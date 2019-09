Seguro que durante las vacaciones has cogido un par de kilos de más que ahora te pesan en exceso. "¡Que no te quiten lo bailao!" Si has disfrutado de tu verano con una sonrisa en la cara, por mucho que te hayas pasado con las comidas, eso no tiene precio. El problema ahora es que ya no te queda bien la ropa.

Tienes dos opciones: ir de compras y gastar lo poco que te queda después de derrochar en comilonas o aprender a acelerar el metabolismo para procesar los nutrientes de tu cuerpo más rápido y conseguir perder peso.

Cómo acelerar el metabolismo con una dieta efectiva

Como ya nos hemos pasado un poco, ahora toca recortar y mucho, además si queremos bajar peso con una buena alimentación y dieta equilibrada. Para comenzar tenemos que retirar de nuestro día a día alimentos que no nos favorecen ni siquiera en condiciones físicas normales:

Azúcar: nos han dicho de todas las maneras que no es saludable y nos hemos acostumbrado a echarle stevia al café, pero… ¿Es suficiente? La respuesta es no, elimina también bollería, refrescos y alcohol para evitar el almacenamiento de grasa abdominal. Grasas Trans: no hace falta que recalque los pocos beneficios que nos aportan, así que retira de tu dieta los congelados, helados, aperitivos, los fritos, etc. Té verde: la teína posee una cualidad termogénica. Al aumentar la temperatura corporal, se acelera el metabolismo celular, produciéndose la pérdida de peso. Cafeína: es un estimulante del sistema nervioso, aumenta la actividad cerebral y produce adrenalina, lo que nos hace estar más activos y quemar más grasas. Chiles: en general todos los alimentos picantes aceleran nuestro metabolismo. Agua: puedes quemar más calorías bebiendo agua fría, ya que el organismo la calienta una vez la consumimos. Fruta: hablamos de piezas enteras y no de zumos ya que perderíamos multitud de vitaminas, fibras además de aumentar el consumo de azúcar. Omega 3: para incrementarlo prueba con el consumo de pescados ricos en este ácido graso como salmón o atún. Proteínas: Recomendamos las que contiene el pollo, pavo, conejo o la soja. No ingerir proteínas en exceso ya que dañan el hígado o el riñón. Carbohidratos: lo mejor es consumir por el día, alimentos como patatas, verduras, arroz integral o cereales.

Acelera el metabolismo de manera correcta

Olvídate de comer en exceso, aunque sean los alimentos adecuados puede hacer que, en vez de perder peso, lo ganes. Por eso lo mejor es repartir las comidas a lo largo del día (recomendable tener 5) siempre en pequeñas cantidades.

Otro aspecto a tener en cuenta es la deportividad, haciendo ejercicios que aumenten la masa corporal y la fuerza junto con actividades de cardio como running, activamos nuestro cuerpo y por consecuencia nuestro metabolismo. Además, estudios estipulan que el metabolismo disminuye por la tarde por lo que deberíamos plantearnos realizar deporte o bien por nuestra cuenta o asistir a los numerosos gimnasios que existen.

Voy a daros una lista de ejercicios para acelerar el metabolismo, que no te supongan mucho tiempo y que se puedan realizar de forma sencilla para complementar con una buena dieta.

Ejercicios para acelerar el metabolismo

Casi todas las actividades deportivas, van a proporcionarnos un aumento considerable del metabolismo si se realizan de la manera correcta. Para quemar grasa rápidamente y acelerar el metabolismo basal (gasto energético del cuerpo cuando está en reposo) una rutina de ejercicios físicos efectiva, sería la siguiente:

Sentadillas: vamos a intentar hacer 15 repeticiones, pero como queremos aumentar la intensidad, le vamos a meter pesas. Si se quiere aprender cómo hacer sentadillas de forma correcta, te compartimos un artículo que explica todos los pasos. Zancadas: sin soltar las pesas y colocándolas en el hombro, damos una zancada atrás estimulando las extremidades inferiores y las superiores, repetimos 15 veces y cambiamos de pierna. Descanso: no quiero decir que te tumbes en el sofá por todo el esfuerzo que has hecho, se trata de un descanso activo para evitar que nuestro metabolismo se pare. Durante 1 minuto, trota, salta, anda rápidamente con la intensidad que tú aguantes. Sentadillas: esta vez sin pesas una vez que hagamos la sentadilla tenemos que estirar las dos piernas a plancha, haremos también 15 repeticiones. Cuesta un poco sobre todo si no tienes costumbre de hacer deporte, pero es muy efectivo. Plancha: nos colocamos en el suelo en posición horizontal mirando a la pared (de forma lateral) el codo debe estar a la altura del hombro y el abdomen bien apretado. Una vez tengamos la posición aguantamos unos 30 segundos. Notarás que tu cuerpo tiembla, incluso pensarás que no puedes aguantar, no te preocupes, con la práctica eliminarás esta sensación. Burpees: es un ejercicio de resistencia, es muy dinámico, pero advierto que aquí vas a notar un tirón bastante grande. Se trata de una secuencia, comenzamos agachándonos como si nos pusiéramos de cuclillas colocando las manos con la anchura de los hombros y alineadas, los pies los alineamos y estiramos como en la sentadilla en plancha y seguidamente recuperamos posición original y nos levantamos realizando un salto con los brazos arriba, al caer amortiguamos flexionando un poco las piernas. Debemos hacer este ejercicio de 7 a 10 veces y de manera continua, sin parones. Tríceps: nos colocamos en una silla y con las manos fuera de ella hacemos flexión con los brazos, también lo haremos 15 veces. Saltos: Ahora que sentados nos hemos relajado un pelín, saltamos enérgicamente para volver a activarlo (15 repeticiones). Flexiones: en una colchoneta realizamos 12 flexiones, puedes colocar tus rodillas inicialmente apoyadas y a menudo que vayamos progresando vamos estirando los pies. Ejercicio aeróbico: para terminar, y si nos vemos con fuerza, lo mejor es salir a correr, trotar o andar durante 15 minutos. Así aumentaras los resultados y mejorará tu metabolismo rápidamente.

Y recuerda que es importante que sepas cual es tu IMC (Indice de masa corporal), para estar seguros de que debemos perder peso. Para calcularlo, ya os mostramos cómo calcular el peso ideal a través del IMC.