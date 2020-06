Cómo abrir bolsas de plástico del supermercado sin quitarte los guantes

La crisis del coronavirus en España ha cambiado por completo nuestras rutinas, nuestros hábitos de higiene, la forma en la que nos lavamos las manos, la manera de relacionarnos e incluso en cómo hacemos la compra en el supermercado. Nuevos protocolos y hábitos a los que poco a poco nos vamos acostumbrando, pero si hay algo que todavía sigue siendo una auténtica pesadilla para muchos es conseguir abrir las bolsas de plástico de la frutería o de la sección de verduras con los guantes de plástico y la mascarilla puestos.

A continuación, te mostramos el truco definitivo para abrir las bolsas de plástico del supermercado sin lamerse los dedos.

Cómo abrir rápidamente bolsas de plástico

El uso obligatorio de guantes es una de las medidas que muchos supermercados han implementado para evitar el aumento de los contagios, facilitando este tipo de guantes de un solo uso a la entrada, los cuales tendremos que llevar durante toda la compra, sin olvidarnos de tirarlos en la papelera más cercana al salir.

Sin embargo este nuevo accesorio de compra también está creando verdaderos quebraderos de cabeza entre los clientes, que pueden llegar a pasar varios minutos intentando abrir una de estas bolsas de plástico sin éxito. Un resultado que puede acabar generando la tentación de recurrir al clásico truco de humedecer el dedo con la boca o de quitarse los guantes, dos opciones que tendrás que descartar ya que podrían facilitar un posible contagio de Covid-19.

Pero la solución perfecta para estos casos ya está en Internet y concretamente en YouTube donde ya hay vídeos explicativos de cómo abrir fácilmente y en pocos segundos este tipo de bolsas de plástico con guantes incluidos. Toma nota:

Opción 1

Solo tendrás que sostener la bolsa entre las palmas de las manos con fuerza y comenzar a frotar enérgicamente y ligeramente por debajo de la parte por la que tendría que abrirse. De esta forma conseguirás abrir la bolsa en pocos segundos.

Opción 2

Si la bolsa tiene asas, solo necesitarás coger con una mano una de las asas de la bolsa y con la otra el centro y estirar. Un sencillo gesto que hará que una pequeña pestaña salga del interior de la bolsa. Esa pestaña nos ayudará a abrir la bolsa fácilmente. Este truco podremos aplicarlo también a las bolsas que no dispongan de asas, estirando simplemente la parte superior.

Otras precauciones contra el coronavirus que tendrás que tener en cuenta en el supermercado:

Usa mascarilla y guantes para evitar que el virus pueda propagarse por contacto a través de las superficies, alimentos y para evitar un posible contagio.

para evitar que el virus pueda propagarse por contacto a través de las superficies, alimentos y para evitar un posible contagio. Mantén las distancias y respeta las áreas que puedan estar señalizadas para que esa distancia mínima se respete.

y respeta las áreas que puedan estar señalizadas para que esa distancia mínima se respete. Intenta siempre que sea posible evitar el pago en metálico y utiliza el pago con tarjeta.

No te confíes por llevar los guantes puestos. Esta es una medida que se da en la mayoría de supermercados a la entrada pero recuerda que el guante por sí mismo no protege, así que sé consciente de donde pones las manos y procura no tocarte la cara con ellas. No olvides tampoco lavarte las manos al llegar a casa o utilizar algún gel hidroalcohólico al quitártelos.