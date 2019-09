Las despedidas de soltera tienen un amplio abanico de posibilidades, y todo depende de los gustos personales de la persona protagonista. Aunque por supuesto el factor sorpresa es muy importante, también es necesario tener en cuenta cuáles son los gustos de la persona: si es discreta y no le gustan las estridencias, si no le importa perder los papeles, aunque solo sea por un día, si no le gusta ser la protagonista, o si le gusta disfrutar a tope de una experiencia inolvidable, con todas las consecuencias.

Se pueden hacer cenas eróticas, juegos programados, viajes de más de un día, despedidas de soltera de disfraces y un largo etcétera. En conclusión, el abanico de posibilidades es inmenso y ponerse a organizar una despedida de soltera puede dar mucho trabajo.

La importancia de una buena organización

Si para organizar una despedida de soltera hemos pensado que va a ser solo de chicas, lo primero que tendremos que hacer es elaborar una lista previa de las amigas de la novia que van a asistir a la despedida. Cuando tengamos definido cuántas van a ser, podemos llamar, organizar una quedada y empezar a ver todo lo que hay que hacer: qué tipo de despedida vamos a hacer, dónde, en qué fechas, y cuánto nos vamos a gastar, para hacer una suma, dividirla y saber cuánto tiene que aportar cada una.

También debemos decidir, entre todas, si vamos a ir vestidas de alguna manera en especial. Después decidiremos cuánto tiempo va a durar la despedida, si va a ser un día, o quizás queramos emplear un fin de semana y hacer un viaje con la novia, o un viaje de más de dos días. Hay que pensar en qué actividades se van a desarrollar a lo largo del día o de los días que están previstos, tales como juegos de despedidas de solteras, un baile hasta altas horas de la madrugada, un desayuno muy temprano, etc.

Una vez que tenemos diseñado cuál va a ser el plan, debemos organizar las tareas, repartirlas entre las amigas, desarrollar un plan de trabajo y estar comunicadas para ir cerrando temas.

Recuerda: hace falta bastante antelación.

Ideas para una despedida de soltera: para las más atrevidas

Hay muchas actividades que se pueden hacer en una despedida de soltera, desde las más tranquilas hasta las más festivas, todo depende mucho de los gustos de la novia. Tradicionalmente, solía despertarse a la novia para llevársela a desayunar, o si esta primera parte del plan se hacía en casa, llevarle el desayuno a la cama. Las cosas han cambiado mucho, y hoy en día, aunque el factor sorpresa existe porque la novia no sabe lo que le espera, sí sería conveniente avisarla de que se reserve un día o un fin de semana.

Para las novias más estresadas, que necesitan algún plan de relax antes de su boda porque ellas también están teniendo agendas muy apretadas para organizarla, una buena idea es un desayuno tranquilo y una mañana de spa, disfrutando de diversas actividades como jacuzzis, rutas termales, piscinas, envolturas en barro y algún masaje relajante para terminar. Después, se puede aprovechar para hacer algún almuerzo rápido, descansar parte de la tarde, y dedicar la noche a salir de fiesta, disfrazada o sin disfrazar.

En una despedida de soltera no pueden faltar los juegos, sobre todo si nos vamos de copas, donde podemos acabar la noche muy perjudicadas, aunque es lo normal, y ya tendremos tiempo para recuperarnos de una noche que, ante todo, debe resultar memorable.

Uno de los juegos más famosos entre las chicas es el de la prohibición de tocarse el pelo. La primera en hacerlo debe beber un chupito. También pueden hacer una lista de preguntas que les ha formulado el novio, para que la novia las responda, y pueda verse si conoce bien a su futuro marido. Por cada respuesta incorrecta, la novia deberá beber un chupito. También están las penitencias: coquetear con un desconocido en un bar, hacer bailar a la novia en mitad de la calle, desfilar y cantar disfrazadas y arriesgarse a pasar vergüenza; beber si usas las manos, confesar a las demás qué es lo más estrambótico que ha practicado a nivel sexual, y así un largo etcétera, que puede prolongar la noche hasta el día siguiente, en el que podemos volver a repetir desayuno a primera hora, antes de dejar a la novia en casa.

Despedidas de soltera para novias más tranquilas

Si este tipo de actividades no van con la amiga que se nos va a casar, y se prefiere algo más tranquilo, aunque no exento de ese toque "sexual" que se debe dar a toda despedida de soltera, podemos elegir, antes de tomar una copa, llevar a la novia a cenar a un restaurante erótico. Hay muchas ofertas en el mercado, y se puede mirar cuál se ajusta más a nuestras necesidades, a lo que podemos intuir que le va a gustar, o bien a nuestro presupuesto.

Otra idea de despedida de soltera es pasar un día tranquilo y de compras, y llevar a la novia a tiendas especializadas en lencería, para que se compre todo lo que necesite para su luna de miel. Si no os da mucha vergüenza, podéis ir disfrazadas. Una opción que se puso de moda hace algunos años y que sigue vigente es una reunión de tupper sex, para dar la bienvenida a su futuro estado civil.

Las escapadas de fin de semana a la playa, a un alojamiento rural, o a un hotel en plena ciudad son también una excelente opción. Podéis aprovechar para estar juntas haciendo turismo, senderismo si vais al campo, o simplemente disfrutar de la playa y de los paseos por las zonas costeras para aprovechar el tiempo. Comidas y cenas improvisadas son la mejor opción para que la novia y las amigas pasen unas jornadas inolvidables.

Trucos y consejos para que una despedida de soltera salga a pedir de boca