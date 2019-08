Lo primero que voy a decirte es que: ¡Siempre es mejor prevenir, que curar! Puede que esos cambios se deban a una simple tontería o puede que necesites algo más que cremas para atenuar o eliminar tus manchas. En la mayoría de los casos suele ser un problema meramente estético más que de salud, pero para descartar que se trate de algo más grave de lo que pensabas, te recomiendo que acudas a tu dermatólogo y salgas de dudas.

Pero… ¿Por qué aparecen las manchas en la piel? Existen multitud de motivos por los que tu piel puede haber creado estas anomalías: haberte pasado con el tiempo de exposición al sol… Aunque si hablamos de causas técnicas, lo más probable es que la distribución entre tu melanina y los melanocitos ha cambiado. Lo normal es que la mayoría tengamos algunas de estas alteraciones desde nacimiento y que ni siquiera las consideremos manchas. Hablo de los famosos lunares. No suelen dar ningún problema y no es necesaria su eliminación siempre y cuando estos no crezcan o cambien de color. Si esto pasase, deberías llevar un control.

No obstante, si por algún motivo estético quieres desprenderte de alguno, lo mejor es eliminarlo mediante láser.

Nunca, repito ¡Nunca! Accedas a que el médico te lo quite con bisturí.

Otra mancha común de esta categoría son las pecas. Puede que las tengas desde pequeña o que te hayan salido por una exposición constante al sol. Normalmente la predisposición a tener pecas es genética y suele darse en personas con una tez pálida o pelirrojos. No suponen peligro alguno y aunque eliminarlas es complicado puedes someterte a un peeling químico o al láser. Aunque lo más recomendable es disimularlas aplicándote una crema blanqueadora.

Manchas marrones en la piel

Los lentigos son manchas de un tamaño mayor al de las pecas, pueden llegar a medir hasta 2 centímetros. Su aparición no siempre está relacionada con la exposición al sol, pueden estar aisladas o agrupadas y suelen presentarse en zonas como la cara, el escote, las manos o los antebrazos. En principio no son peligrosas, pero visualmente envejece la piel y se ve más apagada. Para para quitar manchas lo más efectivo es el láser o peeling, aunque cuando están muy localizadas también puede aplicarse crioterapia.

Otra de las manchas marrones más conocidas es el melasma. Es popular por aparecer casi exclusivamente en mujeres y además suele cambiar su color durante el embarazo, la menopausia o la toma de anticonceptivos. Pueden salirte en la frente, las mejillas o en el labio superior y para tratarlas puedes comenzar usando cremas despigmentantes y en el caso de no desaparecer también es posible desprenderse de ellas con láser.

Manchas blancas en la piel

Quizás la mancha más visible de esta categoría es el vitíligo. Se trata de una mancha blanca de la piel producida por una enfermedad degenerativa cutánea. El principal problema de esta enfermedad es que se va extendiendo por todo el cuerpo haciéndola muy visible por el gran tamaño que alcanzan sus manchas además de estar bien delimitadas. Desgraciadamente actualmente no existe modo de eliminarla y todos los tratamientos posibles son para frenar su progresión. Se pueden combinar corticoides o inmunomoduladores con fototerapia para intentar que el cuerpo vuelva a fabricar melanina.

La mancha por la Guttata idiopática, es quizás las que más nos preocupe a nivel estético ya que la única causa coherente para su aparición es el envejecimiento de la piel. Y probablemente tenga algo que ver con el sol, pero no por haberte pasado solo un día, si no por una exposición prolongada a lo largo de nuestra vida.

Las mujeres con la tez pálida y que sobrepasan los 40 años son las que antes comienzan a sufrir esta anomalía que a veces también puede ser por herencia. Lo mejor para intentar combatirlas es que cuando veamos los primeros síntomas utilicemos un factor de protección solar más alto. Ya hablamos anteriormente de cómo elegir el factor de protección adecuado para cada tipo de piel. Para tratar estas manchas en la piel, podemos acudir a nuestro médico para que nos recete una crema con esteroides tópica. Las terapias con láser continuadas o el nitrógeno líquido también son una solución frente a este problema.

Manchas rojas en la piel

La dermatitis atópica o comúnmente llamada eczema es una enfermedad que se presenta con manchas rojas. Se desarrolla principalmente en los pliegues de la piel como detrás de los codos, la parte trasera de las rodillas, el cuello. Lo más normal es que aparezca en los primeros 5 años de vida y vaya desapareciendo con el crecimiento, pero se han dado casos en los que esta dermatitis ha permanecido por el resto de la vida apareciendo de manera intermitente.

No debes tratar de eliminar las manchas ya que, igual que salen, desaparecen. El principal problema de estas manchas es que provocan un picor desagradable que pueden aliviarse con alguna crema recomendada. Por otro lado, y no tan agresivas están las petequias, son puntos de color rojizo que a menudo con el tiempo van adquiriendo un color púrpura.

Las causas de su aparición pueden ser muy variadas: falta de vitaminas, problemas de coagulación o hasta pueden estar ligadas a la celulitis. Para acabar con ellas lo más importante es cuidar nuestra alimentación, pero si queremos recurrir a tratamientos estéticos, los métodos más fulminantes son el láser y la electrocoagulación.

En algunas ocasiones y solo cuando estas manchas aparecen por la celulitis podemos eliminar el problema tratándonos con radiofrecuencia o presoterapia. Si piensas que puedes tener alguna de estas manchas y estás pensando en tratarlas para desprenderte de ellas, insisto que lo primero y más importante sería consultar con un profesional de confianza.