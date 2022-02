Cómo conseguir que los calamares a la romana queden tiernos y esponjosos

Los calamares a la romana es uno de los platos típicos que no puede faltar en la carta de los restaurantes españoles. De hecho, en la mayoría de bares y restaurantes, lo suelen servir como tapa, para acompañar tu refresco o cerveza. Solo de pensar en lo tiernos y esponjosos que quedan, se nos hace la boca agua.

Con el paso de los años, se ha intentado conservar la receta original en toda España, pero no se ha conseguido del todo. La cultura y las tradiciones, han hecho que los calamares a la romana se cocinen de manera distinta en cada región de la geografía española. Aunque… ¿acaso no es un orgullo poseer una de las mayores variedades gastronómicas del planeta?

¿Has oído hablar del famoso "bocata de calamares madrileño"? Efectivamente, una de las cosas más representativas de la capital española, es pasear por la Plaza Mayor y degustar uno de esos famosos bocatas de calamares. Sin embargo, si te apetece una buena ración de calamares a la romana, no tendrás que salir de casa para conseguirla. A continuación, te dejamos una guía con todos los secretos que debes conocer para preparar los más tiernos y esponjosos calamares a la romana del planeta.

Ingredientes para los mejores calamares a la romana

Antes de empezar a cocinar tus calamares fritos, debes comprobar si tienes todos los ingredientes necesarios. A continuación, te dejamos una lista con todos ellos:

800 gramos de calamares frescos .

. 300 gramos de h arina de trigo.

de trigo. 400 ml de agua con gas.

2 huevos medianos.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Sal fina yodada a gusto.

2 litros de aceite de oliva.

1 limón.

Calamares a la romana paso a paso

Para esta receta podemos comprar los calamares limpios y cortados en aros o podemos comprarlos enteros. Nosotros hemos preferido partir de calamares enteros, para asegurarnos la frescura del producto. Para limpiarlos, procedemos como sigue:

¿Cómo limpiar los calamares enteros?

Si has decidido comprar calamares enteros, ahora es el momento de limpiarlos. Presta atención a los siguientes pasos y los tendrás listos en un periquete.

Lo primero que debes hacer es separar el cuerpo de los tentáculos.

Una vez que los tengas separados, deberás extraer la piel exterior del mismo. Normalmente, la piel suele desprenderse al cogerla con las uñas y tirar de ella, pero si ves que se resiste, ayúdate con un cuchillo. Una vez que tengas los cuerpos del calamar sin piel, lávalos y dales la vuelta, dejando al exterior la cara interior de los mismos. De esta forma, podrás eliminar toda la tierra y desechos indeseados. Cuando los tengas limpios, colócalos sobre un trozo de papel de cocina para que absorban la humedad y procede a cortarlos en forma de anilla.

"Te aconsejamos que las anillas tengan un centímetro como mínimo de grosor. Pues cuando se fríen, suelen encoger de tamaño" Si no vas a cocinar los calamares al instante, es mejor que los guardes en la nevera y los saques unos 20 minutos antes de aplicarles el rebozado para cocinar.

Para preparar calamares a la romana no te hacen falta los tentáculos, pero si les quitas la parte de la boca, los rebozas y fríes como las anillas, quedarán de escándalo.

¿Cómo ablandar los calamares?

Si no quieres que los calamares estén duros, lo mejor es ablandarlos. No obstante, si no sabes cómo hacerlo, nosotros te dejamos nuestro pequeño secreto.

Lo normal es que los calamares congelados sean más duros que los frescos. De ahí, que debas realizar una buena descongelación antes de aplicar el rebozado de los calamares.

Sin embargo, un truco para ablandar calamares que nunca falla, es sumergirlos en leche la noche anterior. Aunque, si eres de esas personas que siempre van con prisas, lo mejor es que dejes los calamares en remojo durante dos horas en agua tibia antes de cocinarlos.

Por otro lado, el zumo de limón reactiva las texturas del calamar. Por lo que, si exprimes un limón y dejas que los calamares se queden en remojo, tan solo hará falta 15 minutos para empezar a cocinarlos.

¿Cómo se cocinan los calamares a la romana?

Ahora que ya sabes algunos trucos sobre como preparar los calamares a la romana, es hora de enseñarte a conseguir ese rebozado tan tierno y esponjoso que tanto deseas.

Elaboración del rebozado

Para preparar el mejor rebozado, tan sólo necesitas mezclar la harina con el agua con gas bien fría, sal, huevos y el bicarbonato en un recipiente lo suficientemente hondo para removerlo todo. Te aconsejamos que eches el agua poco a poco, hasta conseguir una masa homogénea y semilíquida. Para que la masa quede perfecta, métela en la nevera durante 30 minutos.

Rebozado del calamar

Antes de aplicar el rebozado, asegúrate de haber dejado los calamares en remojo como te hemos enseñado anteriormente. Coloca harina en un plato hondo y reboza las anillas de calamar en ella. Sacude ligeramente la anilla, e introdúcela en la mezcla del rebozado de los calamares que has elaborado anteriormente y ¡listo! Ya puedes empezar con la fritura.

Fritura del calamar

Selecciona una sartén honda y arroja aceite de oliva hasta que cubra un poco más de la mitad de la misma. Pon a calentar el aceite de oliva hasta que alcance entre 175 y 180 ºC.

Cuando haya alcanzado dicha temperatura, introduce las anillas de calamar en la sartén, asegurándote de que el aceite las cubre. Para evitar que las anillas se queden pegadas, rellena únicamente la base de la sartén sin montar unas anillas de calamar con otras. Voltea las anillas de calamar frecuentemente. Cuando estén doradas, sácalas en una fuente. Si quieres que los calamares fritos no estén aceitosos, debes cubrir la fuente con papel de cocina absorbente.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan