Cómo quitar un chicle del pelo sin cortarlo

Cuando hablamos de sacar chicle del pelo, solemos pensar en los niños. Y, sí, mayoritariamente son ellos los que llegan a casa con chicle en el pelo. Pero, lo cierto es que también somos muchas las personas que tenemos el hábito de mascar chicle y, con ello, también estamos expuestos a que se nos quede pegado en el pelo.

Muchas personas creen, erróneamente, que la única solución para retirar el chicle del pelo es cortándolo. Sin embargo, esto no es siempre necesario. Nosotros queremos mostrarte cómo quitar un chicle del pelo fácilmente y sin que debas cortarlo.

Métodos para quitar chicle del pelo

Hay diferentes maneras en las que podemos eliminar el chicle del pelo y, para ello, solo deberemos seguir los pasos que os mostramos a continuación. Eso sí, debemos ir con mucho cuidado para evitar aquellos tirones que tanto nos molestan.

1. Retirar el chicle con aceite de oliva

La forma más fácil que tenemos para retirar el chicle del pelo es con aceite de oliva. Para ello, lo primero que debemos hacer es poner un poco de aceite de oliva en el sitio en el que hay el chicle pegado. Cuando tengamos el chicle impregnado con él, vamos a ir pasando un peine por la zona tantas veces como sea necesario hasta que el chicle se desenganche. Y, luego, ya nada más nos queda limpiar el pelo en profundidad con nuestro jabón de siempre.

2. Retirar el chicle con hielo

Otra manera que tenemos para retirar el chicle del pelo es usando agua salada con hielo. Para hacerlo, nos bastará con mojar el pelo con agua salada y aplicar hielo encima del chicle. No es necesario mantener el hielo mucho tiempo, pues el simple contacto ya hace que el chicle se congele. Luego, ya únicamente nos queda pasar los dedos o un peine por la zona para irlo retirando.

2. Retirar el chicle con pasta de dientes

La pasta de dientes es también un buen remedio a la hora de eliminar el chicle que se nos ha quedado enganchado en el pelo. Para ello, nos bastará con aplicar una fina capa de pasta de dientes sobre el chicle. La pasta de dientes debe ser de color blanco para que funcione bien, por lo que debes asegurarte de ello. Deja que la pasta actúe unos minutos hasta de se seque y luego pasa el peine. Ya solo te queda aclarar bien el pelo.

3. Retirar el chicle con bicarbonato de sodio

Otra forma con la que podemos retirar un chicle pegado en el pelo es con bicarbonato de sodio, uno de los productos que más usamos y es que, no nos engañemos, sus usos son de lo más variados.

Para eliminar el chicle del pelo con bicarbonato de sodio deberemos añadir una cucharadita de bicarbonato en un vaso pequeño. Luego, le añadimos unas gotas de agua y lo removemos un poco hasta obtener una masa. Extendemos la masa por encima del pelo y dejamos que se seque durante unos minutos. Por último, solo debemos retirar la pasta y los restos de esta.

Como veis, hay muchas maneras en las que se puede retirar un chicle del pelo sin necesidad de cortar. Además, si una de ellas no nos da el resultado esperado, podemos probar con otra hasta encontrar la que mejor nos vaya. Sin embargo, debemos también tener en cuenta unas pequeñas consideraciones para que estos trucos sean efectivos.

Trucos para retirar un chicle del pelo

Después de haber visto diferentes maneras en las que podemos retirar el chicle del pelo, es importante destacar ciertos aspectos que harán esta tarea un poco más simple.

Usa siempre un peine pequeño

Para que los restos del chicle y del producto que hayamos usado se retiren correctamente, deberemos usar un peine pequeño e ir con mucho cuidado con los tirones.

Cuidado con las cantidades

Los productos que os hemos mostrado para utilizar a la hora de quitar un chicle del pelo deben ser empleados con cuidado. Suelen ser suficientes un par de gotas o cucharaditas muy pequeñas. Si nos pasamos con las cantidades, estas no se secarán rápidamente, lo que hará que tengamos que esperar más antes de pasar a eliminarlas.

Usa agua tibia

Cuando debamos retirar la pasta del pelo, ya sea la de bicarbonato o la de dientes, es fundamental hacerlo suavemente y con agua tibia. El agua fría solo hará que la pasta pierda temperatura y, por ende, se pegará más al pelo.

¿Cómo explicar al niño que debemos cortar el pelo?

Si no conseguimos retirar el chicle del pelo del niño, habrá llegado el momento en el que deberemos pensar en cortarlo. En este caso, deberemos explicarles muy bien que no hay otra manera de eliminar el chicle e intentar que se corte el menor trozo posible. Tanto si es chico como chica y se toman a mal el tener que pasar por la peluquería, podemos intentar usar esta excusa como el momento perfecto para hacer un cambio de look. Seguro que, de este modo, se lo van a tomar mucho mejor.

Quitar chicle del pelo es una tarea que no gusta mucho y, además, no es simple. Sin embargo, sí hay pequeños trucos con los que lo vamos a conseguir la mayoría de las ocasiones sin necesidad de cortar el mechón.

