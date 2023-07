El bizcocho de yogur que puedes hacer en dos minutos en el microondas

El bizcocho es uno de los postres más populares en España y es que se pueden preparar de una gran cantidad de maneras diferentes. Podemos preparar un bizcocho de limón, por ejemplo, pero también de manzana, con crema, con chocolate, etc.

Hay miles de recetas para que los amantes de este postre no se cansen nunca de él, aunque algunas pueden ser más complejas que otras. Nosotros, en este artículo, os queremos dar una receta de bizcocho de yogur de lo más simple de preparar y usando solo el microondas para ello.

Ingredientes para el bizcocho de yogur

Lo primero es lo primero y, en este caso, es ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este postre. Así pues, los ingredientes que vamos a necesitar son:

Un yogur natural

4 huevos

110 ml de aceite de oliva virgen extra

230 g de azúcar

5 g de ralladura de naranja

210 g de harina de trigo

15 g de levadura química

10 g de mantequilla

Ahora que ya conocemos los ingredientes necesarios para preparar nuestro bizcocho, vamos a ver cómo podemos hacerlo paso a paso.

¿Cómo preparar el bizcocho de yogur en el microondas?

Preparar un bizcocho en el microondas es de lo más simple. Lo primero que debemos hacer fundir la mantequilla. Para ello, vamos a ponerla en un cazo y a fuego lento. Es importante que se funda, pero se debe evitar que acabe hirviendo. Por ello, debemos estar muy pendientes de ella mientras se funde, pues no va a tardar más que un par de minutos. Luego, añadiremos el resto de los ingredientes en un bol. Lo mejor es empezar con el yogur y los huevos. Mezclar un poco y añadir la mantequilla fundida.

Cuando tengamos una masa consistente, vamos a añadir el resto de los ingredientes y lo vamos a mezclar todo. Es fundamental que nos aseguremos de que todos los ingredientes se integran bien y evitar que se formen grumos.

Una vez tenemos la masa hecha, vamos a preparar el recipiente. Para ello, cogeremos un recipiente apto para el microondas y lo vamos a untar con mantequilla para que no se pegue la base del bizcocho. También podemos usar harina o aceite de oliva si queremos, pero debemos asegurarnos de que, usemos lo que usemos, esté bien repartido por la base y los laterales del recipiente. Añadimos la masa a nuestro recipiente y ya la tenemos lista para ponerla en el microondas.

Para cocinar el bizcocho, lo vamos a introducir en el microondas durante solo 9 o 10 minutos. No obstante, debemos asegurarnos de que esté a potencia máxima para que se cueza correctamente. Como cada microondas es diferente y tienen potencias diferentes, lo mejor es ir comprobando que el bizcocho no se haga mucho por fuera y poco por dentro. Para ello, es importante verificar si pasados los 10 minutos se ha cocido por dentro antes de retirarlo. De no ser así, podemos dejarlo unos minutos más, pero siempre asegurándonos de que no se queme por fuera. Para ver si está bien hecho por dentro, vamos a utilizar un tenedor. Cuando veamos que este sale limpio, sin restos de masa, el bizcocho estará listo para servir.

Decorar el bizcocho de yogur

Como hemos comentado antes, los bizcochos son de lo más versátiles y lo mismo sucede con su decoración y presentación en función de los ingredientes que hayamos usado. En el caso del bizcocho de yogur, podemos decorarlo con un poco de azúcar glas por encima. Le dará un gusto más dulce y será mucho más apetecible.

Otras maneras en las que podemos decorar nuestro bizcocho de yogur es empleando fruta. Las fresas o las manzanas son ideales para ello y combinan muy bien con el sabor. Para ello, solo deberemos cortar la fruta a rebanadas y ponerlas encima del bizcocho. Cuando lo tengamos, únicamente deberemos añadir un poco de mermelada por encima. Y ya lo tenemos listo.

El bizcocho es un dulce que podemos tomar después de las comidas, como postre; sin embargo, también es ideal para tomar en el desayuno con un poco de café con leche, zumo o lo que tomemos a primera hora de la mañana. Y, para los más pequeños de la casa, será la merienda ideal.

Beneficios del bizcocho de yogur

Pese a que es un dulce y se debe comer con moderación, el bizcocho de yogur aporta una gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo.

Por un lado, el bizcocho de yogur incluye un lácteo, lo que lo hace ideal a la hora de fortalecer los huesos y absorber mejor la vitamina D. Además, el bizcocho de yogur es rico en vitamina B12; esencial para cuidar nuestro estado anímico, así como para potenciar las proteínas y hacer que estas lleguen a todos los músculos del cuerpo. De este modo, con el bizcocho se mejora la masa muscular, aunque pueda parecer lo contrario.

Por otro lado, el bizcocho también nos da mucha energía, lo que lo convierte en un alimento perfecto para antes de entrenar o empezar nuestra rutina diaria. Así mismo, el bizcocho de yogur ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños.

Con todo, se puede decir que el bizcocho es tan rico como saludable. Por ello, consumido con moderación, es un postre sano y completo que podemos incluir en nuestra dieta sin ningún problema.

