Cómo regar las plantas en vacaciones: trucos que sí funcionan

Cada verano son muchos los españoles que tienen el problema de no saber qué hacer con sus plantas cuando se van de vacaciones. Las mascotas nos pueden acompañar a casi cualquier lugar, pero nuestras plantas no. Por ello, te mostramos en este artículo algunos trucos para regar las plantas mientras estás fuera.

Una solución sencilla es sustituir todas tus plantas por cactus y así no gastar ni una sola gota de agua. Por fortuna, no hay que ser tan drásticos, pues hay muchos inventos para regar las plantas en vacaciones o durante todo el año. ¡Toma nota, comenzamos!

Cómo regar las plantas en vacaciones

Los sistemas que vamos a mostrarte no solo son económicos, sino también muy efectivos para regar las plantas en vacaciones. Si tu casa parece un bosque y no quieres que las plantas se echen a perder durante tu ausencia, aplica los siguientes consejos de jardinería interior y exterior.

1. Sistema de riego por goteo

Para elaborar este truco para regar las plantas en vacaciones necesitas un cordón de algodón y un recipiente con agua. Pon el recipiente a más altura que la maceta que queramos regar y el hilo desde el bote hasta la maceta. De este modo, el hilo irá humedeciendo la tierra poco a poco y según lo necesite la planta durante días y días. Este sencillo truco es ideal para las épocas de altas temperaturas.

2. Sistema de riego por goteo con botella de plástico

Siguiendo con los trucos para regar las plantas caseros cuando estemos fuera, este también es muy eficiente pero necesita más espacio. Es tan sencillo como hacer unos agujeros muy finos en el lateral de una botella de plástico por la zona del tapón, a la que le habremos cortado la parte inferior con unas tijeras previamente.

Entiérrala cerca de la planta que quieres empapar con los agujeros mirando hacia la planta objetivo. Una vez enterrada hasta el cuello, solo tenemos que llenarla y la tierra irá absorbiendo agua según la necesite. Debes tener en cuenta que con este sistema de riego automático para regar las plantas en vacaciones la cantidad de agua que sale de la botella es mucho mayor y se agota antes.

3. Fabricar un pequeño invernadero casero

Otro de los inventos para regar las plantas en vacaciones es hacer un invernadero individual. Envuelve cada planta en un plástico transparente que deje pasar la luz y coloca en el fondo, debajo del tiesto, un trapo húmedo. Toda la humedad que la planta pierda se quedará en la bolsa y volverá a caer a la maceta.

Si tus plantas son demasiado grandes usa la bañera con un plástico y periódicos sobre él. Riega todo bien para que los periódicos se empapen y coloca las macetas encima con la cortina de ducha estirada.

4. Conos de cerámica para regar las plantas

Uno de los grandes trucos para regar las plantas mientras no estás son los conos de arcilla, a los cuales se les acopla una botella de agua. Este sistema funciona a la perfección por la porosidad del material, pues la arcilla irá empapando la tierra gota a gota. Hay distintos tipos de materiales y porosidad en el mercado, ya que no todas las plantas tienen las mismas necesidades.

Cono cerámico

5. Agua gelificada

Entre los inventos para regar las plantas en vacaciones más efectivos se encuentra el agua gelificada. Las plantas sobreviven de una manera óptima con este invento porque la tierra del tiesto irá pidiendo agua y el gel se lo irá dando según sus necesidades.

Hidrogel para plantas

6. Macetas de autorriego o hidrojardineras

Regar las plantas en vacaciones nunca fue tan fácil con estas jardineras, pues tienen un depósito de agua y regarán tus plantas según lo necesiten. Pero cuidado, para una planta es una solución perfecta, sin embargo para muchas resultaría muy costoso.

Macetas de riego automático

7. Bombillas de riego para macetas

De los inventos para regar las plantas en vacaciones más decorativos se encuentran estos pequeños artilugios de cristal soplado. Su funcionamiento es el mismo que el de la botella, así que son muy útiles y mucho más estéticos que una botella de plástico.

Bombillas de riego para macetas

Otros trucos caseros y consejos

Existe una variante de la botella de agua para regar las plantas en vacaciones. Se trata de hacer dos o tres agujeros milimétricos al tapón de la botella de plástico con una aguja caliente para que el agua caiga poco a poco. Después, solo tienes que colocar la botella boca abajo para que el agua moje despacio la tierra de la maceta.

No emplees el truco de la bañera ni dejes la base de las macetas sobre un recipiente lleno de agua durante mucho tiempo, de lo contrario las raíces se pudrirán y las plantas morirán. Si te vas para muchos días, mejor dejar un objeto de material poroso, como por ejemplo un plato de arcilla, sumergido en agua y colocar la maceta justo encima. Así la humedad se transmite a la maceta de forma óptima.

Asegúrate antes de marcharte de que no dejas las persianas bajadas por completo, tus plantas necesitan estar en un lugar con luz indirecta pero no a oscuras. Necesitan luz, no obstante, debes evitar la exposición directa al sol: baja el toldo, echa las cortinas o deja las persianas semibajadas.

Por último, una buena idea para regar las plantas en vacaciones es colocar barreños de agua por toda la estancia para que haya humedad. No olvides regarlas bien antes de irte, así como desechar las partes secas o dañadas para que no consuman alimento de la planta.

Y ahora sí, no te preocupes más, con estos trucos para regar las plantas estarán bien cuando regreses. ¡Qué disfrutes de tus merecidas vacaciones!

