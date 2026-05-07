Martín Berasategui se pone al frente del histórico comedor modernista del Hotel España, un clásico de Barcelona

El próximo 6 de mayo marcará el regreso de uno de los espacios más emblemáticos de la restauración barcelonesa. Fonda España, ubicada en el histórico Hotel España, reabre sus puertas tras un periodo de renovación y reflexión interna, iniciando una nueva etapa bajo la dirección gastronómica de Martín Berasategui.

Lejos de plantearse como una reinvención radical, el proyecto apuesta por la continuidad de su legado y suma otro proyecto en la cartera para el chef vasco -que regresa al Monument Hotel Barcelona con su nuevo restaurante Bera- en la Ciudad Condal.

La propuesta culinaria se inspira en el concepto tradicional de “fonda”, entendido como un espacio de cocina honesta, arraigada al territorio y centrada en el producto.

El interior de Fonda España.

Sin embargo, esta base se actualiza mediante una ejecución más precisa y una lectura contemporánea de la tradición catalana.

La cocina del restaurante estará dirigida por Edu Rodas, profesional formado durante años en el equipo de Berasategui. Rodas asume el reto de trasladar al plato el equilibrio entre memoria y modernidad que define esta nueva etapa.

El chef Edu Rodas.

Su propuesta recoge imperdibles como la anchoa de L’Escala “Especial Mariposa” o la ensaladilla rusa “Martín” con gamba blanca entre sus entrantes y los canelones de manitas de cerdo, rabo de buey y setas, gratinados con queso, o buenos arroces, carnes y pescados, entre sus alternativas más contundentes, donde no faltan unos buenos chipirones rellenos, papada, su tinta y crujiente de arroz.

Según explica, el proceso previo a la reapertura ha consistido en analizar el espacio, ajustar la propuesta y alinearla tanto con la historia del lugar como con las expectativas actuales del público.

Uno de los platos de la propuesta.

El entorno arquitectónico sigue siendo uno de los principales atractivos del restaurante alojado en el hotel ubicado en el centro histórico, entre Las Ramblas y el Gran Teatro del Liceu.

El comedor modernista, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, se mantiene como un elemento central de la experiencia.

Su valor patrimonial y estético refuerza la identidad del proyecto, integrando gastronomía y cultura en un mismo espacio.

Durante el periodo de cierre, el equipo ha trabajado en redefinir la propuesta sin perder su esencia.

El objetivo ha sido consolidar una oferta más coherente, que responda tanto al carácter histórico de Fonda España como al contexto gastronómico actual de Barcelona.

Con esta reapertura, Fonda España se posiciona nuevamente como un referente para el público local y para visitantes interesados en una experiencia culinaria con identidad.