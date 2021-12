Cómo pelar y quitar las pepitas de las uvas fácilmente y sin romperlas

El último día del año está a la vuelta de la esquina y seguro que ya has planeado cómo vas a despedir este 2021. El look, el menú de la cena, la decoración… Y si hay algo que no suele faltar en un hogar español eso son las 12 uvas por comensal que, con tanta tradición, se toman en Nochevieja y con las que damos paso al nuevo año al son de las campanadas.

Esta fruta, con un característico sabor dulce y que se puede encontrar en racimos, es bastante fácil de tomar en condiciones normales. Pero en la noche que despedimos el año, la costumbre es tomarlas al ritmo de cada campanada, es decir, una uva por segundo, y así hasta 12, por lo que la tarea se vuelve algo más complicada si no somos rápidos masticando, una de las razones por las que algunos buscan alternativas como dulces. También se debe tener en consideración que los niños y personas con capacidades especiales deben tomarlas despacio, cortadas y bien preparadas para que las puedan comer sin riesgos.

Además, hay que tener en cuenta que las uvas naturales tienen piel y pepitas, las cuales a muchas personas no les importa tomar, pero que normalmente se quitan o se compran sin estos elementos.

Si es tu caso y tienes uvas naturales con piel y pepitas, pelarlas es algo más sencillo pues la capa que las envuelve es fina, pero a la hora de quitar las semillas que hay en su interior, es posible que al sacarlas rompamos la uva y ya no quede tan apetecible, e incluso quitemos sin querer algún trozo comestible.

Para que esto no te ocurra y puedas tomar la tradicional fruta con tranquilidad (y con menos posibilidad de atragantarte), a continuación te contamos cómo pelar y quitar las pepitas a las 12 uvas de Nochevieja, de manera fácil, sencilla y sin romperlas.

Cómo pelar las uvas fácil y rápido

La clave está en una técnica, el escaldado, que se usa para pelar otros tipos de alimentos como por ejemplo los tomates. Es tan sencilla como poner agua a hervir y cuando empiece la ebullición echar con cuidado las uvas, dejarlas en esa agua entre 30 y 40 segundos. Pasado ese tiempo sácalas con una espumadera para no quemarte y ponlas en agua con hielo. Se enfriarán y podrás pelarlas tan fácilmente que la piel casi se quitará sola.

Cómo quitar las pepitas de forma sencilla y sin romper las uvas

Para dejarlas sin pepitas lo único que necesitarás será una horquilla del pelo limpia y preferiblemente sin que esté pintada para que no se desprendan trocitos del recubrimiento. Cabe indicar que también te puede servir un imperdible o un clip.

Este es el procedimiento: Coge una uva y busca la parte del orificio que deja la ramita al desgranarla del racimo. Por ese agujero introduce la parte redonda de la horquilla y accederás a la semilla o semillas que tenga la fruta. Inclínala y con el extremo del accesorio cuidadosamente haz un movimiento envolvente y hacia arriba, como si fuera una cuchara. De esta forma, llevarás las pepitas al orificio que te indicamos al principio y saldrán sin hacer más agujeros a la uva.

Así de fácil y en unos minutos tendrás tus 12 uvas peladas, sin pepitas y listas para consumir antes de los últimos momentos de una de las noches más especiales del año.

