es que, algunas personas prefieren no echarle cebolla a la misma y condimentarla con pimienta negra o incluso con orégano seco. Pero, existen otros que afirman que, sin la cebolla, la tortilla de berenjena no sabe igual. Hoy hemos querido darle la verdadera respuesta a los que aún siguen en este dilema.

La realidad es que, la cebolla no es un ingrediente principal para realizar una tortilla de berenjena. Dependerá totalmente de los gustos de cada persona. Pero, en caso de que, si le quieras echar un poco, debes tener cuidado a la hora de cocinarla, para darle un tono jugoso o un tono seco.

Dudas más frecuentes sobre la tortilla de berenjena

En esta sección te daremos las respuestas a las incertidumbres más frecuentes que existen entre las personas con respecto a la tortilla de berenjena. Estas son:

¿Con qué puedo acompañar la tortilla de berenjena?

La tortilla de berenjena se puede acompañar con diferentes menús. Desde carne o pescado, hasta arroz o simple queso. Incluso, muchas personas, cuando están a dieta, la suelen comer sola. ¡Tiene un muy buen sabor!

¿Puedo realizar la tortilla de berenjena en un microondas?

¡Sí! En caso de que quieras hacer el proceso más rápido o simplemente, no quieras gastar aceite, puedes hacer todo el procedimiento de freír en el microondas. Aunque, será más saludable, pero no te aseguramos que quede igual de sabor. En caso de querer realizarla de esta manera, solo te recordamos que, estéticamente, debe quedar lo más dorada posible.

¿En cuánto tiempo se realiza la receta de tortilla de berenjena sin patatas?

Realmente, es una tortilla muy sencilla de realizar. Tanto así, que la puedes tener lista en 10 o 15 minutos (dependiendo de tus habilidades en la cocina). Por lo cual, puede ayudarte a salir de un apuro fácilmente.

En conclusión, la receta de tortilla de berenjenas, que está buenísima y no lleva patatas que te mostramos en este post, es una de las mejores que podrás conseguir en la actualidad. Tiene un buen sabor y es muy sencilla de realizar. ¿Qué esperas para elaborar la tuya?

Sigue los temas que te interesan