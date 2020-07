Brochetas de frutas divertidas y originales para fiestas de verano

Según el informe alimentario de España en 2019 publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del grupo de frutas más consumidas por los españoles, resalta el plátano, la manzana, la sandía y el melón.

La fruta es una parte importante de nuestra alimentación que no puede faltar en tu dieta diaria porque además de ser beneficiosa para tu organismo por la abundante cantidad de nutrientes que lleva, es necesaria para garantizar muchas de las funciones que tu cuerpo necesita realizar todos los días. Las brochetas de frutas son una forma muy deliciosa, fácil y divertida de servir y comer fruta. Además, quedan genial como postre para cualquier evento, como parte del menú de una fiesta, para merendar con niños o para sacar tu lado más creativo.

A partir de ahora, ya no habrá excusas para no comer fruta. Presta atención a estas recetas e ideas que pueden ser utilizadas tanto en cumpleaños y fiestas infantiles, como incluir alimentos salados para servirlas en un menú veraniego. No te pierdas este delicioso artículo, ¡comenzamos!

Ideas para elaborar brochetas de frutas

Puedes preparar estas recetas con las frutas que más os gusten, aprovechando sobre todo los productos de temporada. Así, no solo estarán en su momento óptimo, sino que también mantendrán intactas todas sus propiedades, aroma y sabor.

Algunos candidatos son las fresas, piña, naranja, uvas, melón, sandía, kiwi, mango o papaya, pero cuidado con el plátano y la manzana, si vas a conservarlos cortados mucho tiempo se oxidan con facilidad. Y ahora sí, estas brochetas de frutas para niños, y no tan niños, te esperan.

Brochetas de frutas para niños

Estas recetas son muy sencillas y es una manera infalible de que los niños coman fruta de una manera divertida. Además, puedes pedirles que te ayuden y disfrutar de una dulce actividad juntos.

1. Brochetas de frutas con chocolate

Para hacer esta brocheta puedes utilizar las frutas que más te gusten y acompañarlas con chocolate casero.

Brochetas de frutas con chocolate

2. Brocheta de color y vitaminas

Las frutas necesarias para preparar esta brocheta son: fresa, kiwi, manzana, naranja y plátano. También puedes prescindir de la manzana, que se oxida muy rápido, y añadir un poco de sirope de chocolate por encima.

Brochetas de colores

3. Brocheta de frutos del bosque y piña

Puedes hacerla con uvas, fresas, piña y moras dando divertidas formas a la fruta a la vez que la cortas.

Brocheta de frutos del bosque y piña

4. Brochetas de frutas de verano

Puedes emplear dos variedades distintas de melón, una sandía, plátanos y kiwis para hacerlas, son muy refrescantes.

Brochetas de frutas de verano

5. Brochetas de fresa, plátano y crepes de chocolate

Esta receta es algo más elaborada, pero el resultado merece la pena. Puedes poner el crepe en el plato acompañando las brochetas de frutas o pincharlo a trocitos alternado con la fruta.

Banderillas de fresa, plátano y crepes de chocolate

6. Brocheta arcoíris

Para elaborar estas divertidas brochetas de frutas para niños necesitas una fruta roja (fresa, frambuesa, sandía, cerezas…), otra naranja (mandarina, naranja, melocotón, melón naranja, caqui…), una amarilla (piña, plátano, melón amarillo…), otra verde (kiwi, uva verde, aguacate…) y, por último, una azul (mora, uva oscura, arándanos…).

Brocheta arcoíris

Brochetas de frutas saladas

¡Sácale todo el provecho a tu parrilla! Con unos palitos de brocheta y un poquito de imaginación puedes hacer una rica y vistosa comida, rápida y vibrante, al gusto de cada uno según los ingredientes que elijas ponerles. Aquí te dejamos algunas ideas:

1. Brochetas de frutas y queso

Acompaña las frutas con un queso tipo emmental o gouda, con consistencia pero que no sea demasiado salado.

