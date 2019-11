Para saber cómo se calcula la pensión de jubilación, lo primero que se debe hacer es descubrir lo que la Seguridad Social ingresa en nuestra cuenta, es decir, las bases de cotización. Esta información se puede consultar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con nuestro número de la Seguridad Social, para poder descargarnos el informe. Tenemos que saber también los años que hemos estado cotizando a la Seguridad Social. En la actualidad, el periodo de referencia que se toma es el de los 22 años hacia atrás, desde la fecha del llamado hecho causante, que es el cese en el trabajo, momento en el que debemos solicitar la jubilación.

Después, es necesario que actualicemos las bases de cotización con el IPC. Estas bases se pueden calcular fácilmente gracias a una herramienta puesta a disposición de todos los usuarios a través de la Web del INE. Una vez hecho esto, se suman todas las bases de cotización, en los 22 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Cobraremos el 100% de nuestra base reguladora si cumplimos con los requisitos actuales de bases de cotización para la jubilación ordinaria, de un mínimo de 35 años y medio en la actualidad. Si no se llega a esta cantidad, corresponderá aplicar otros porcentajes distintos al 100%, y la ley establece unos porcentajes partiendo desde los 15 años cotizados, por los cuales se cobraría un 50% de la base reguladora.

Pensión mínima y pensión máxima de jubilación

En la actualidad, y basándonos en las bases de cotización con la actualización del IPC 2018, así como el nuevo incremento del 3%, la pensión mínima de jubilación de carácter contributivo podrá oscilar entre los 8.386 euros anuales (597,71 euros al mes), de los titulares menores de 65 años con cónyuge no a cargo, y los 11.701,20 euros (835,8 euros al mes), de los beneficiarios con 65 años o más, cuyos cónyuges sí estén a su cargo.

Además, y según lo aprobado en RD por el último Consejo de Ministros del año 2018 para 2019, las pensiones mínimas de viudedad oscilarán entre los 7.183,40 euros al año (513 euros al mes) que recibirían aquellos titulares que tengan menos de sesenta años, y los 10.970,40 euros al año (783,6 euros al mes) de los beneficiarios que tengan cargas familiares.

Asimismo, la pensión máxima de jubilación para 2019, o el límite máximo para las pensiones públicas, aprobadas en este mismo RD, tanto de jubilación, viudedad o incapacidad permanente) está fijado en 37.231,7 euros anuales, (2.659,4 euros al mes).

Cuántos años hay que cotizar para cobrar pensión mínima

Desde 2013, para cobrar una pensión de jubilación, según la ley, la ley de jubilación en España irá aumentando gradualmente hasta colocarse desde los 65 años hasta los 67 aunque habrá posibilidades de jubilarse a los 65 siempre que se haya acumulado un periodo cotizado de, al menos 38 años y 6 meses.

El año 2019 será el último año en el que se exijan al menos 35 años 6 meses de cotización para acceder al 100% de la jubilación, ya que a partir de 2020 el requisito será haber cotizado por lo menos 36 años. Y desde 2027, para alcanzar la pensión íntegra, habrá que cotizar, al menos, por 37 años. Aunque la edad legal de jubilación esté establecida en 65 años, y vaya subiendo progresivamente hasta alcanzar los 67 en 2027, esto no quiere decir que todo trabajador deba jubilarse a esa edad. Podremos jubilarnos antes de los 67 años, pero no recibiremos el 100% de la jubilación que nos correspondería, y en este caso, nuestra jubilación dependerá del tiempo que hayamos cotizado.

Otros aspectos del cálculo de la pensión de jubilación

La regla aplicable para el cálculo de la pensión de jubilación desde el año 2022 será la de los 25 años de cotización. Estos 25 años serán la base reguladora de la pensión de jubilación, y se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Por ejemplo, si un trabajador cumple la edad legal de jubilación el 15 de julio de 2022 y ese día solicita su jubilación, se valorarán las bases de cotización de los últimos 25 años para atrás, a contar desde la base de cotización del mes de mayo de 2022.

Las últimas 24 bases de cotización (correspondiente a los 2 últimos años) se computarán según su valor nominal, mientras que todas las anteriores se actualizarán según la evolución de Índice de Precios al Consumo durante todo ese período (hasta el mes 25 antes de la jubilación).

Los beneficios para los pensionistas

Con lo previsto en la norma, en pocos años se pasará desde los 15 años que se valoraban antes de la reforma, en el año 2012, a 25 años. En principio, el cálculo de 10 años más de cotización no favorece al trabajador, ya que se trata de un esfuerzo más amplio en años para el trabajador que está en activo y al que le quedan años para alcanzar la edad de jubilación.

No obstante, y dado que en los últimos tiempos el mercado laboral es precario, y cada vez un hecho más generalizado que los trabajadores sean expulsados del mercado laboral en edades más tempranas, sin posibilidades reales de retornar, en ocasiones, y después de haber terminado de cobrar la prestación por desempleo, el sujeto no cotice o cotice por la base mínima. Es decir, habrá muchos trabajadores que no puedan cobrar el 100% de sus pensiones al no haber estado cotizando, y esto también se tiene en cuenta en la elaboración presupuestaria del sistema de pensiones y las bases de cotización.