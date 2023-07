De nada sirve abrir una botella de un vino reserva de una alta calidad si luego no se sirve de la forma adecuada o no se bebe correctamente. Si un vino no se conserva apropiadamente y se abre y sirve bien, es posible echarlo a perder.

Se puede hacer bien de una manera muy sencilla si tenemos en cuenta diferentes factores como la temperatura del vino, el descorche de la botella y su oxigenación o decantación. Sin embargo, hay una duda habitual y que tiene ver con qué hacer si se rompe el corcho de una botella de vino.

En el caso de que nos encontremos ante esta situación tenemos dos opciones principales: por un lado, podemos tratar de sacar el resto del corcho que aún está en contacto con el cuello de la botella, o bien optar por empujar el corcho hacia dentro, es decir, hacia el propio vino. Sin embargo, tanto en un caso como en otro lo más probable es que se "manche" el vino de corcho.

Corcho flotando dentro del vino

Si se opta por retirar los restos del corcho, es posible hacer uso del propio sacacorchos, independientemente del tipo que sea. Lo más aconsejable es hacer uso de la punta fina para extraer los trozos sueltos y que tengan un tamaño más pequeño. De esta manera ya quedará limpio un trozo de corcho.

A continuación, habrá que tratar de sacarlo como se haría con un corcho completo. Al hacerlo nos encontramos con dos riesgos, por un lado, que sigamos destrozando el corcho o que terminemos por empujarlo al fondo sin querer, y que acabe en contacto con el vino. En este último caso no tendremo0s más remedio que decantar el vino filtrándolo, o bien dar por perdida la primera copa que se sirva con ese vino.

De esta manera podemos encontrarnos con que la primera forma de actuar ante un corcho de vino roto en la botella podemos acabar encontrándonos en la segunda situación, es decir, la del corcho flotando dentro del vino. Si se hace en el primer momento, habrá que ser cuidadoso,ya que la entrada del corcho puede provocar que el vino se escape de la botella, haciendo que incluso nos podamos llegar a manchar de vino.

Si lo que ha pasado es que el corcho se ha quedado pegado al vidrio de la botella, lo que hay que hacer es introducir el cuello de la misma en agua caliente, debiendo tener en cuenta que el agua debe estar solo caliente y no hirviendo. De esta manera es posible diluir las sustancias que han pegado el corcho. A continuación, habrá que intentar abrir la botella haciendo uso de un sacacorchos y de manera cuidadosa.

Cómo beber bien el vino

Una vez que ya conocemos qué hacer si se rompe el corcho de un vino, es el momento de recordar algunos consejos para que sepas cómo beber bien el vino bueno para que realmente puedas disfrutar de esta bebida.

En este sentido hay varios aspectos a valorar, y que son los siguientes:

Temperatura del vino

Es fundamental para poder percibir adecuadamente sus características. En función del tipo de vino que se vaya a degustar, la temperatura ideal de consumo puede variar. La temperatura óptima para servir el vino es aquella con la cual es posible apreciar todos sus aromas y matices. Por lo tanto, conviene conocer la que se corresponde con el vino que se va a consumir, que es la siguiente:

Los vinos de autor se tienen que servir a una temperatura de entre 14 y 18ºC.

Los vinos tintos Reserva y Gran Reserva deben servirse a una temperatura de entre 16 y 18 grados centígrados.

Los tintos de crianza tienen como temperatura ideal para servirlos entre 14 y 17 ºC.

Los tintos jóvenes se deben disfrutar a una temperatura ideal de entre 12 y 14 grados centígrados.

Los blancos con crianza en barrica y vinos dulces tienen como temperatura ideal entre 10 y 12 ºC.

Los rosados y blancos jóvenes tienen una temperatura de entre 7 y 10 grados centígrados.

Descorchar la botella

No se necesita emplear mucha fuerza ni ser un profesional para poder descorchar una botella correctamente. Para ello solo se necesita hacer uso de un buen sacacorchos, aunque hay otras alternativas. Los más cómodos para utilizar son los que cuentan con un sistema de palancas en dos tiempos, así como un corta cápsulas.

A la hora de hacerlo hay que tratar de no mover mucho la botella, ya que de esta manera se evita que las partículas o posos del vino queden en suspensión. El sacacorchos debe ser clavado en el centro del corcho para evitar que se rompa; y al introducirlo, no se debe atravesar el tapón por completo o habrá riesgo de que se puedan llegar a caer los restos de corcho al vino.

Decantar el vino

Decantar el vino es el hecho de pasarlo de una botella a otro recipiente, el decantador. Este paso no es necesario en la gran mayoría de las ocasiones, ya que solo necesitan oxígeno, y por tanto se decantan, los vinos de más edad, como es el caso de los Reserva o Gran Reserva.

El aroma a humedad que puede llegar a desprender desaparece pasados unos minutos en contacto con el aire. De esta forma se puede percibir todo lo que ha conseguido generar ese vino sin que la humedad impida apreciar todos los detalles.

Si se decanta el vino se ayuda a que los poses no estén en suspensión sino que queden en el fondo de la botella.

