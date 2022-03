Qatar o Catar: ¿cómo se escribe correctamente en español?

El Mundial del Fútbol este 2022 se celebrará en Catar, por lo que últimamente es posible que seas testigo de una mayor presencia de este país entre los usuarios de todo tipo de redes sociales, como Facebook o Twitter.

Catar es un Estado soberano árabe, y su nombre suele generar ciertas dudas a la hora de escribirlo. Pero, ¿cómo se escribe, 'Qatar' o 'Catar'? A continuación, te explicamos cuál es la forma correcta en español, ya que en los medios de comunicación podemos ver ambas grafías. Y también qué es lo que indica la Real Academia Española (RAE) al respecto. ¡Comenzamos!

¿Cómo se escribe, 'Qatar' o 'Catar'?

La Fundéu (Fundación del español urgente) señala que, según la última edición de la Ortografía de la Lengua Española, 'Catar' se escribe con 'c', a pesar de que el nombre de este país se ha escrito 'Qatar' con 'q' de forma tradicional.

La RAE también nos informa de que lo más adecuado en español es escribir 'Catar' en lugar de Qatar. De acuerdo con esta entidad, lo mismo que ocurre con el nombre de este país sucede con otros términos que empiezan por la letra 'q', como por ejemplo 'quórum', cuya grafía correcta sería 'cuórum'.

Por lo tanto, Fundéu también recomienda el uso de la grafía propuesta por las distintas Academias, es decir, 'Catar'. Además, puntualizó que el gentilicio es 'catarí', y su plural 'cataríes'. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emplea el término 'Qatar' para referirse a este Estado soberano árabe.

Grafía correcta de Qatar en español

Gracias al Mundial de Fútbol 2022, todavía se ha empezado a dar mayor relevancia al país de Qatar, el cual sorprende por sus grandes construcciones, su expansión y sus atractivos turísticos. Ahora, ya sabes que la grafía correcta en español de este país es Catar con 'c'.

Entonces, ¿por qué en los distintos medios de comunicación suelen aparecer las dos grafías alternas? Por ejemplo: Ya está todo preparado para el Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Qatar en 2022, o La temporada de rally comenzará en Catar. Pues porque en árabe, la palabra correcta sigue siendo 'Qatar'. Pese a ello, y como hemos dicho, Fundéu Rae recomienda el uso de la grafía Catar, al igual que las Academias.

Este estado soberano árabe está ubicado al oeste de Asia, y tiene tan solo una frontera terrestre al sur con Arabia Saudita. El resto del territorio está bañado por aguas procedentes del golfo Pérsico. Catar cuenta con la tercera mayor reserva mundial de gas natural, lo que convirtió a este emirato en el país con mayor renta per cápita del mundo.

Oraciones con la palabra 'Catar'

Perú participará en las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022.

Ecuador está próximo a participar en el mundial de Catar este año.

El país de Catar tiene 2.684.000 de habitantes.

Doha es la capital de Catar.

El árabe es el idioma oficial de Catar.

Catar está ubicado al oeste del continente asiático.

En sus comienzos, Catar fue un protectorado británico. De hecho, consiguió su independencia recientemente, en concreto, en 1971, de manera que ahora es un Estado soberano.

Entre los muchos resultados que aparecerán en Google cuando escribimos 'Catar', podemos encontrar no solo el país, sino también el verbo que hace alusión a degustación, como por ejemplo, catar vinos, acción de catar, etc.

En cambio, si googleamos la palabra 'Qatar', aparecerá exclusivamente el país. Esa es una de las principales razones por las que en la RAE aparece Ghana en lugar de Gana, pero esto no ocurre con Qatar. Sin embargo, la mayoría de la gente prefiere Qatar. Y es que, al no ser un nombre propio en español, no tendría por qué atenerse a las normas ortográficas de este idioma. Además, desde que se fundó este país, siempre se ha escrito Qatar.

El poder sugestivo de las palabras

También debemos tener en cuenta la representación gráfica de las palabras. Es decir, la palabra Qatar tiene un poder sugestivo y evocativo que no tiene la palabra Catar en castellano. Por lo tanto, al leer 'Qatar' lo primero que nos sugiere este nombre es un lugar lejano y exótico. En cambio, aunque leamos 'Catar' con mayúsculas, lo primero que nos vendrá a la mente será una cata de vinos.

Además, los arabistas han convenido utilizar la 'k' en algunas palabras como Kuwait, y la 'q' en otras como Qatar. Sin embargo, hace alrededor de una década que la Rae decidió cambiar la grafía de estas palabras para fijar la ortografía castellana de estos nombres árabes sin consultar con los arabistas.

Como consecuencia, se perdió la grafía oficial de estos lugares porque, según la Rae, la 'q' es un grafema que no tiene valor fónico autónomo, y los topónimos mayores no tienen independencia. En cambio, no ocurre esto con otros países que, en español, se escriben y pronuncian igual que en su idioma original, como Washington, Kuwait o Quebec.

Esto es por una sencilla razón: en los topónimos existe cierta libertad en la grafía según el idioma en cuestión, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, decimos Nueva York y Florida porque en realidad son palabras españolas. Y en las traslaciones del hebreo o el árabe todavía existe una mayor libertad a la hora de escribir los nombres propios.

Pero, por desgracia, muchos expertos se empeñan en continuar abriendo más debates dentro del ya laberinto gramatical que supone el idioma español. Y es que hay que tener en cuenta que este idioma está vivo y no para de cambiar conforme pasan los años.

