Desayunos, aperitivos y bocadillos: así es el nuevo bar que se aloja dentro de la Casa Seat de Barcelona

Casa Seat vuelve a abrir sus puertas en Barcelona con una propuesta que promete convertirse en punto de encuentro para locales y visitantes: REV EL BAR.

Un espacio que no solo suma gastronomía a la experiencia cultural del emblemático edificio, sino que redefine los tiempos del día a través de la cocina.

La nueva apuesta nace de la colaboración con No Hay Mañana, uno de los grupos más inquietos de la escena gastronómica barcelonesa, responsables de conceptos como Malparit, Babula o Chamako.

La carta de REV EL BAR.

Su sello es reconocible y se basa en la cocina con identidad, coctelería de autor y una narrativa estética que convierte cada local en una experiencia.

REV EL BAR no es un restaurante al uso. Es, más bien, un organismo vivo que muta según la hora. Por la mañana, el espacio se transforma en una cafetería urbana donde el aroma del café de especialidad marca el inicio de la jornada.

La barra de REV EL BAR.

La oferta incluye pastelería artesana, con guiños tanto clásicos como contemporáneos, y una selección de bocadillos y propuestas saludables pensadas para un público dinámico que busca desayunar bien sin renunciar al ritmo de la ciudad.

A medida que avanza el día, el ambiente se acelera. El mediodía trae consigo una carta más desenfadada, con platos del día en constante rotación, aperitivos reinterpretados y bocados inspirados en el paisaje gastronómico local.

Rebeldía como concepto

El propio nombre, REV EL BAR, encapsula su filosofía. “REV” no solo evoca revolución, sino también ese gesto de subir las revoluciones de un motor. Y eso es precisamente lo que propone el espacio: romper con la rutina gastronómica sin perder el arraigo.

Un buen surtido de platos para comer al mediodía.

Bajo la dirección de Leonid Chechelnitskiy, el proyecto se construye sobre tres pilares: creatividad, energía y reinvención constante. “Este proyecto es la suma de los sueños de todo el equipo”, afirma el chef, dejando entrever una ambición que va más allá de lo culinario.

Uno de los aspectos más interesantes del concepto es su vocación de expandirse hacia el exterior. No solo a través de una futura terraza en los Jardinets de Gràcia —que abrirá en primavera con capacidad para una treintena de personas—, sino también mediante una oferta pensada para llevar: bebidas personalizadas, shoots y propuestas rápidas que dialogan con el ritmo callejero de Barcelona.

La hamburguesa de REV EL BAR.

Con esta apertura, CASA SEAT refuerza su posicionamiento como espacio híbrido donde convergen cultura, movilidad y gastronomía y deja de ser un lugar donde simplemente se va a comer o tomar café, sino que trata de ser una extensión del espíritu contemporáneo de la ciudad.

Frente a la saturación de propuestas, este nuevo bar apuesta por algo más intangible pero decisivo que se basa en la actitud. Y en esa mezcla de rebeldía, diseño y sabor, encuentra su razón de ser.