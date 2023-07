Las torceduras de tobillo son más comunes de lo que te imaginas. Pueden sufrirla tanto deportistas, como personas del común al realizar un mal estiramiento o mediante una tensión constante y excesiva de dicha articulación. Ahora bien, este tipo de lesiones no se considera muy grave e incluso, se suele tratar solo con analgésicos y reposo (descanso) absoluto.

De hecho, algunas personas también optan por realizarse remedios caseros para eliminar más rápido la lesión. Pero ¿realmente funciona? ¿Cuál es el mejor remedio casero para tratar las torceduras de tobillo? ¡Descúbrelo ahora!

Lo primero que debes tener en cuenta es que, los remedios caseros si pueden ayudarte en tu lesión. Puede hacer que te recuperes más rápido e incluso que la lesión no se extienda y empeore. Pero, para que esto suceda, debes detectar muy bien el traumatismo que has tenido, ya que muchas personas afirman que tienen torceduras de tobillo, pero en realidad terminan teniendo un daño más grave, ¡recuerda que los remedios caseros no son productos mágicos! Consulta a tu médico e infórmate bien sobre tu lesión.

¿Cómo saber si tengo una torcedura de tobillo?

Al tener un esguince de tobillo experimentarás dolor en la zona (sobre todo cuando apoyas el peso de tu cuerpo en dicho pie) hinchazón, sensibilidad y moretones. En algunos casos muy graves, se pueden experimentar limitaciones de movimiento y dolor al caminar. Suele suceder cuando otra persona te pisa el pie, cuando caes mal después de un salto, cuando intentas forzar el tobillo o simplemente; cuando vas caminando sobre una superficie irregular.

IMPORTANTE: En principio, un especialista debería revisar tu pie por completo para determinar todo el traumatismo que has sufrido. El dolor de una torcedura de tobillo puede involucrar dolor en el pie. Pero, nunca en una rodilla o en los cuádriceps. ¡Ten cuidado!

Los remedios caseros para tratar las torceduras de tobillo

Si ya confirmaste que tienes una torcedura de tobillo, además de descansar y tomar analgésicos, algunos de estos remedios caseros podrían ayudarte a mejorar:

Cúrcuma: este es uno de los remedios caseros que más se utiliza como antiinflamatorio. Todo por el simple hecho de que, tiene grandes propiedades antioxidantes que suelen ser beneficiosos para la salud. Solo se mezcla con agua, se coloca sobre la zona afectada (el tobillo en este caso) y se cubre con un vendaje. Se recomienda usar el tratamiento durante, mínimo, una semana.

Ajo: a pesar de que a muchas personas no les gusta usar ajo por el olor que puede quedarte en la zona, la realidad es que, es uno de los remedios más destacables que existen para tratar las torceduras de tobillo. Incluso, los hematomas pueden desaparecer más rápido si se usa este remedio.

Aceite de coco: se considera que el aceite de coco cuenta con propiedades antiinflamatorias. Se coloca sobre la zona que ha sido afectada y se espera a que actúe en el cuerpo (30 minutos como mínimo).

Árnica: si además de ayudarte a eliminar la inflamación, buscas un remedio casero que te ayude a aliviar el dolor, árnica es la ideal para ti. Tiene grandes propiedades y se caracteriza por ser una de las plantas más usadas en casa para tratar los traumatismos.

Hielo: este remedio suele ser muy usado en casa. Incluso, suele ser muy usado por los médicos de futbolistas para eliminar el dolor rápidamente. Se aplica una compresa fría en la zona y se espera a que realice su efecto. ¡No te coloques el hielo directamente en la zona porque podrías sufrir quemaduras!

Arcilla: el remedio de la arcilla suele ser muy eficaz porque tiende a absorber toda la inflamación del esguince. Pero, sobre todo, porque es capaz de aliviar los moretones. Además, se puede llegar a combinar con plantas medicinales para un mejor efecto. Por ejemplo: arcilla con sábila o arcilla con árnica.

¿Cuál es el mejor remedio casero para tratar las torceduras de tobillo?

Si después de leer todos los remedios caseros para tratar las torceduras de tobillo, te estás preguntando: "¿Cuál es el mejor?" o "¿Cuál debo usar?" debes saber que, todo dependerá de cada persona. Pero, puedes intentar usar uno cada cierto tiempo y observar, cuál te funciona mejor.

Incluso, algunas personas afirman que se pueden combinar algunos para tener una mezcla más poderosa. Por ejemplo, puedes combinar el aceite de coco con ajo, para crear una mezcla antiinflamatoria que te permita aliviar el dolor y eliminar la inflamación.

El truco del vendaje elástico

Las vendas elásticas pueden ser uno de los remedios caseros más efectivos para la torcedura de tobillo, si el vendaje se realiza de manera correcta. Todo debido a que, la compresión del tobillo con la venda hace que la articulación tenga un mayor soporte. Además, ayudará a eliminar la inflamación. Incluso, muchas personas pueden aplicar un remedio casero y luego, colocarse la venda. Ahora bien, el vendaje elástico siempre será un buen remedio casero, mientras que no se ajuste demasiado; ya que podría impedir la correcta circulación de la sangre.

En conclusión, existen muchos remedios caseros que te pueden ayudar con el dolor causado por la lesión de esguince de tobillo. Trata de saber cuál es el que mejor se adapta a ti y a tus necesidades. Ahora bien, ten siempre presente que, además de conocer el mejor remedio casero para tratar las torceduras de tobillo, debes contar con mucho reposo para que tu traumatismo no se convierta en crónico.

