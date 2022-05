Cómo hacer un riego automático casero para cuando estés de vacaciones

Si tienes unas vacaciones programadas y nadie puede cuidar de tus plantas cuando te vayas, este artículo está hecho para ti. Hemos elaborado una guía con algunos de los sistemas de riego caseros más eficaces y te los vamos a mostrar con todo detalle.

Ahora podrás viajar y despreocuparte del riego de tus plantas, porque nuestros sistemas caseros sirven tanto para plantas de interior como de exterior. A continuación, te enseñamos a fabricar tu propio sistema de riego por goteo. Así que coge lápiz y papel porque no querrás perderte ni un solo detalle.

¿En qué consiste un sistema de riego casero?

Este tipo de sistema de riego funciona de forma automatizada, por lo que regará tus plantas poco a poco para evitar que mueran. Además, como el sistema de riego por goteo casero no necesita ningún tipo de intervención humana, ya no tendrás que dejar las llaves de tu casa a familiares o amigos.

De esta forma, podrás irte de vacaciones con la certeza de que tus plantas seguirán igual de bonitas a tu regreso. Por otro lado, el sistema de riego por goteo casero, puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Aunque dependiendo de la intensidad del riego y la duración que se desee, puede llegar a ser fabricado con elementos básicos o accesorios sofisticados como:

Aspersores.

Microaspersores.

Programadores.

Magueras.

Bombas.

Electroválvulas.

Etc.

No obstante, en este artículo, encontrarás algunos de los mejores sistemas de riego por goteo no programables que puedes utilizar cuando estés de vacaciones. Estos sistemas son fáciles de fabricar y no necesitan accesorios de gran complejidad.

Riego con tela

Este sistema es muy sencillo de fabricar, pues los únicos materiales que necesitarás son:

Papel de aluminio.

Un trozo largo de tela.

Una garrafa de agua de 6 litros.

Una botella de agua de 2 litros.

A continuación, te indicamos cómo realizar tu sistema de goteo artesanal.

Primero recorta el culo de la garrafa de 6 litros, teniendo en cuenta que necesitas que sea de una altura de unos 7 centímetros. Después, mete la botella dentro del culo recortado y marca la línea de los 7 cm con un boli permanente sobre la botella. Ahora, haz un cuadradito de 1 cm x 1 cm en la marca que has realizado. Ten en cuenta que la marca debe quedar en medio del cuadrado. Cuando lo tengas, recórtalo. Seguidamente corta un trozo de tela de unos 3 cm de ancho y el largo será lo que dé, al introducir un extremo en la base de la garrafa recortada y sacar la otra punta al exterior, sin que toque el suelo. Una vez que tengas el trozo de tela cortado, dóblalo un par de veces para crear varias capas de tejido y envuélvelo con papel de aluminio. Ten en cuenta que la punta que introduzcas en la garrafa recortada, debe quedar sin papel de aluminio, ya que necesitarás que la tela vaya succionando el agua por si sola. Respecto al otro extremo, cuando lo tengas envuelto, puedes recortar la punta con unas tijeras para que quede homogénea. Llegados a este punto, es el momento de llenar la botella de agua. Sin embargo, como está perforada, deberás tapar el cuadradito con el dedo al llenarla. Ponle el tapón y colócala dentro de la base de la garrafa recortada. Si lo has hecho bien, la botella debería vaciarse hasta la línea de corte de los 7 cm, dejando dentro de la botella algo de agua de reserva. Es el momento de introducir el trozo de tela que has preparado en la base de la garrafa recortada, dejando el otro extremo colocado en la base de la planta que deseas regar. Verás cómo en pocos minutos, empieza a caer gota a gota el agua sobre tu planta.

Incluso puedes regular la intensidad más rápido o más despacio, si aprietas o aflojas el papel de aluminio de la tela. ¿A qué ha sido fácil?

Riego casero con una garrafa de agua

¿Sabías que con este sistema puedes estar hasta 10 días sin regar tus plantas?

Además, es un método muy sencillo, ya que lo único que necesitas es una garrafa de agua de 5 litros. A continuación, te indicamos cómo hacerlo:

Perfora con dos agujeros pequeños el tapón de tu garrafa.

Llénala de agua y ponla boca abajo en la base de tu planta.

De esta forma tu planta irá cogiendo el agua que necesite poco a poco y cuando regreses de tus vacaciones la verás igual de bonita.

Riego por goteo casero

Este método es efectivo para cuando se tienen pocas plantas en el hogar y las vacaciones van a ser muy duraderas. Lo único que necesitas es:

Colocar la planta debajo de un grifo de casa (cocina, baño, jardín…) Una vez que la tengas debajo, abre la llave de tal forma que salga gota a gota muy lentamente el agua. No necesitas que las gotas sean muy continuas, pero sí que salgan cada pocos minutos.

Con este sistema, garantizas que tu planta esté regándose de una forma continuada y no llegue a morirse, aunque tu viaje se alargue más de la cuenta.

Riego artificial

Actualmente, existen unas bolas parecidas a la gelatina, que hay que llenar de agua y colocar en la base de la planta que desees regar. Estas bolas, irán liberando el agua lentamente y tu planta estará igual de hermosa que el primer día.