Brochetas de frutas y queso

2. Banderillas de frutas con queso y jamón

A la combinación anterior puedes añadirle tomates cherry partidos por la mitad y tacos de jamón serrano para conseguir mayor contraste. También puedes poner mozzarella, un queso muy suave que va muy bien con el dulce de la fruta y lo salado del jamón curado. Puedes utilizar sandía, melón, naranja, mozzarella y jamón.

Brochetas de sandía, jamón, queso y cherrys

3. Pincho de pollo y piña a la brasa

Otra opción para combinar fruta con ingredientes salados es integrar pollo a la plancha con una fruta dulce y ácida, como la piña.

Pincho de pollo y piña a la brasa

Cómo presentar las brochetas de frutas

Especial para fiestas, reuniones u ocasiones especiales.

1. Pinchitos de fruta en bandeja rodeando un cuenco

Una de las presentaciones más sencillas para tus brochetas de frutas es colocarlas en una bandeja rodeando un cuenco con más fruta cortada o alguno de los acompañamientos que te mostramos abajo.

Pinchos de fruta en bandeja rodeando un cuenco

2. Erizo o bola de pinchos

Esta opción es muy vistosa y solo necesitas brochetas de piña o melón y fresa. El truco es buscar una superficie estable donde puedas pinchar todas las banderillas, como un corcho. Deben ser banderillas cortas en lugar de brochetas, pues la gracia de esta presentación es que solo se vean las banderillas. En este caso, quedará un efecto de erizo o nube de pinchos.

Erizo o bola de pinchos

3. Brochetas sobre fruta

La base de fruta tiene que ser grande y estable, como una piña, un melón, sandía… Es similar a la anterior, con la diferencia de que aquí la base donde clavamos los pinchos sí se verá.

Brochetas sobre fruta

4. Figuras con los pinchos de fruta

Estas brochetas de frutas para niños funcionan genial en las fiestas de cumpleaños. Puedes elaborar una mariposa, un puercoespín o incluso una tarta. Otra opción es una cesta de frutas, para lo que necesitarás una sandía grande y elaborar bolitas con la fruta y algunas figuras. Deja volar tu imaginación para crear una bonita presentación.

Erizo

5. Banderillas para Navidad

También puedes hacer un árbol de Navidad o un mini Santa Claus con uva, plátano, fresa y alguna mini nube.

Árbol de Navidad

Acompañamiento y decoraciones

Brochetas de frutas con chocolate . Es tan sencillo como derretir un trozo de tableta de chocolate en el microondas, al baño maría o en un cazo a baja potencia. Puedes añadir una pizca de leche y, una vez derretido, échalo por encima de las brochetas de frutas para niños. Cuando enfríe, la cubierta de chocolate estará crujiente y muy apetecible.





. Es tan sencillo como derretir un trozo de tableta de chocolate en el microondas, al baño maría o en un cazo a baja potencia. Puedes añadir una pizca de leche y, una vez derretido, échalo por encima de las brochetas de frutas para niños. Cuando enfríe, la cubierta de chocolate estará crujiente y muy apetecible. Chocolate caliente fundido . Al igual que en la receta anterior, elaboraremos brochetas de frutas con chocolate, pero, en este caso, no vamos a enfriar o solidificar mucho la cobertura. Para ello, puedes fundirlo o usar sirope de chocolate, crema de cacao o Nutella caliente.





. Al igual que en la receta anterior, elaboraremos brochetas de frutas con chocolate, pero, en este caso, no vamos a enfriar o solidificar mucho la cobertura. Para ello, puedes fundirlo o usar sirope de chocolate, crema de cacao o Nutella caliente. También puedes acompañar las brochetas de frutas para niños con una foundie de chocolate o Nutella . Es importante que la crema de cacao y avellanas esté líquida, así que puede estar fría o caliente.





. Es importante que la crema de cacao y avellanas esté líquida, así que puede estar fría o caliente. Acompaña las brochetas de frutas con un rico y sano yogur griego o similar . Es sencillo, sano y muy delicioso.





. Es sencillo, sano y muy delicioso. Sirve tus brochetas de frutas bañadas en miel. Y si quieres ir un poco más allá, puedes hacerlas a la brasa o plancha y espolvorearlas con coco rallado y pistacho molido.

