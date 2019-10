De ser un término totalmente desconocido Uber pasó a estar en la rutina diaria de más y más usuarios, que ya lo utilizan normalmente como parte de su día a día.

Qué es Uber

Uber es una joven compañía de transporte urbano, que básicamente consiste en la prestación de sus servicios de transporte a particulares, a través de una aplicación app. Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación, ya que "Uber app" es un requisito básico para poder empezar a funcionar con este transporte, tanto para los viajeros como para los conductores.

Cómo funciona Uber: indicaciones para el viajero

Con la app Uber en tu móvil y con los datos que has facilitado, ya puedes empezar a solicitar transporte. Cuando quieras recurrir a los servicios de la app, lo primero que harás es introducir la dirección de destino en el cuadro, que está en la parte superior de la pantalla de la aplicación. Una vez que se ha desplegado un mapa de ubicación, debes confirmar el punto de recogida exacto colocando un alfiler azul en el mismo, y la aplicación te dirá cuánto tiempo vas a tardar en llegar.

Además, te dará el coste del trayecto, un elemento muy de agradecer, porque no hay cargos extra en tu trayecto, y te será cargado a tu tarjeta de crédito lo que te han dicho que vas a pagar, ni un euro más y sin cargos extras. Es conveniente que sepas que la tarifa puede subir si muchas personas piden al mismo tiempo.

Sus servicios básicos, que son UberX, UberXL y UberSelect. Los precios son diferentes en función del tipo de automóvil que nos recogerá, siendo el UberX un automóvil de pasajeros estándar, capaz de transportar hasta cuatro personas, el UberXL con modelos de coche más grande, que pueden recoger hasta 6 pasajeros, y el UberSelect, con un servicio exclusivo. Hay otros servicios aún más selectos como UberBlack y UberSUV, con coches de lujo y alta gama, y otros servicios para pasajeros que necesiten vehículos accesibles, es decir, con acceso para personas con movilidad reducida.

Otras funciones de la app Uber muy útiles para el viajero

Una vez que has elegido una modalidad, o una tarifa, recibirás un mensaje en el que se te informa que hay un conductor en camino. La aplicación te proporcionará el nombre del conductor y cuál es la calificación de otros usuarios que ha obtenido con anterioridad, junto con la marca, el modelo, el color y la matrícula del automóvil.

Cuando el conductor te ha recogido, hay una barra en la parte superior de la aplicación que rastrea el progreso del viaje, así como la hora estimada de llegada. La aplicación paga automáticamente al conductor, usando la tarjeta de crédito que incorporaste a la aplicación en su día. Después del servicio, Uber te pedirá que califiques al conductor, además, te da opción dejar una propina, aunque ambas cosas son opcionales. También se les pide a los chóferes que califiquen a los usuarios.

Cómo funciona Uber: algunas indicaciones para el conductor

Muchos particulares que tienen otros trabajos deciden emplear algunas horas libres siendo conductores Uber, para sacar algunos ingresos extra. Lo primero que tienen que hacer los particulares para convertirse en conductores de Uber es descargar la aplicación gratuita, llamada Uber Driver. Aquí el conductor deberá rellenar sus datos, incluyendo el número de la seguridad social, y la información sobre el automóvil.

Los requisitos mínimos para los conductores son tener, al menos, 21 años de edad, y por supuesto el carné de conducir, con una experiencia previa en la conducción de una serie de años, dependiendo de la edad y del país en el que quiere ejercer como conductor de la plataforma. Hay otros requisitos de aceptación, como por ejemplo no haber conducido bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, en este caso, el candidato no será aceptado. Si alguna vez ha habido una multa por exceso de velocidad, no pasa nada, Uber aceptará los servicios del conductor.

Requisitos indispensables son estar asegurado y pasar una verificación de antecedentes penales. El resto de los requisitos se refieren al coche. El candidato a conductor deberá poseer un automóvil que no sea anterior a un modelo de 2008, que tenga cuatro puertas y que esté asegurado. Necesitará, asimismo, pasar una inspección con Uber. Una vez pasados todos estos trámites, el candidato ya será conductor.

Con la app Uber, el conductor recibirá las notificaciones de los pasajeros que necesitan hacer un trayecto, y podrá decidir cuántas horas trabaja al día, ya que no hay un máximo ni un mínimo. Los ingresos dependerán de las horas trabajadas y también de si se decide trabajar en horas de máxima demanda, en cuyo caso las tarifas suben. Los conductores de Uber no son personal contratado por la empresa, sino colaboradores de la misma, luego corren con los gastos del mantenimiento de su vehículo. En cualquier caso, cualquier conductor cobrará, de lo facturado, 75% de los ingresos, y el 25% restante será para Uber. Estos beneficios deben declararse a Hacienda como un ingreso más.

Tanto para el conductor, como para el viajero, este sistema es muy beneficioso, puesto que para el viajero es más barato que si cogiera taxis de forma habitual, además de otras prestaciones como que el coche acude a recogernos donde digamos (ideal para personas enfermas, con niños). Y para el conductor, porque le supone una vía de ingresos adicional con total seguridad, que no requiere demasiado esfuerzo