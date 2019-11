Para quemar grasa de forma rápida, es importante seguir cuatro consejos fundamentales a rajatabla: un ejercicio físico adecuado, beber mucha agua, andar al menos una hora al día, y seguir una dieta adecuada.

Ya vimos algunos trucos para acelerar el metabolismo (y adelgazar de forma más sencilla). Ahora mostramos otros trucos sobre cómo quemar grasa abdominal.

Cómo perder grasa abdominal

La edad, la vida sedentaria, el estrés, la falta de sueño o la mala alimentación, son las principales causas para que aparezca la grasa abdominal. Así que tendremos que ponernos manos a la obra y cuidar la alimentación con una dieta para perder grasa, hacer ejercicio, evitar en lo posible tener una vida excesivamente sedentaria, descansar un mínimo de 8 horas, e intentar tomarnos la vida con más tranquilidad.

Ejercicios para perder grasa abdominal

Los ejercicios de fuerza mejoran la masa muscular y ósea, queman grasa en reposo, y mejoran nuestro estado cardiovascular general. Para hacer ejercicios de fuerza el cuerpo necesitará quemar más calorías, por lo que además de trabajar varios músculos a la vez, quemaremos más grasa localizada con facilidad.

Podemos empezar con sesiones de 30 minutos, considerando que cuanto más músculos entrenemos mejor. Algunos de los mejores ejercicios para trabajar la zona abdominal son los siguientes:

Flexiones del arquero : son parecidas a las flexiones tradicionales, solo que en este caso en cada flexión ponemos el peso en uno de los brazos primero, y después en el otro. Se trabajan pectorales, brazos y abdomen.

: son parecidas a las flexiones tradicionales, solo que en este caso en cada flexión ponemos y después en el otro. Se trabajan pectorales, brazos y abdomen. Sentadillas : de pie y con las piernas separadas a la altura de los hombros, descendemos hasta que nuestras piernas traspasen la línea imaginaria paralela al suelo, bajando, cuanto más mejor. Las rodillas no deben sobrepasar las puntas de los pies .

: de pie y con las piernas separadas a la altura de los hombros, descendemos hasta que nuestras piernas traspasen la línea imaginaria paralela al suelo, bajando, cuanto más mejor. Las . Burpees: de pie y en posición recta, nos ponemos en cuclillas, apoyando las manos en el suelo, estiramos de un salto las piernas hacia atrás y de otro salto volvemos a la posición de cuclillas. Cuádriceps, glúteos, abdominales, pectorales y brazos adquirirán fuerza y masa muscular.

Dieta semanal para perder grasa abdominal

En líneas generales, y como en muchos otros casos, debemos beber mucha agua, al menos 2 litros al día, para evitar la retención de líquidos y eliminar toxinas a través de la orina. También evitaremos la ingesta de azúcares, carnes procesadas, bebidas con azúcar o gaseosas, que provocan que tengamos flotadores en el abdomen.

Pero una dieta específica si queremos perder grasa abdominal es la dieta cetogénica. Se trata de un plan de alimentación que es bajo en hidratos de carbono y rico en grasas, por lo que deberemos reducir drásticamente los carbohidratos y reemplazarlos por grasas. Esta dieta hará que nuestro cuerpo sea capaz de convertir la grasa en energía. También se producirán descensos de azúcar en la sangre, por lo que este tipo de dietas son muy beneficiosas para la salud en general. Además, ayudan a perder peso.

Una dieta cetónica estándar consiste en ingerir alimentos tales como los pescados y mariscos, mantequilla y aceite de oliva, verduras que crecen en la superficie (brócoli, berenjena, calabacín, pimientos) carnes magras y queso. Debemos tratar de evitar las bebidas gaseosas, la pasta, el arroz, el chocolate, la fruta y los dulces. Y para beber, agua, té y café.

Tratamiento para eliminar grasa abdominal

A primera hora, debemos consumir un desayuno rico en fibra que facilite el tránsito intestinal. Es un paso muy fácil y no requiere mucho sacrificio. También podemos bebernos un vaso de agua tibia con limón nada más levantarnos y en ayunas, para después continuar con nuestro desayuno.

Tras el desayuno, nos calzaremos unas zapatillas deportivas y haremos marcha rápida estando fijos en el suelo, desfilando e intentando subir la rodilla lo máximo posible para ejercitar los músculos de glúteos y abdomen. Los ejercicios cardiovasculares como caminar rápido o ir en bici, durante al menos media hora diaria, también ayudarán a nuestro metabolismo a quemar grasas.

Es importante cuidar la última comida del día, puesto que esto puede ayudar a quemar grasa abdominal en un corto espacio de tiempo. Mientras dormimos el metabolismo no está tan activo como durante el día, por lo que no se quema grasa abdominal. Realizar cenas ligeras y a una hora temprana, hará que la digestión sea fácil y no se acumulen excesos en nuestro organismo.

Por último, y si no tenemos mucha experiencia en hacer ejercicios demasiado exigentes, podemos hacer unos ejercicios abdominales básicos que no nos exijan tanto esfuerzo, y que nos ayuden a quemar grasa abdominal. Nos tumbamos en una superficie dura, poniendo las manos detrás de la cabeza, flexionamos las rodillas y colocamos los pies bien apoyados en el suelo. Nos vamos levantando usando los músculos abdominales, mientras presionamos la parte baja de la espalda contra el suelo. Después bajamos a la posición original, tomamos aire y repetimos unas 20 veces. No debemos ejercer presión sobre el cuello, sino sobre las abdominales, sintiendo que hacemos ejercicio ejercitando esta parte. Si al principio, hacer 20 de estos ejercicios abdominales resulta demasiado, podemos empezar por diez e ir subiendo gradualmente.

La grasa abdominal es difícil de quemar y tenemos que ser muy constantes para ir notando los resultados poco a poco. No hay que desesperar, sino tener un hábito diario en nuestra alimentación, la realización de ejercicios físicos, la ayuda de los ejercicios cardiovasculares, y gradualmente iremos perdiendo esa incómoda grasa abdominal, siempre y cuando tengamos paciencia y estemos dispuestos a hacer determinados sacrificios.