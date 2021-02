Es algo habitual que nuestra mascota nos despierte por las mañanas, incluso les gusta subir a la cama y acurrucarse con nosotros. No obstante, tu mascota no podrá demostrarte su cariño de este modo cuando son demasiado pequeños o mayores, pues no podrán subir a la cama. Pero existen otras soluciones, y una de ellas es fabricar escalera para perros. Con esta forma sencilla para hacer escalera para perros, no tendrán problemas para subir de forma cómoda a nuestro lecho y darnos un abrazo de buenos días. ¡Descubre cómo construir escaleras para perros: la forma más sencilla!

Cómo elaborar una escalera para perros

Para construir escalera para perros, necesitarás los siguientes elementos:

Sierra para madera

Cinta métrica

Lápiz

Paneles de aislamiento con núcleo de espuma

Pegamiento para madera

Almohadillas antideslizantes para madera

Tela

Aguja e hilo o máquina de coser

Pasos para construir escaleras para perro:

1. Lo primero que debes hacer es medir la longitud que hay desde el suelo hasta la zona donde quieres que llegue tu mascota, ya que esta medida será la altura de tu escalera para perros.

2. Después, mide la longitud de las patas de tu mascota y comprueba lo alto que puede dar un paso de forma cómoda. Lo ideal es que la altura de cada escalón no sea mayor que la longitud de sus patas. Mide también el ancho y las dimensiones de su cuerpo en general.

3. Coloca los paneles de aislamiento con la altura que quieres que tenga la escalera para perros.

4. A continuación, marca el ancho de tu mascota en los paneles, pero añade 5 o 6 centímetros más para que la escalera tenga un ancho cómodo para tu perro. Así tendrá espacio para subir, dar la vuelta y bajar.

5. Utiliza la sierra para cortar los paneles con las medidas que has tomado, tanto de largo como de ancho.

6. Para darle profundidad a los escalones de tu escalera para perros, mide como mínimo 30 centímetros desde el borde de cada panel. Marca primero con un lápiz y no cortes hasta asegurarte de que los peldaños son perfectos para tu perro.

7. Marca entonces la altura del primer peldaño y siguiendo las marcas que has realizado. Lija después los bordes para evitar haceros daño.

8. Corta todos los escalones que necesites siguiendo las medidas tomadas, así como el fondo y los soportes laterales.

9. Por último, pega todas las partes con el adhesivo para madera y deja unas 8 horas para que seque por completo.

Cómo forrar escalera para perros

Comienza midiendo las dimensiones de cada pieza de la escalera, excepto de la base.

de cada pieza de la escalera, excepto de M arca la tela con la medida de los paneles de la escalera para perros de madera que coincida con cada lado, incluida la superficie de los peldaños. Añade entre 3 y 5 centímetros a estas medidas para tener un poco de margen para poder coser la tela.

de los paneles de la escalera para perros de madera que coincida con cada lado, incluida la superficie de los peldaños. Añade entre 3 y 5 centímetros a estas medidas para tener un poco de margen para poder coser la tela. A continuación, corta todas las piezas de tela y cóselas para recubrir cada panel.

y cóselas para recubrir cada panel. Por último, coloca las almohadillas antideslizantes en la base.

en la base. Utiliza una tela suave, pero que sea resistente y puedas lavarla. También puedes utilizar un velcro para agarrar la escalera para perros a la cama. Además, puedes empelear esta escalera para ayudar a tu mascota a subir al coche o al sofá, pero cuidado, está pensada solo para perros de tamaño pequeño. Prueba la escalera para comprobar que es segura antes de que la utilice tu mascota.

Forma sencilla para hacer escalera para perros

Es cierto que puedes adquirir una escalera para perros en muchas tiendas de mascotas. Pero también puedes optar por esta forma sencilla para hacer escalera para perros si la anterior te pareció algo complicada. No te llevará mucho tiempo ni gastarás grandes sumas de dinero, pero necesitarás herramientas y materiales que puedes comprar en cualquier tienda de construcción o en una ferretería. ¡Comenzamos!

1. Comienza a construir escaleras para perros cortando cuatro trozos de tabla con aislamiento de espuma de 76,2 cm de largo con una sierra adecuada. Después, corta dos secciones de 38,1 cm de largo y reserva. Estas tablas están disponibles con un ancho de 60,96 cm, así que no lo modifiques.

2. Después, coloca una de las tablas de 76,2 cm en el suelo y aplica una capa muy fina de pegamento para madera en la parte superior con una brocha de cerdas suaves. Coloca otra tabla de la misma medida donde has puesto el pegamento, alinea ambas superficies y presiona con suavidad para que se peguen bien. Espera unos 5 minutos hasta que el adhesivo se seque y repite el mismo procedimiento con todas las tablas de 76,2 cm.

3. A continuación, coloca una tabla de 38,1 cm en la parte superior alineando los bordes de uno de los lados para cubrir así la mitad de la superficie. Utiliza un rotulador para marcar el borde, retira la tabla y pon una capa fina de adhesivo en la parte interior de dicha marca. Entonces, coloca la tabla sobre el pegamento, alinea los bordes de nuevo y espera alrededor de 5 minutos hasta que el pegamento seque por completo.

4. Aplica una nueva capa fina de pegamento en la tabla de 38,1 cm. Coloca la última tabla de 38,1 cm en la zona superior, alinea los bordes, y espera otros 5 minutos para que seque el pegamento.

5. Para finalizar esta forma sencilla para hacer escalera para perros, corta un trozo de alfombra con una navaja con las medidas de la parte superior de los escalones. Entonces, aplica un poco de pegamento sobre cada peldaño y sitúa la alfombra encima del pegamento para que tu mascota no se resbale. ¡Ya puedes ponerte manos a la obra y construir tu propia escalera para perros!

