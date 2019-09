Una de las actividades que se suele hacer en la escuela es el árbol genealógico para que los niños se puedan acercar a sus raíces y conocer sus antepasados de una forma divertida.

Ya vimos cómo hacer un atrapasueños para decorar, ahora vamos a mostraros cómo crear vuestra propia historia familiar con trucos y remedios caseros.

¿Por qué es tan importante que los niños conozcan la familia?

Debemos partir de la importancia de enseñar a los niños, desde bien pequeños, la necesidad del reciclaje y la multitud de beneficios que aporta para la lucha contra el cambio climático. Además, podemos hacer muchas manualidades y actividades con materiales reciclados que podemos volver a usar y no tirarlos a la basura. Por ello, partiendo de materiales reciclados vamos a crear un árbol genealógico, para que los niños conozcan su historia familiar de una forma divertida y sin dañar al medio ambiente.

Hay niños más inquietos y curiosos que te harán miles de preguntas sobre la familia o quiénes eran los padres de sus abuelos… Dudas que como padres debemos resolver para llenar esas mentes inquietas que siempre tienen una pregunta que hacerte. Enseñarles fotos, momentos y objetos personales puede ser una buena manera de estrechar lazos familiares y que quieran saber de ellos.

No debemos olvidar incluir en nuestro árbol fotos de cada uno de los miembros de la familia y las mascotas, ya que a los niños le suelen gustar mucho los animales y forman parte de la familia. Al principio les resultará difícil entender que sus padres tienen o tuvieron otros padres y otras relaciones familiares, por ello es necesario empezar enseñándoles fotos de la familia o contándole anécdotas para que luego sea más fácil para ellos entender las relaciones.

Cómo hacer un árbol genealógico original

Los materiales que vamos a necesitar para crear nuestro árbol genealógico son los siguientes:

Un trozo de cartón grande.

Cds usados.

Fotos de los familiares, tanto de la madre como del padre.

Pegamento

Cómo crear un árbol genealógico

Empezamos pegando el primer cd en la cúspide de la base de cartón, con la parte brillante hacia fuera (en este cd se pondrá la foto del niño). Seguidamente añadimos dos cds debajo de este (donde pondremos las fotos de los padres). Debajo de cada padre irán dos cds más que serán los abuelos por parte del padre y de la madre. Sucesivamente se irán colocando el resto de los familiares con una foto en cada cd, incluyendo primos.

Crear un árbol genealógico nunca había sido tan divertido

A partir de los 5 años es cuando los niños empiezan a hacer preguntas y cuestionarlo todo, se dan cuenta de que todos somos diferentes, de los parecidos que puede haber entre los familiares, etc…

Puede que no sienta apego hacia familiares que ve poco o que no conoce, quizás tampoco siente necesidad ni interés por conocerlos, lo cual es totalmente normal, no olvidemos que son niños. Pero poco a poco si se les va acercando a ellos y dándoles información pueden sentir interés y llegar a querer conocerlos en el caso de que sea posible. Podemos también mostrarle que los apellidos son diferentes en cuanto a familia, esto es algo que a los niños les resulta curioso y pueden acordarse después si escuchan su apellido en otra persona.

Las personas que para ellos suelen ser más importantes serán siempre los abuelos, ya que son los que suelen estar ahí siempre con ellos y jugar, son los que más tiempo suelen tener para dedicarles y por ellos son los que recuerdan con más cariño. Una forma bonita de darles a conocer a los abuelos que no están presentes actualmente es hablándoles de sus historias, canciones, juegos típicos de antes…. Y revivir algunos de esos momentos con ellos.

Además, sería muy interesante y productivo para ellos que les mostremos la casa de sus abuelos, los sitios donde salían de pequeños a jugar y compartir esos momentos con ellos.

Descubriendo nuestras raíces

A veces ni nosotros mismos sabemos de nuestros antepasados porque nadie nos ha hablado de ellos, por los que nos va a ser difícil crear el árbol genealógico. En este caso te recomiendo que visites "my heritage", donde podrás investigar tus raíces familiares. Podrás encontrar registros de nacimiento, certificados de matrimonio y otros documentos que te ayudarán a crear tu árbol genealógico de la forma más sencilla posible. Solo tienes que poner tu nombre, apellidos, email, sexo y año de nacimiento, y ellos te enviarán por email todos los datos que tengan sobre ti.

Otra forma divertida de que los niños conozcan sus raíces familiares es jugando a family house, un videojuego genealógico donde pueden construir su propia familia y su casa.

Crear la senda familiar

Otra forma de acercar a nuestros hijos a la familia es creando una senda o camino con los acontecimientos más importantes que han ido sucediendo en la familia. Podríamos hacerlo con la vida de los padres, de los abuelos o de los niños que hay en la familia. Los niños pueden participar recreando esos momentos, que los padres le van contando, a través de dibujos creados por ellos mismos.

Quedará muy bonito, les gustará mucho y aprenderán mucho más sobre sus raíces a la vez que se les queda grabado para el recuerdo. Incluso crear una senda con sus propias experiencias en el colegio y el paso de cada curso escolar puede ser muy productivo y divertido para ellos. Seguro que tienen mil anécdotas y amigos que quieren contar.